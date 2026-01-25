Không ngờ một đứa trẻ 2 tuổi lại làm điều này với mẹ mình!

Một câu nói tưởng như bâng quơ: “Lớn lên nó sẽ biết cách cư xử, rồi lại quay sang đánh chính cha mẹ mình” bỗng khiến cộng đồng mạng Trung Quốc dậy sóng khi gắn với một đoạn video đang lan truyền. Nhân vật chính trong câu chuyện là một đứa trẻ mới 2 tuổi, còn chưa nói sõi , nhưng đã có hành vi giơ tay, thậm chí cầm chổi đánh mẹ.

Đứa trẻ 2 tuổi có hành vi không đúng mực với mẹ của mình. (Ảnh: Sohu)

Theo chia sẻ từ người mẹ, chị đăng tải đoạn video với mong muốn “xin ý kiến” về cách giáo dục con theo hướng không bạo lực. Tuy nhiên, những hình ảnh trong clip lại khiến nhiều người không khỏi sốc. Đứa trẻ tỏ ra hung hăng, liên tục vung cán chổi về phía mẹ, trong khi người lớn chỉ đứng né tránh và bình thản quay lại toàn bộ sự việc, không hề có động thái ngăn chặn hay nhắc nhở rõ ràng.

Chính sự im lặng này đã làm dấy lên tranh cãi gay gắt. Nhiều ý kiến cho rằng, trẻ nhỏ chưa thể phân biệt đúng sai, nên việc để hành vi bạo lực diễn ra mà không có giới hạn vô tình khiến trẻ hiểu lầm rằng đó là điều được chấp nhận. Đặc biệt, khi đối tượng bị “tấn công” lại chính là cha mẹ - những người gần gũi với trẻ nhất và có vai trò định hướng đầu tiên.

Những người xem video vô cùng bức xúc. (Ảnh: Sohu)

Thực tế, quan điểm “không dùng đòn roi” trong giáo dục hiện đại ngày càng được nhiều phụ huynh ủng hộ. Tuy nhiên, không ít chuyên gia cho rằng không bạo lực không đồng nghĩa với buông lỏng kỷ luật . Trẻ càng nhỏ, việc thiết lập ranh giới càng quan trọng, bởi đây là giai đoạn hình thành nhận thức và hành vi nền tảng.

Nhiều cư dân mạng cũng đặt câu hỏi: nếu ngay từ khi 2 tuổi, trẻ đã quen với việc “muốn làm gì thì làm”, không có sự điều chỉnh kịp thời, thì khi bước vào độ tuổi lớn hơn, khỏe mạnh hơn và có cái tôi mạnh hơn, cha mẹ sẽ quản lý bằng cách nào?

Giáo dục con cái là sự tôn trọng, lắng nghe và đồng hành cùng trẻ. Tuy vậy, sự tôn trọng đó cần được xây dựng trên nền tảng hai chiều. Trước khi nói đến bình đẳng trong giao tiếp, trẻ cần được dạy cách tôn trọng người khác, đặc biệt là cha mẹ .

Ranh giới giữa giáo dục tích cực và nuông chiều quá mức đôi khi rất mong manh. Và nếu cha mẹ không giữ vai trò dẫn dắt ngay từ đầu, hậu quả có thể không đến ngay lập tức, nhưng chắc chắn sẽ để lại dấu hỏi lớn cho tương lai của chính đứa trẻ.

5 việc cha mẹ nên làm để giáo dục tích cực không đi quá giới hạn

1. Không dùng bạo lực, nhưng cũng không làm ngơ

Giáo dục tích cực không có nghĩa là im lặng trước hành vi sai. Trẻ cần được can thiệp kịp thời, bằng lời nói rõ ràng và thái độ dứt khoát.

2. Thiết lập ranh giới càng sớm càng tốt

Trẻ càng nhỏ càng cần ranh giới cụ thể: điều gì được làm, điều gì không. Ranh giới rõ ràng giúp trẻ cảm thấy an toàn và dễ hình thành hành vi đúng.

3. Ngôn ngữ đơn giản, hành động nhất quán

Trẻ nhỏ khó hiểu những lời giải thích dài dòng, nhưng lại rất nhạy với sự lặp lại. Nói ngắn gọn, làm giống nhau mỗi lần sẽ hiệu quả hơn.

4. Không cổ vũ hành vi sai dù chỉ là “cho vui”

Việc cười, quay video hay bỏ qua những hành động không phù hợp có thể khiến trẻ hiểu nhầm rằng đó là điều được chấp nhận.

5. Dạy trẻ tôn trọng người khác trước khi đòi hỏi được tôn trọng

Tôn trọng là kỹ năng xã hội cần được học từ sớm, bắt đầu từ những mối quan hệ gần gũi nhất như cha mẹ, người thân.

Theo Sohu