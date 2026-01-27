Không ngạc nhiên nếu UNIQLO lại “giữ chuỗi tạo trend” với BST LifeWear Xuân/Hè 2026

Mỗi mùa mới xuất hiện, giới thời trang lại có thêm những "tín hiệu" đáng mong chờ: từ phom dáng được cập nhật đến bảng màu bắt trọn tinh thần của thời đại và xu hướng. Với mùa Xuân/Hè năm nay, UNIQLO tiếp tục cho thấy khả năng tạo trend từ chính những thiết kế kinh điển: quen thuộc nhưng không cũ kỹ, tối giản mà vẫn thời thượng. Thông qua những nâng cấp tinh tế về phom dáng, chất liệu và màu sắc, các item mùa mới mang đến cảm giác dễ mặc, dễ ứng dụng nhưng vẫn đủ mới mẻ để tạo dấu ấn.

Có lẽ đó là một trong những lý do khiến UNIQLO liên tục "ghi điểm" với những item viral trên toàn thế giới, được các tín đồ săn đón khắp mọi nơi. Tiếp nối chuỗi thành tích đáng nể, mùa Xuân/Hè này, UNIQLO lại tiếp tục cho ra mắt những kiểu dáng mới cực kỳ sáng giá - những item hứa hẹn được nhìn thấy ở khắp mọi nơi, từ chốn văn phòng công sở cho đến những kỳ nghỉ dưỡng lãng mạn, thư thái mùa ấm áp.

2026 có lẽ vẫn sẽ là năm của jeans. Và thật trùng hợp, đó chính là sự lựa chọn của Duy Khánh khi phối một set đồ "hack tuổi". Chiếc áo khoác Denim Trucker mà Duy Khánh đang diện chính là một trong những item được dân tình "xin info" khắp mọi mặt trận vì phom dáng và chất lượng quá ư xịn sò. Đây cũng là item hoàn toàn mới được UNIQLO bổ sung vào BST mùa này, không chỉ riêng phái mạnh mặc đẹp mà các cô nàng phối lên cũng rất có gu.

Với những tín đồ của phong cách thanh lịch như "quý ông lịch lãm" Thiên Minh, thì chiếc áo khoác Harrington mới nhất của UNIQLO đã được các tín đồ mong chờ ngay từ khi thương hiệu hé lộ những hình ảnh đầu tiên. Và đến khi Thiên Minh "lên đồ" thì ai nấy đều phải đồng tình: Thế này mà không viral thì hơi phí! Vẫn là phom dáng ngắn với phần bo chun nhẹ ở gấu áo và cổ tay để tạo hiệu ứng "chia tỷ lệ cơ thể" vừa đủ, cùng gam màu be sáng quá ư sáng da và dễ phối.

Quả không ngoa nếu gọi Xuân/Hè 2026 là mùa của dáng áo khoác crop ngang eo thời thượng với khả năng phối kết linh hoạt. Chiếc áo khoác kéo khoá dáng ngắn "gây bão" MXH mùa Thu/Đông 2025 vừa qua tiếp tục được mang trở lại với lựa chọn màu sắc mới để các tín đồ thử sức với những bản phối đầy cảm hứng khúc giao mùa.

Và công thức phối đồ với áo khoác kéo khoá dáng ngắn của UNIQLO thì… vô vàn! Bạn có thể phối với áo thun lửng bên trong và hoàn thiện set đồ với một chiếc quần ống cong - như quần Jeans Baggy hay quần Jersey dáng barrel cho một look "chuẩn Nhật". Nhưng sẽ không tồi nếu như bạn phối chiếc áo khoác trendy này với áo polo hay sơ mi linen phom rộng bên trong, để lộ thấp thoáng một khoảng vạt áo nhằm khoe ra lớp lang sắc màu.

Nếu thường xuyên theo dõi các fashion blogger nước ngoài, không khó để bắt gặp những chiếc quần ống cong trong những bản phối mùa Xuân/Hè. Và sau màn "debut" ấn tượng của chiếc quần Baggy Curve Jeans, mùa này, UNIQLO tiếp tục bổ sung 2 dáng quần Baggy Jeans cho cả nam và nữ vào BST; đặc biệt, dáng quần cho nữ được chính NTK Jonathan Anderson sáng tạo nên. Bản phối của Lynhci đã khoe triệt để những lợi thế của dáng quần này: Cạp cao tôn eo, phom cong nhẹ từ hông xuống gót chân để tạo đường nét mềm mại, mà vẫn giữ được cấu trúc hiện đại.

Không biết từ khi nào, trong lòng hội mặc đẹp đã hình thành một "quy tắc ngầm": Đến mùa xuân hè là phải diện linen! Và bảng màu linen lên tới 30 sắc độ của UNIQLO đã biến thương hiệu này trở thành điểm đến được hỏi thăm nhiều nhất của những tín đồ linen. Những bản phối ngập tràn sắc màu của đôi bạn thân Thiên Minh - Helly Tống và dàn KOL yêu thời trang đã cho thấy độ linh hoạt đáng nể của linen!

Với cùng một chiếc sơ mi linen tay dài, bạn đã có ít nhất 3 ý tưởng phối siêu đơn giản để mặc hàng ngày. Dễ nhất là chọn một tông màu sáng để khoác ngoài áo thun trơn và kết hợp với quần jeans hoặc chân váy. Cho những ngày hơi se lạnh, hãy thử phối 2 lớp áo sơ mi linen cùng sắc độ để tạo hiệu ứng chuyển màu tự nhiên trên trang phục. Và cuối cùng, đừng ngại ngần biến chiếc áo thành điểm nhấn ở eo hay trên vai - và đây là lúc công thức phối color blocking được các tín đồ ứng dụng triệt để.