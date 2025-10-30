Không mua bán, vay mượn, người phụ nữ Hưng Yên bỗng nhận được 1 tỷ đồng: Công an xác định giao dịch với số tiền đặc biệt lớn, lập tức vào cuộc

Bà Nguyễn Thị Canh chuyển lại số tiền 1 tỷ đồng cho anh N.H.T (Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên)

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, mới đây, Công an phường Thượng Hồng đã nhanh chóng hỗ trợ người dân nhận lại số tiền 1 tỷ đồng đã chuyển khoản nhầm.

Cụ thể, vào ngày 20/10, Công an phường Thượng Hồng nhận được đơn trình báo của bà Nguyễn Thị Canh (trú tại tổ dân phố Vũ Xá, phường Thượng Hồng, tỉnh Hưng Yên).

Tại đơn trình báo, bà Canh cho biết, ngày 17/10, tài khoản ngân hàng của bà nhận được số tiền 1 tỷ đồng. Bà trình bày bản thân không giao dịch mua bán, vay mượn với ai có số tiền tương tự, cũng không quen biết người đã chuyển tiền.

Ngay sau khi nhận được đơn trình báo, nhận thấy sự việc có thể đến từ giao dịch chuyển nhầm với số tiền đặc biệt lớn, Công an phường Thượng Hồng đã nhanh chóng xác minh thông tin người chuyển tiền là anh N.H.T (sinh năm 1973, trú tại xã Hiệp Phước, TP. Hồ Chí Minh).

Ngay sau đó, lực lượng Công an phường Thượng Hồng đã liên hệ với anh T. để xác minh sự việc. Sau trao đổi, cơ quan Công an xác định có sự việc anh T. trong quá trình giao dịch, kinh doanh đã chuyển nhầm vào tài khoản của bà Canh số tiền 1 tỷ đồng.

Đến ngày 23/10, dưới sự chứng kiến của Công an phường Thượng Hồng, bà Canh đã trao trả đủ số tiền 1 tỷ đồng cho anh T.

Cảm kích trước tinh thần tận tụy, hết mình phục vụ nhân dân của Công an phường Thượng Hồng và hành động đẹp của bà Canh, anh T. đã gửi thư cảm ơn đến cơ quan Công an và bà Nguyễn Thị Canh.