Không mê nổi mái tóc của Quỳnh Kool

Mộng Zu |

Tạo hình của Quỳnh Kool lại tiếp tục khiến MXH dậy sóng.

Từ khi mới lên sóng, Bước Chân Vào Đời luôn thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả nhờ loạt tình tiết drama cùng dàn diễn viên quen mặt. Trong đó, Thương do Quỳnh Kool thủ vai có lẽ là nhân vật bị réo tên nhiều nhất. Không chỉ vì tính cách có phần "khôn nhà dại chợ", suốt ngày chìm trong cảm xúc tiêu cực với biểu cảm thất thần, mệt mỏi mà mới đây, dân tình còn "soi" thêm một điểm trừ của nữ chính này: mái tóc.

Ở tập 19, phân đoạn chia tay giữa Thương và Quân vốn được kỳ vọng là cao trào cảm xúc. Tuy nhiên, sau khi xem xong, thứ đọng lại trong lòng khán giả lại không phải câu chuyện tình cảm mà là hình ảnh Thương với gương mặt nhợt nhạt cùng mái tóc đen dài buông xõa. Tạo hình khiến nhân vật trông yếu ớt, cộng với tông màu phim nhợt nhạt vô tình khiến nhân vật trở nên u ám quá mức, thậm chí bị ví von như… ma nữ. Và chính chi tiết này đã làm hụt đi đáng kể cảm xúc mà phân đoạn đáng lẽ phải mang lại.

Để ý xuyên suốt các tập phim, có thể thấy Thương gần như trung thành tuyệt đối với kiểu tóc xõa dài. Từ lúc đi làm, sinh hoạt thường ngày, khi đi hẹn hò, lúc khóc hay lúc cười, mái tóc này vẫn gần như không thay đổi. Việc lặp lại một kiểu tạo hình trong mọi hoàn cảnh vô tình khiến nhân vật trở nên đơn điệu, thiếu sức sống và đôi lúc tạo cảm giác nặng nề hơn mức cần thiết.

Không ít khán giả cho rằng với một nhân vật có hoàn cảnh vất vả, nhiều biến cố như Thương, việc luôn xuất hiện với mái tóc xõa dài, thiếu sự chăm chút hoặc thay đổi là chưa hợp lý. Thay vì thể hiện sự mạnh mẽ, nghị lực vượt khó, tạo hình hiện tại lại khiến nhân vật trông rũ rượi, u uất, dễ bị đóng khung trong một màu cảm xúc. Trên mạng xã hội, chủ đề này đã nhanh chóng thu hút nhiều ý kiến bàn luận.

Một số bình luận đáng chú ý:

- Đúng, chả cô gái nào vất vả mà lúc nào cũng thả tóc dài lững thững như ma thế cả.

- Ờ há! Giống ma nữ thật!

- Thương nên để kiểu tóc khác và nhanh nhẹn lên, ít khóc đi!

- Đùa mỗi lần xem nữ chính lại tưởng xem phim kinh dị, nhìn bộ tóc hãi

- Thật, lúc nào tóc cũng loà xoà, tập phim nào cũng khóc, chẳng thấy mạnh mẽ chỗ nào cả

- Thả tóc từ tập 1 đến tập cuối luôn, đi đâu cũng thả tóc

- Cứ buông tóc cảnh này giống phim âm dương lộ ghê

Dù đây chỉ là một chi tiết nhỏ trong tổng thể bộ phim, nhưng rõ ràng tạo hình lại có ảnh hưởng không nhỏ đến cảm nhận của người xem. Với một nhân vật được xây dựng theo hướng nghị lực, giàu cảm xúc như Thương, việc lựa chọn kiểu tóc và phong cách năng động, tươi sáng hơn có thể giúp tăng thêm sức thuyết phục, thay vì vô tình làm giảm thiện cảm.

Ở thời điểm hiện tại, Bước Chân Vào Đời vẫn đang đi tiếp với nhiều diễn biến mới. Và có lẽ, điều khán giả mong chờ không chỉ là sự thay đổi trong tính cách mà còn là tạo hình của nữ chính, như đổi kiểu tóc cũng đủ để khiến hình ảnh nhân vật trở nên dễ chịu và thuyết phục hơn.

Vụ người phụ nữ đánh hai nữ nhân viên gác tàu nhập viện: "Nạn nhân bị lôi vào góc khuất camera ghi hình"?

Ông chủ Bảo Tín Minh Châu khai chỉ đạo con trai dùng thủ đoạn che giấu doanh thu nghìn tỷ như thế nào?

Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường khởi công đường sắt cao tốc đầu tiên do Vingroup xây dựng

Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

Soi cận mặt “nghi phạm” thản nhiên vặt gương loạt Mercedes, BMW trong hầm chung cư ở Hà Nội

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

