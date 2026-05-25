Không mất phí, người dân được đổi nơi khám bảo hiểm y tế vào 4 mốc thời gian này trong năm 2026

Khả Văn
|

Người tham gia bảo hiểm y tế được phép thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu 4 lần mỗi năm.

Người tham gia bảo hiểm y tế hoàn toàn có quyền thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu nhằm tạo sự thuận tiện tối đa cho việc chăm sóc sức khỏe cá nhân. Dựa trên quy định của Luật Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam hướng dẫn thủ tục này được phép thực hiện định kỳ 4 lần mỗi năm. Cụ thể, người dân có thể nộp hồ sơ yêu cầu thay đổi thông tin trong 15 ngày đầu tiên của các tháng 1, 4, 7 và 10 hàng năm. Như vậy, ngay trong thời gian tới, tính từ ngày 1/7/2026, người tham gia sẽ tiếp tục có cơ hội nộp hồ sơ để điều chỉnh nơi khám chữa bệnh ban đầu trên thẻ bảo hiểm y tế áp dụng cho quý III.

Để tiến hành thay đổi, người tham gia bảo hiểm y tế cần hoàn thiện tờ khai điều chỉnh thông tin theo mẫu TK1-TS và gửi đến cơ quan bảo hiểm xã hội nơi phát hành thẻ. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất, cơ quan chức năng cung cấp ba hình thức nộp hồ sơ linh hoạt bao gồm nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa, gửi qua dịch vụ bưu chính, hoặc thực hiện trực tuyến hoàn toàn qua Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cổng Dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Quy trình này có sự khác biệt nhỏ tùy thuộc vào nhóm đối tượng tham gia. Đối với những người tham gia bảo hiểm y tế theo hình thức hộ gia đình, hồ sơ sẽ được nộp trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cư trú hoặc thao tác online. Trong khi đó, nhóm người lao động tham gia bắt buộc tại các doanh nghiệp phải nộp kèm thẻ bảo hiểm y tế còn hạn sử dụng và thực hiện thủ tục thông qua chính đơn vị, công ty nơi mình đang công tác.

Nhằm tránh những rủi ro không đáng có, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đưa ra lưu ý quan trọng rằng các tổ chức dịch vụ thu hoặc đơn vị hỗ trợ phát triển bảo hiểm không được cấp phép để tiếp nhận hay thực hiện thủ tục chuyển đổi này. Người dân bắt buộc phải liên hệ làm việc trực tiếp với cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc tự thao tác trên các cổng dịch vụ công chính thống. Người tham gia có thể hoàn toàn yên tâm vì thủ tục thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu được thực hiện miễn phí 100% với thời gian giải quyết tối đa chỉ trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào yêu cầu thu phí dịch vụ này đều là trái quy định, người dân khi gặp tình trạng trên cần nhanh chóng phản ánh trực tiếp tới cơ quan bảo hiểm xã hội địa phương để được hỗ trợ và xử lý nghiêm minh.

