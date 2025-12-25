'Không liên quan gia đình ông Thaksin': Ứng viên Thủ tướng Thái Lan hé lộ lý do làm biên giới 'nóng lên'

Tờ Bangkok Post đưa tin, ông Yodchanan Wongsawat - một trong những ứng cử viên Thủ tướng Thái Lan của đảng Pheu Thai - cho biết vào ngày 24/12 rằng căng thẳng biên giới Thái Lan - Campuchia không liên quan gì đến gia đình cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, mà là do Thái Lan tăng cường trấn áp các mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia.

Ông Yodchanan Wongsawat - một trong những ứng cử viên Thủ tướng Thái Lan của đảng Pheu Thai. Ảnh: Bangkok Post

Trả lời phỏng vấn truyền thông sau cuộc đàm phán với Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan (FTI), ông Yodchanan - cháu trai của cựu Thủ tướng Thaksin - cho biết Chính phủ Thái Lan đã có những hành động kiên quyết chống lại các hoạt động lừa đảo, dẫn đến việc giảm hơn 40% các hoạt động này.

Ông Yodchanan nói rằng những nỗ lực này đã gây ra sự phẫn nộ trong các nhóm bị ảnh hưởng, góp phần làm gia tăng căng thẳng dọc biên giới. Ông cho rằng chủ nghĩa dân tộc không nên bị lợi dụng cho mục đích chính trị vì đây là vấn đề rất nhạy cảm.

Ông cho rằng Thái Lan cần xử lý tình hình một cách cẩn trọng thông qua các biện pháp ngoại giao và an ninh, và cách tiếp cận này sẽ mang lại lợi ích cho cả ngành công nghiệp cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ - vốn dễ bị tổn thương trước sự bất ổn.

Về những lo ngại liên quan đến tác động của các biện pháp thuế quan của Mỹ kết hợp với căng thẳng biên giới, ông Yodchanan cho rằng cả hai vấn đề này đều cần được xử lý thận trọng, nhưng đội ngũ chuyên gia kinh tế giàu kinh nghiệm của đảng Pheu Thai có khả năng giải quyết chúng. Ông cho biết đảng này đã nhận được phản hồi và đề xuất từ khu vực công nghiệp trong cuộc thảo luận với các đại diện của FTI, điều này củng cố niềm tin của đảng vào cương lĩnh chính sách của mình.

Cuộc đàm phán giữa đảng Pheu Thai với FTI bao gồm các vấn đề về nợ hộ gia đình, quản lý nguồn nước, giảm thiểu rủi ro, các biện pháp tăng cường khả năng cạnh tranh của Thái Lan, truyền thông chính sách, đoàn kết quốc gia và nâng cao hình ảnh của Thái Lan như một trung tâm kinh tế tiềm năng ở Đông Nam Á.

Ông Yodchanan cho rằng việc tăng cường kết nối và cơ sở hạ tầng giao thông sẽ giúp thu hút đầu tư, đồng thời chính phủ Thái Lan phải đảm bảo các kế hoạch đầu tư cũng hỗ trợ chuyển giao công nghệ. Ông nói rằng đổi mới sáng tạo cũng rất quan trọng và phải được xây dựng trên nền tảng nội địa vững chắc, đồng thời cần phải tăng cường hơn nữa cho các công ty khởi nghiệp và doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Ông Yodchanan cũng nhấn mạnh tầm nhìn của đảng Pheu Thai về "Một Thái Lan", trong đó chính phủ đóng vai trò là tổ chức hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng khu vực tư nhân và đầu tư vào những lĩnh vực mà khu vực tư nhân đối mặt với rủi ro cao.

Ông cho biết thêm rằng đảng Pheu Thai sẽ trình bày cương lĩnh chính sách của mình cho Ủy ban Bầu cử Thái Lan ngay trước khi đăng ký ứng cử viên.