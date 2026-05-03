Không khí lạnh tràn xuống, miền Bắc tiếp tục mưa to

Nguyễn Hoài |

Ngày và đêm nay (3/5), miền Bắc và Thanh Hoá tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to, nền nhiệt giảm nhanh từ chiều nay. Từ chiều nay đến sáng mai, Nghệ An đến Huế cũng có mưa dông rải rác.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, khoảng trưa và chiều nay (3/5), không khí lạnh sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực vùng núi và khu Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, miền Bắc hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 90mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Sáng gió nhẹ, từ trưa chiều gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ, từ trưa chiều gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ.

Không khí lạnh miền Bắc tiếp tục gây mưa to vào ngày 3 / 5 - Ảnh 1.

Miền Bắc đón mưa dông trong ngày và đêm nay (3/5).

Dự báo từ 4-7/5, miền Bắc có chuỗi ngày nhiều mây vào sáng, trưa chiều trời nắng, ít mưa. Từ khoảng 8/5, miền Bắc có thể đón mưa dông trở lại.

Thanh Hóa đến Huế sáng nay trời nắng, có nơi nắng nóng, từ chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ, riêng phía Bắc chiều tối và đêm gió bắc đến tây bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Dự báo mưa ở khu vực này kéo dài đến sáng 4/5 với tổng lượng mưa từ chiều nay đến sáng mai từ 10-30mm, có nơi trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay trời nắng, riêng Đà Nẵng – Quảng Ngãi nắng nóng, ít mưa. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, Đà Nẵng – Quảng Ngãi có nơi trên 35 độ.

Tây Nguyên hôm nay trời nắng, có nơi nắng nóng, ít mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ nắng nóng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

TPHCM ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 34-36 độ.

Dự báo trong chiều tối 5-6/5, Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

