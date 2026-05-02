HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Gần 200.000 lượt khách tắm biển Vũng Tàu, 28 trẻ bị lạc được tìm thấy

Tuệ Lâm |

Trong dịp lễ 30/4 - 1/5, bãi biển Vũng Tàu đón gần 200.000 lượt khách; lực lượng chức năng đã hỗ trợ tìm kiếm, bàn giao an toàn 28 trẻ em bị lạc cho gia đình.

Tối 2/5, thông tin từ Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường Vũng Tàu (TP.HCM) cho biết, trong dịp nghỉ lễ , từ ngày 28/4 đến 17h ngày 2/5, các bãi tắm trên địa bàn đón khoảng 197.500 lượt khách.

Lượng khách tăng mạnh theo từng ngày, trong đó ngày 28/4 ghi nhận khoảng 4.500 lượt, ngày 29/4 khoảng 4.000 lượt. Bước sang cao điểm lễ, ngày 30/4 tăng vọt lên 70.000 lượt và ngày 1/5 đạt khoảng 73.000 lượt. Đến ngày 2/5, lượng khách vẫn duy trì ở mức cao với khoảng 46.000 lượt.

Du khách tắm biển Vũng Tàu trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay.

Việc lượng khách đổ về đông trong thời gian ngắn tạo áp lực lớn đối với công tác quản lý, đảm bảo an toàn tại các bãi tắm.

Trong kỳ nghỉ, lực lượng chức năng đã phối hợp tìm kiếm, chăm sóc và bàn giao 28 trẻ em bị lạc về với gia đình an toàn.

Song song đó, các đơn vị cứu hộ duy trì ứng trực liên tục, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. Cụ thể, đã cứu vớt và đưa vào bờ an toàn 5 trường hợp, sử dụng xe cứu thương chuyển viện 2 trường hợp và sơ cứu 1 trường hợp tại chỗ.

Ngoài hoạt động tại bãi biển, công tác phục vụ du khách tại các điểm tham quan cũng được đảm bảo. Khu vực Đền Liệt sỹ đã đón và phục vụ 7 đoàn khách cùng khách vãng lai, tổng khoảng 1.320 lượt người.

Hoạt động thương mại tại 4 điểm chợ trên địa bàn được duy trì ổn định, hàng hóa dồi dào, giá cả không biến động lớn, đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao trong dịp lễ. Công tác an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh an toàn thực phẩm được kiểm soát chặt chẽ, không phát sinh sự cố.

Theo đánh giá chung của cơ quan chức năng, trong suốt kỳ nghỉ lễ, tình hình an ninh trật tự, an toàn bãi tắm và môi trường du lịch tại Vũng Tàu được đảm bảo ổn định. Cá lực lượng duy trì ứng trực nghiêm túc, sẵn sàng xử lý tình huống, không để xảy ra vụ việc nghiêm trọng.

Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Ngày mai, miền Bắc sẽ có mưa rất to
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Camera cây xăng ghi lại gì tại thời điểm xe ô tô bốc cháy ngùn ngụt khiến 2 người tử vong?

Camera cây xăng ghi lại gì tại thời điểm xe ô tô bốc cháy ngùn ngụt khiến 2 người tử vong?

00:58
Con đường đắt đỏ bậc nhất hành tinh ở Hà Nội đã 'lột xác' thế nào sau nhiều năm chậm trễ?

Con đường đắt đỏ bậc nhất hành tinh ở Hà Nội đã 'lột xác' thế nào sau nhiều năm chậm trễ?

01:13
Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

01:24
Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

01:18
Tổ hợp dự án hơn 3.600 tỷ đồng gấp rút thi công, chỉ ít tháng nữa người dân Hà Nội sẽ đón tin vui?

Tổ hợp dự án hơn 3.600 tỷ đồng gấp rút thi công, chỉ ít tháng nữa người dân Hà Nội sẽ đón tin vui?

01:41
Chính thức: Thông xe công trình cấp đặc biệt - cầu vượt cửa biển nghìn tỷ dài nhất miền Trung

Chính thức: Thông xe công trình cấp đặc biệt - cầu vượt cửa biển nghìn tỷ dài nhất miền Trung

01:23
Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

01:01
Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

01:16
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại