Gần 200.000 lượt khách tắm biển Vũng Tàu, 28 trẻ bị lạc được tìm thấy

Tối 2/5, thông tin từ Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường Vũng Tàu (TP.HCM) cho biết, trong dịp nghỉ lễ , từ ngày 28/4 đến 17h ngày 2/5, các bãi tắm trên địa bàn đón khoảng 197.500 lượt khách.

Lượng khách tăng mạnh theo từng ngày, trong đó ngày 28/4 ghi nhận khoảng 4.500 lượt, ngày 29/4 khoảng 4.000 lượt. Bước sang cao điểm lễ, ngày 30/4 tăng vọt lên 70.000 lượt và ngày 1/5 đạt khoảng 73.000 lượt. Đến ngày 2/5, lượng khách vẫn duy trì ở mức cao với khoảng 46.000 lượt.

Du khách tắm biển Vũng Tàu trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay.

Việc lượng khách đổ về đông trong thời gian ngắn tạo áp lực lớn đối với công tác quản lý, đảm bảo an toàn tại các bãi tắm.

Trong kỳ nghỉ, lực lượng chức năng đã phối hợp tìm kiếm, chăm sóc và bàn giao 28 trẻ em bị lạc về với gia đình an toàn.

Song song đó, các đơn vị cứu hộ duy trì ứng trực liên tục, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. Cụ thể, đã cứu vớt và đưa vào bờ an toàn 5 trường hợp, sử dụng xe cứu thương chuyển viện 2 trường hợp và sơ cứu 1 trường hợp tại chỗ.

Ngoài hoạt động tại bãi biển, công tác phục vụ du khách tại các điểm tham quan cũng được đảm bảo. Khu vực Đền Liệt sỹ đã đón và phục vụ 7 đoàn khách cùng khách vãng lai, tổng khoảng 1.320 lượt người.

Hoạt động thương mại tại 4 điểm chợ trên địa bàn được duy trì ổn định, hàng hóa dồi dào, giá cả không biến động lớn, đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao trong dịp lễ. Công tác an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh an toàn thực phẩm được kiểm soát chặt chẽ, không phát sinh sự cố.

Theo đánh giá chung của cơ quan chức năng, trong suốt kỳ nghỉ lễ, tình hình an ninh trật tự, an toàn bãi tắm và môi trường du lịch tại Vũng Tàu được đảm bảo ổn định. Cá lực lượng duy trì ứng trực nghiêm túc, sẵn sàng xử lý tình huống, không để xảy ra vụ việc nghiêm trọng.