Không khí lạnh tiến sát biên giới, miền Bắc khi nào chuyển rét đậm?

Thùy Linh |

Hiện nay 31-1, không khí lạnh đã tiến sát đến biên giới phía Bắc nước ta. Ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến 18-21 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, ngày 31-1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió trên đất liền chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Ngày và đêm 31-1, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Không khí lạnh 2026 ảnh hưởng miền Bắc , miền Bắc khi nào chuyển rét đậm - Ảnh 1.

Dự báo ngày 31-1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ

Ở khu vực Đông Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Từ đêm 31-1, khu vực Bắc Trung Bộ và Tây Bắc Bộ (trừ Điện Biên và Lai Châu) trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi Bắc Bộ 9-12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C.

Khu vực Hà Nội: ngày 31-1, có mưa, mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa vài nơi. Trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 13-15 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ ngày 1-2 đến đêm 3-2, ở khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Các chuyên gia cảnh báo trời rét có khả năng ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm; ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp.

dự báo thời tiết

Khu vực Hà Nội

