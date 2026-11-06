Không khí lạnh mạnh, miền Bắc rét dài ngày

Dự báo đợt không khí lạnh tràn xuống từ đêm 8/11 có cường độ khá mạnh, khiến nền nhiệt giảm sâu ở miền Bắc, mưa lớn diện rộng cũng bao trùm cả miền Bắc và miền Trung.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, một bộ phận không khí lạnh ở phương Bắc đang di chuyển xuống nước ta.

Dự báo khoảng chiều tối và tối 8/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, đêm 8/11, khu vực vùng núi Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Từ ngày 9/11, các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét.

Đợt rét này có khả năng kéo dài từ ngày 9-13/11, trong đó hai ngày 9-10/11 có thể là hai ngày rét nhất.

Nhiệt độ thấp nhất trong cả đợt rét này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ.

Miền Bắc đón đợt rét đầu tiên của mùa đông năm nay từ đêm 8/11.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc tỉnh Nghệ An từ đêm 8 đến sáng 9/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Sau đó, do không khí lạnh từ ngày 12-13/11, Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Hà Nội tối và đêm 8/11 bắt đầu chịu ảnh hưởng của không khí lạnh. Từ chiều tối ngày 8 đến sáng 9/11, Thủ đô có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 9/11 trời chuyển rét.

Trong thời gian từ 9-13/11, nhiệt độ thấp nhất của Hà Nội dao động từ 17-19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21-23 độ.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ tối và đêm 8/11, vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh lên cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10 (tương đương cấp gió bão), sóng biển cao từ 2-4m, biển động mạnh.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10, sóng biển cao từ 4-6m, biển động mạnh.

Từ ngày 9/11, vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 3-5m, biển động mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, sau tháng 10 nóng nhất lịch sử từ khi có số liệu quan trắc (1961), nửa đầu tháng 11, không khí lạnh có xu hướng hoạt động mạnh hơn. Tuy nhiên các đợt không khí lạnh tập trung chủ yếu vào nửa đầu tháng. Sang đến nửa sau tháng 11, nền nhiệt có xu hướng tăng trở lại và duy trì nhiều ngày.