Không khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, bị phạt đến 75 triệu đồng

Nghị định 218/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu đã tăng nặng mức phạt đối với nhiều hành vi.

Hành vi không chấp hành quyết định gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự đã tăng nặng mức phạt lên đến 75 triệu đồng (Ảnh minh họa)

Điều 9 Nghị định 218/2025/NĐ-CP quy định mức phạt đối với hành vi vi phạm quy định về sơ tuyển sức khỏe, khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân như sau:

STT Hành vi vi phạm Mức phạt theo NĐ 218/2025/NĐ-CP (mới) Mức phạt theo NĐ 120/2013/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung bởi NĐ 37/2022) Thay đổi 1 Không có mặt đúng thời gian, địa điểm sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự/CAND 3 - 5 triệu đồng 10 - 12 triệu đồng Giảm mức phạt 2 Không nhận quyết định sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự/CAND 5 - 8 triệu đồng 12 - 15 triệu đồng Giảm mức phạt 3 Không có mặt đúng thời gian, địa điểm khám sức khỏe theo quyết định gọi khám 15 - 20 triệu đồng 10 - 12 triệu đồng Tăng mức phạt và thay đổi thuật ngữ từ "lệnh" sang "quyết định" 4 Không nhận quyết định khám sức khỏe mà không có lý do chính đáng 20 - 30 triệu đồng 12 -15 triệu đồng Tăng mức phạt, điều chỉnh ngôn từ 5 Cản trở người khác nhận quyết định khám sức khỏe (chưa đến mức truy cứu hình sự) 20 - 30 triệu đồng (Không quy định) Bổ sung hành vi mới 6a Gian dối làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe để trốn tránh nghĩa vụ 30 - 40 triệu đồng 15 - 20 triệu đồng Tăng mức phạt 6b Đưa/nhận tiền, tài sản < 2 triệu đồng để làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe 30 - 40 triệu đồng 15 - 20 triệu đồng Tăng mức phạt, mở rộng đối tượng xử lý (người nhận tiền cũng bị xử lý) 7 Không chấp hành quyết định gọi kiểm tra, khám sức khỏe 50 - 75 triệu đồng 25 - 35 triệu đồng Tăng mức phạt đáng kể và thay đổi từ "lệnh" sang "quyết định"

Như vậy có thể thấy, hành vi không chấp hành quyết định gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự đã tăng nặng mức phạt lên đến 75 triệu đồng.