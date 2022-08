Không hiểu 'phân khúc' là gì, làm thế nào để vẫn mua được ô tô chất lừ?

PHÂN KHÚC KIỂU ÂU

Cho đến tận bây giờ, khái niệm "phân khúc" hạng A, B, C... trong lĩnh vực ô tô có thể vẫn khiến nhiều người dùng nhầm lẫn và tốn nhiều thời gian để tìm hiểu, ghi nhớ.

Thực tế, khái niệm "phân khúc" (thuật ngữ tiếng Anh: Segment) đã gắn liền với ô tô từ lâu và thực sự là căn cứ giúp người dùng và các nhà sản xuất phân loại sản phẩm.

Thông thường, các từ chỉ phân khúc xe sẽ gắn với kích thước của chiếc xe. Tại thị trường Bắc Mỹ thường sử dụng những cụm từ như "Compact car" (xe cỡ nhỏ), "Midsize" (xe cỡ vừa), "Full-size" (xe cỡ lớn). Trong khi đó, tại các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu, nhiều quốc gia châu Á, và các quốc gia/khu vực khác trên thế giới lại quen thuộc với cách quy ước bằng chữ cái - chính là "phân khúc hạng A", "phân khúc hạng B", "phân khúc hạng C".

Cách phân loại ô tô theo Liên minh châu Âu được quy định và định nghĩa từ năm 1999, và trở nên thông dụng khi ô tô thành một sản phẩm quốc tế. Cách phân loại theo kiểu châu Âu được đánh giá là dễ hiểu, dễ nhớ, có thể loại bỏ đi các yếu tố thị trường, kỹ thuật như phân hạng phổ thông/hạng sang, sát-xi rời/liền.

Các sản phẩm của Mercedes-Benz được chia rõ theo phân khúc và kiểu dáng.

Việc chia rõ phân khúc như vậy giúp các nhà sản xuất phân loại sản phẩm của mình sao cho phù hợp nhất với khách hàng; ở phía khách hàng thì họ có một quy chuẩn để lựa chọn sản phẩm cho mình.



Theo định nghĩa của Liên minh châu Âu, các các phân khúc được quy ước và sử dụng để chỉ các kiểu xe như sau:

- Phân khúc A: Xe mini;

- Phân khúc B: Xe cỡ nhỏ;



- Phân khúc C: Xe cỡ vừa;

- Phân khúc D: Xe cỡ lớn;



- Phân khúc E: Xe cận sang;



- Phân khúc F: Xe sang trọng;

- Phân khúc S: Xe thể thao dạng coupe (Sport Coupés);



- Phân khúc M: Xe đa dụng (Multi-purpose Vehicles - MPV);



- Phân khúc J: Xe gầm cao đa dụng (Sport Utility Vehicles - SUV), bao gồm cả các phương tiện vượt địa hình.

NGƯỜI DÙNG KHÔNG CẦN PHÂN KHÚC

Ranh giới phân khúc có thể trở nên mờ nhòa, không tuân chặt theo kích thước.

Một văn bản có liên quan của Liên minh châu Âu cũng nêu rằng: "Ranh giới xác định phân khúc cũng có thể trở nên không rõ ràng khi tính đến các tiêu chí khác ngoài kích cỡ hoặc chiều dài. Các tiêu chí này bao gồm giá cả, thiết kế, và lượng phụ kiện thêm. Thêm vào đó, xu hướng cung cấp thêm tùy chọn như phanh ABS, túi khí, khóa vi sai trung tâm... ngay ở các mẫu xe cỡ nhỏ càng làm lu mờ ranh giới phân khúc truyền thống.

Khách hàng chọn xe dựa trên tổ hợp các yếu tố, như thương hiệu, kích thước, trang bị và giá cả. Mặt khác, phân khúc thường được sử dụng trong ngành công nghiệp xe và vẫn được coi là một yếu tố quan trọng giúp định vị sản phẩm trên thị trường..."

Trong các giải thưởng trong ngành xe, có không ít giải thưởng dựa trên phân khúc xe. Đó là những giải thưởng như Drive Car of the year ("Giải thưởng Xe của năm" do tờ Drive của Úc tổ chức), Whatcar Car of the year ("Giải thưởng Xe của năm" do trang Whatcar tổ chức); tại Việt Nam có Car Awards do VnExpress tổ chức, và Xe của năm do Otosaigon và Otofun phối hợp tổ chức.

Anh Tống Hồ Tứ Phương: "Civic cũng không phải mẫu xe hoàn hảo đáp ứng được mọi nhu cầu".

Nhưng với Car Choice Awards 2022 - Cuộc bình chọn xe tại Việt Nam đang được tổ chức, lại tiếp cận theo cách hoàn toàn khác. Trong cuộc phỏng vấn với Car Choice Awards, anh Tống Hồ Tứ Phương - admin hội xe Honda Civic và anh Vũ Đình Phong - admin hội xe Toyota Vios, đã chia sẻ một số thông tin thú vị về cách người dùng chọn xe.

Anh Phương cho biết rằng thành viên nhóm chọn Honda Civic vì những tính chất như cảm giác lái gây thích thú, chi phí sửa chữa thấp. Còn với Toyota Vios thì lý do người dùng chọn đó là giữ giá, bền dáng theo thời gian, sự bền bỉ. Song, cả hai anh cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng đây đều không phải mẫu xe hoàn hảo trong phân khúc: "Civic cũng không phải mẫu xe hoàn hảo đáp ứng được mọi nhu cầu" - anh Tống Hồ Tứ Phương nói.



Điều này đã cho thấy rằng sự phù hợp với mình mới là những gì người dùng hướng tới, chứ không phải là vấn đề phân khúc.

"Phù hợp" cũng là từ khóa chính mà chương trình Car Choice Awards 2022 do VCCorp tổ chức hướng đến. Car Choice Awards 2022 là cuộc bình chọn xe tại Việt Nam, hướng đến việc tìm ra các mẫu xe được yêu thích nhất theo các hạng mục phân theo nhu cầu người dùng - Xe Cá Nhân, Xe Gia đình, Xe Dịch Vụ, và Xe Xu Hướng.

Cuộc bình chọn Car Choice Awards 2022 hướng tới tìm ra mẫu xe phù hợp nhất với người dùng. Ảnh: Car Choice Awards

Trong buổi ra mắt Car Choice Awards 2022 hôm 15/7, ban tổ chức chương trình đã truyền tải thông điệp chính của chương trình, đó là sự phù hợp với người dùng Việt do chính người dùng Việt chọn. Theo cách thức tổ chức của chương trình, người dùng nắm tới 70% quyết định cho mẫu xe mà họ tin yêu nhất; 30% còn lại sẽ do các chuyên gia quyết định.



Theo chia sẻ của ông Nguyễn Đăng Việt, thành viên ban tổ chức Car Choice Awards 2022, nhóm chuyên gia tham gia chương trình bởi họ đại diện cho các cộng đồng sử dụng xe, không chỉ tham gia vì yếu tố chuyên môn.

Hiện vòng 1 của cuộc bình chọn đang diễn ra . Vòng 1 của Car Choice Awards 2022 (từ 15/07 đến 15/08) được gọi là WeVote, là nơi người dùng đề cử và bầu chọn cho 5 mẫu xe mình thích theo các hạng mục như đã nêu. Tại vòng 2 WeDrive (từ 16/08 đến 15/09), các chủ xe của những mẫu xe lọt vào vòng 2 sẽ trực tiếp lên tiếng về ưu - nhược điểm của chiếc xe, giúp người dùng có cái nhìn thật hơn về mẫu xe; bình chọn của người dùng tại vòng 2 chiếm tới 70% điểm số. Sau đó, các chuyên gia sẽ tham gia vào vòng 3 WeCheck (16/09 - 30/09), cầm lái và đánh giá chiếc xe, từ đó quyết định 30% số điểm còn lại. Sau cùng, mẫu xe có số điểm cao nhất tại mỗi hạng mục sẽ được vinh danh tại đêm gala ngày 08/10 tại Thành phố Hồ Chí Minh.



Thăm dò ý kiến Bạn sẽ ưu tiên chọn một mẫu xe phù hợp với nhu cầu hay một mẫu xe được coi là tốt nhất phân khúc? Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai. Mẫu xe tốt nhất phân khúc Mẫu xe phù hợp với nhu cầu

https://soha.vn/khong-hieu-phan-khuc-la-gi-lam-the-nao-de-van-mua-duoc-o-to-chat-lu-2022072800124444.htm