HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Không giàu sớm nhưng dễ có nhà cửa tuổi trung niên: 4 con giáp càng về sau càng vượng bất động sản

Như Anh
|

Dưới đây là 4 con giáp thường được cho là có duyên với nhà cửa, bất động sản ở giai đoạn nửa sau cuộc đời.

Tuổi Thìn: Tuổi trẻ mải xây sự nghiệp, tuổi trung niên mới tích sản

Không giàu sớm nhưng dễ có nhà cửa tuổi trung niên: 4 con giáp càng về sau càng vượng bất động sản - Ảnh 1.

Tuổi Thìn thường là những người có tham vọng và luôn đặt ra mục tiêu cao cho bản thân. Khi còn trẻ, họ tập trung vào việc phát triển sự nghiệp, mở rộng các mối quan hệ hoặc tìm kiếm cơ hội kinh doanh.

Chính vì luôn hướng đến những mục tiêu lớn nên người tuổi Thìn thường không quá vội vàng trong việc mua nhà. Thay vì dồn toàn bộ tiền bạc vào bất động sản từ sớm, họ có xu hướng đầu tư cho công việc hoặc nâng cao năng lực bản thân.

Sau tuổi 40, khi sự nghiệp bước vào giai đoạn ổn định hơn, nguồn thu nhập cũng vững vàng hơn, tuổi Thìn thường bắt đầu quan tâm đến việc tích sản. Không ít người có thể sở hữu căn nhà đầu tiên khá muộn nhưng lại mua được bất động sản có giá trị cao hơn kỳ vọng ban đầu.

Tuổi Dậu: Càng lớn tuổi càng biết cách giữ tiền

Không giàu sớm nhưng dễ có nhà cửa tuổi trung niên: 4 con giáp càng về sau càng vượng bất động sản - Ảnh 2.

Tuổi Dậu nổi tiếng với sự chăm chỉ và tinh thần trách nhiệm. Tuy nhiên, thời trẻ họ thường phải gánh vác nhiều trách nhiệm cho gia đình hoặc dành nhiều nguồn lực cho công việc.

Điều đó khiến quá trình tích lũy tài sản diễn ra chậm hơn so với mong muốn. Thế nhưng tuổi Dậu có một ưu điểm lớn là khả năng học hỏi từ những sai lầm tài chính.

Sau nhiều năm trải nghiệm, họ dần hình thành tư duy quản lý tiền bạc chặt chẽ hơn, biết ưu tiên những tài sản có giá trị lâu dài thay vì chi tiêu theo cảm xúc. Đây cũng là lý do nhiều người tuổi Dậu bước vào tuổi trung niên với nền tảng tài chính vững vàng hơn hẳn giai đoạn trước.

Nhà cửa và bất động sản thường đến với tuổi Dậu như phần thưởng cho sự kiên trì hơn là nhờ may mắn bất ngờ.

Tuổi Ngọ: Trải nghiệm nhiều trước khi nghĩ đến chuyện an cư

Không giàu sớm nhưng dễ có nhà cửa tuổi trung niên: 4 con giáp càng về sau càng vượng bất động sản - Ảnh 3.

Tuổi Ngọ thường yêu thích sự tự do, khám phá và trải nghiệm. Khi còn trẻ, họ dễ dành tiền cho học tập, du lịch, chuyển đổi công việc hoặc theo đuổi những mục tiêu cá nhân hơn là tích lũy tài sản cố định.

Vì vậy, không ít người tuổi Ngọ bước sang tuổi 35-40 vẫn chưa thực sự ổn định về nhà ở. Tuy nhiên, khi trưởng thành hơn, họ bắt đầu đánh giá cao giá trị của sự an cư và có xu hướng xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn.

Nhờ khả năng thích nghi tốt cùng tinh thần cầu tiến, tuổi Ngọ thường cải thiện thu nhập khá mạnh ở giai đoạn trung niên. Đây cũng là thời điểm họ có nhiều cơ hội hiện thực hóa giấc mơ sở hữu nhà cửa sau nhiều năm tập trung cho những ưu tiên khác.

Tuổi Hợi: Hậu vận tài chính khởi sắc, dễ tích lũy tài sản

Không giàu sớm nhưng dễ có nhà cửa tuổi trung niên: 4 con giáp càng về sau càng vượng bất động sản - Ảnh 4.

Tuổi Hợi thường được xem là những người sống thoải mái, rộng rãi và khá hào phóng trong các mối quan hệ.

Khi còn trẻ, họ thường không đặt áp lực quá lớn lên việc tích lũy tài sản. Thay vào đó, tuổi Hợi có xu hướng ưu tiên chất lượng cuộc sống và những trải nghiệm mang lại niềm vui cho bản thân và gia đình.

Tuy nhiên, càng lớn tuổi, người tuổi Hợi càng trưởng thành trong tư duy tài chính. Họ biết cân đối giữa hưởng thụ và tiết kiệm, đồng thời xây dựng được các nguồn thu nhập ổn định hơn.

Nhiều người tuổi Hợi có thể không sở hữu nhà từ rất sớm nhưng lại dễ đạt được mục tiêu này ở độ tuổi 45-55, khi sự nghiệp, tài chính và cuộc sống gia đình đều đã đi vào quỹ đạo ổn định.

Mua nhà muộn chưa chắc là điều bất lợi

Trên thực tế, sở hữu nhà ở tuổi 50 không có nghĩa là chậm hơn người khác. Nhiều người mua nhà sớm phải chịu áp lực trả nợ kéo dài hàng chục năm, trong khi có người chờ đến khi tài chính vững vàng mới quyết định xuống tiền.

Điều quan trọng không nằm ở việc mua nhà ở tuổi nào, mà là khả năng duy trì sự ổn định tài chính sau khi sở hữu bất động sản. Với những con giáp kể trên, thành công thường đến muộn hơn đôi chút, nhưng đổi lại là nền tảng tích lũy bền vững và tâm lý tài chính vững vàng hơn khi bước vào nửa sau cuộc đời.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ giờ đến hết mùa hè có 4 con giáp dễ gặt hái lộc nhà đất, cuộc sống dư dả không phải lo tiền bạc
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

con giáp

tử vi

tuổi Thìn

tuổi ngọ

tuổi Dậu

tuổi Hợi

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Nghẹt thở giây phút ập vào 'Trung tâm lừa đảo' trong nhà nghỉ Bảo Ly, gần 90 người tra tay vào còng

Nghẹt thở giây phút ập vào 'Trung tâm lừa đảo' trong nhà nghỉ Bảo Ly, gần 90 người tra tay vào còng

01:23
34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

01:49
Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

01:01
Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

01:39
Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

01:03
Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

00:59
Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

01:14
MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại