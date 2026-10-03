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Không gian nghệ thuật "Dải lụa ký ức" bên hồ Hoàn Kiếm phục vụ người dân dịp lễ 10/10

PV (ảnh BTC cung cấp)
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UBND phường Hoàn Kiếm giới thiệu không gian nghệ thuật "Dải lụa ký ức", mời người dân và du khách tham quan, trải nghiệm, đồng thời ghi lại những khoảnh khắc bên hồ Hoàn Kiếm trong mùa thu Hà Nội.

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), UBND phường Hoàn Kiếm triển khai không gian nghệ thuật "Dải lụa ký ức" tại khu vực vườn hoa và đường dạo ven bờ phía Tây hồ Hoàn Kiếm, dọc phố Lê Thái Tổ, phía Tây Nam Tháp Rùa.

Đây là công trình trang trí nghệ thuật trong không gian công cộng, phục vụ Nhân dân và du khách đi dạo, ngắm cảnh, tham quan, chụp ảnh và lưu giữ những khoảnh khắc bên Hồ Gươm.

Không gian nghệ thuật "Dải lụa ký ức" bên hồ Hoàn Kiếm - Ảnh 1.

Hình ảnh demo về "Dải lụa ký ức".

"Dải lụa ký ức" kết hợp lối dạo bộ lắp ghép tạm thời, hệ thống chiếu sáng và khung gương nghệ thuật, tạo thêm điểm dừng chân và những góc nhìn mới về hồ Hoàn Kiếm. Công trình hướng tới làm phong phú trải nghiệm của cộng đồng trong không gian văn hóa, lịch sử đã gắn bó với đời sống người dân Thủ đô qua nhiều thế hệ.

Hình ảnh chủ đạo của công trình là tuyến đi bộ uốn lượn như một dải lụa giữa những tán cây ven hồ, chuyển hướng theo cây xanh hiện hữu, được nâng nhẹ khỏi mặt đất, đưa người đi qua tầng cây thấp và thảm cỏ, hạn chế tác động trực tiếp đến khu vực rễ cây lớn và duy trì sự liên tục của cảnh quan phía dưới. Những đoạn chuyển hướng và khoảng mở tạo thành nơi dừng chân để mọi người trò chuyện, quan sát và chụp ảnh. Từ các điểm nhìn khác nhau, người dân và du khách có thể cảm nhận mặt nước, Tháp Rùa và cảnh quan quen thuộc của Hồ Gươm trong những khung hình mới. Mỗi trải nghiệm, mỗi khoảnh khắc được lưu lại góp phần làm nên ý nghĩa của tên gọi "Dải lụa ký ức".

Không gian nghệ thuật "Dải lụa ký ức" bên hồ Hoàn Kiếm - Ảnh 2.

Không gian nghệ thuật "Dải lụa ký ức" bên hồ Hoàn Kiếm - Ảnh 3.

Các hạng mục của "Dải lụa ký ức" được lắp ghép để phục vụ hoạt động trang trí, tham quan và trải nghiệm trong thời gian trưng bày. Sau khi kết thúc, các hạng mục sẽ được tháo dỡ, hoàn trả nguyên trạng.

Trịnh Mỹ Anh bị tước vương miện


Tags

Dải lụa ký ức

UBND phường Hoàn Kiếm

Đường dây nóng: 0943 113 999

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