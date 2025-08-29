'Không gì quan trọng bằng nhiệm vụ Tổ quốc giao'

Nhiệm vụ quan trọng, vinh dự lớn lao

Trong không khí tập luyện khẩn trương, hướng tới Lễ kỷ niệm, diễu binh diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh (A80), nhiều nghệ sĩ và người đẹp đã chia sẻ niềm vinh dự, tự hào khi được đồng hành với sự kiện trọng đại của đất nước.

Tiến sĩ âm nhạc, NSƯT Tân Nhàn, hiện là Trưởng khoa Thanh nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, cho biết đây vừa là nhiệm vụ, vừa là vinh dự lớn lao đối với tập thể Nhạc viện cũng như những nghệ sĩ theo đuổi dòng nhạc chính thống.

NSƯT Tân Nhàn cùng đồng nghiệp luyện tập cho tiết mục nghệ thuật sáng 2/9.

“Nhạc viện chúng tôi tham gia nhiều phần quan trọng trong đại lễ, từ dàn nhạc giao hưởng, dàn nhạc dân tộc đến hợp xướng. Đây là nhiệm vụ chính trị thiêng liêng và cao cả, đòi hỏi tất cả nghệ sĩ phải sắp xếp công việc cá nhân để tập luyện và biểu diễn với tinh thần tốt nhất. Không có nhiệm vụ nào cao cả bằng nhiệm vụ đất nước giao cho”, ca sĩ chia sẻ với Tiền Phong .

Theo NSƯT Tân Nhàn, một điểm đáng mừng là ngày càng có nhiều nghệ sĩ trẻ quan tâm đến dòng nhạc chính thống, mang hơi thở cách mạng vào các tác phẩm hiện đại với tinh thần sôi nổi và giàu nhiệt huyết. “Đó là điều rất đáng trân trọng, khi thế hệ trẻ hôm nay vẫn giữ được ngọn lửa yêu nước, giống như cha ông ta trong những năm tháng kháng chiến”, cô nhấn mạnh.

Về kế hoạch sắp tới, nữ tiến sĩ âm nhạc bày tỏ mong muốn có thêm nhiều tác phẩm mới, vừa theo đuổi xu hướng phát triển của thời đại, vừa kết nối được với truyền thống, để thế hệ trẻ có thể gắn bó hơn với âm nhạc dân tộc.

“Tôi hy vọng có thêm nhiều chương trình nghệ thuật quy mô lớn, tạo sự giao thoa giữa các thế hệ nghệ sĩ, cùng chung mục đích phát triển nền âm nhạc nước nhà, bắt kịp với sự vận động của âm nhạc thế giới”, Tân Nhàn nói.

Chia sẻ về quá trình tập luyện cho tiết mục nghệ thuật sáng 2/9 ở Quảng trường Ba Đình, Tân Nhàn thẳng thắn nhìn nhận: “Bất kỳ chương trình nào mang tầm quốc gia cũng đòi hỏi sự khắt khe, vất vả và tốn nhiều mồ hôi. Nhưng mọi người đều thấy hạnh phúc vì góp sức nhỏ bé của mình để làm nên thành công chung”.

Không khí tập luyện hăng say, phấn khởi.

Chiều 28/8, để chuẩn bị cho màn trình diễn quan trọng ở Quảng trường Ba Đình, dàn nghệ sĩ như Khả Ngân, Hiếu Nguyễn, Bảo Thanh, Tùng Dương tập luyện hăng say dưới nắng gắt

Bên cạnh các nghệ sĩ, sự góp mặt của những gương mặt trẻ như Hoa hậu Bảo Ngọc cũng mang lại nguồn năng lượng tích cực. Cô tham gia trong Khối diễu hành văn hóa - thể thao và chia sẻ với PV Tiền Phong ở buổi tập tại sân Mỹ Đình: “Tôi rất tự hào khi được có mặt trong dịp kỷ niệm trọng đại này. Không khí tập luyện sôi nổi, tinh thần tự hào của mọi người khiến tôi nhớ lại những kỷ niệm từng tham gia diễu hành 30/4 tại TPHCM. Tôi tin rằng lễ kỷ niệm 80 năm sẽ diễn ra thật thành công và lan tỏa niềm tự hào dân tộc đến mọi người dân”.

Hoa hậu Bảo Ngọc cũng chia sẻ mong muốn thế hệ trẻ ngày nay tiếp nối tinh thần của cha ông, nỗ lực cống hiến cho đất nước. “Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên mới, vì vậy mỗi bạn trẻ hãy nỗ lực trong chính lĩnh vực, chuyên môn mà mình theo đuổi. Tôi hy vọng các bạn giữ vững niềm tin, tiến bước về phía trước và cùng nhau lan tỏa tình yêu thương, tinh thần đoàn kết, đặc biệt trong những dịp trọng đại của dân tộc. Không chỉ người dân trong nước, mà bạn bè quốc tế cũng sẽ cảm nhận được tình cảm và niềm tự hào dân tộc của người Việt Nam”, cô chia sẻ.

Vượt nắng, thắng mưa tiến tới đại lễ

Theo NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - bày tỏ bên cạnh các bạn trẻ, nhiều cô chú, anh chị là NSƯT, NSND đã có tuổi nhưng vẫn đầy hăng hái và sẵn sàng tham gia buổi hợp luyện và sơ duyệt. Các văn nghệ sĩ diễu hành với khí thế hừng hực. Nhiều nghệ sĩ ở miền Nam, miền Trung chủ động đặt vé máy bay ra Hà Nội để được góp mặt trong đội hình diễu hành. Mọi người tập luyện trên tinh thần vượt nắng thắng mưa.

3 nữ nghệ sĩ gạo cội là NSND Lan Hương “Bông”, NSND Lan Hương (phim Em bé Hà Nội) và NSND Lê Khanh khẳng định tuổi tác không thể ngăn cản họ tham gia đội hình diễu hành và góp sức nhỏ cho dịp đại lễ. Ở buổi tổng hợp luyện, NSND Lan Hương “Bông” kể chị bị đau chân, bác sĩ khuyên hạn chế đi lại nhưng nữ nghệ sĩ quyết tâm cùng ông xã tham gia khối diễu hành.

Nghệ sĩ ở mọi thế hệ hòa vào dòng người diễu hành.

“Ngay buổi tập đầu tiên, tôi được người dân ở phố Quán Thánh tặng cờ, hỗ trợ quạt. Hướng về ngày lễ lớn, mọi người gần gũi, yêu thương nhau hơn. Tình cảm của người dân thật ấm áp, giúp đỡ nhau từ việc lớn tới việc nhỏ. Hàng chục năm trước, tôi cũng tham gia đoàn diễu hành trong lễ kỷ niệm Quốc khánh. Giờ đây được tận hưởng lại bầu không khí ấy, tình cảm, tinh thần đoàn kết của người dân còn lớn mạnh hơn trước nhiều”, NSND Lan Hương nói.

NSND Lê Khanh, NSND Nguyễn Phúc Lưu Lan Hương cũng khẳng định việc được đứng cùng nghệ sĩ trẻ, hòa vào không khí tập luyện tưng bừng chính là liều thuốc bổ với họ. “Những ngày tập luyện, tôi cố gắng ngủ sớm, bổ sung vitamin. Sáng sớm, tôi tự lái xe tới địa điểm tập. Thời gian này có nhiều công việc nhưng tôi gác lại hết để chuẩn bị cho ngày diễu hành sắp tới”, NSND Lan Hương kể.

Mỗi nghệ sĩ lựa chọn đóng góp cho Tổ quốc theo cách riêng. Nguyễn Văn Chung cho biết ở vai trò nhạc sĩ, việc làm tốt nhất là cố gắng viết những bài hát hay, ý nghĩa trong những ngày lễ trọng đại của đất nước, xem như phần đóng góp nhỏ của một công dân Việt Nam. Với sản phẩm âm nhạc mới vừa ra mắt, Nguyễn Văn Chung nói anh và ca sĩ thể hiện là Tùng Dương đều không để ý chuyện độc quyền, không giữ riêng cho bản thân. Tác phẩm ca ngợi quê hương đất nước được càng nhiều người hát càng hay.