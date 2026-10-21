Một nữ blogger du lịch kể lại tình huống dở khóc dở cười trên chuyến bay kéo dài 10 tiếng từ Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) đến Washington D.C. (Mỹ). Sau khi bị từ chối nhường ghế lối đi, người phụ nữ ngồi cạnh cô bật khóc suốt 3 tiếng, trong khi chồng vẫn vô tư đeo tai nghe ngủ say.

Theo đó, Tomiko Harvey, blogger du lịch có khoảng 24.000 người theo dõi trên Instagram, mới đây chia sẻ câu chuyện khiến cộng đồng mạng bàn tán. Cô vừa đến Kazakhstan để chịu tang cha và đang trên đường trở về Mỹ sau chuyến đi đầy mất mát.

Trên chuyến bay kéo dài 10 tiếng từ Istanbul đến Washington D.C., Harvey ngồi ở ghế cạnh lối đi. Một nữ hành khách ngồi ở ghế giữa bất ngờ đề nghị cô đổi chỗ để được ngồi cạnh chồng. Harvey từ chối lời đề nghị. Tuy nhiên, cô không ngờ phản ứng của người phụ nữ lại dữ dội đến vậy. Ngay sau đó, nữ hành khách bật khóc nức nở và kéo dài suốt 3 tiếng đồng hồ.

Ảnh: Instagram@Tomiko Harvey

Trong bài đăng, Harvey kể rằng cuối cùng cô không nhịn được mà hỏi người phụ nữ liệu có phải gia đình vừa có người qua đời hay không. “Chứ ai lại khóc suốt 3 tiếng đồng hồ như thế?”, cô thắc mắc.

Nhưng câu trả lời nhận được lại khiến Harvey bất ngờ. Người phụ nữ cho biết cô chỉ muốn được tựa vào vai chồng.

Điều trớ trêu là người chồng mà cô mong được ở bên lại ngồi ở ghế giữa, cách đó hai hàng ghế. Trong suốt thời gian vợ khóc lóc, người đàn ông vẫn đeo tai nghe và ngủ ngon lành, dường như chẳng hề hay biết chuyện gì đang xảy ra.

Khi máy bay hạ cánh, Harvey kể mình đã “chúc mừng” người này vì cuối cùng cũng vượt qua được 10 tiếng đồng hồ không có chồng ở bên, đồng thời châm biếm tình cảnh trớ trêu vừa chứng kiến. Bản thân Harvey cũng hài hước tự giễu rằng trải nghiệm này khiến cô phải tự hỏi liệu tình yêu mình dành cho chồng có đủ sâu đậm hay không.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Phần đông người dùng đứng về phía Harvey, cho rằng cô không có nghĩa vụ phải đổi chỗ chỉ vì hành khách khác muốn ngồi cạnh người thân.

Nhiều ý kiến cho rằng nếu muốn cả hai vợ chồng ngồi cạnh nhau, hành khách nên chủ động chọn chỗ khi đặt vé, thay vì yêu cầu người lạ nhường chỗ vào phút chót.

Nguồn: ETtoday