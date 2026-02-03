Mới đây, một gia đình ở Thái Lan đã phải chịu đựng nỗi đau vô cùng lớn khi mất đi cậu con trai hơn 1 tuổi chỉ vì sự bất cẩn của người thân. Câu chuyện là lời cảnh báo nghiêm trọng cho những gia đình đang nuôi hoặc chăm sóc trẻ nhỏ để tránh hậu quả thương tâm.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, sự việc mới xảy ra hôm thứ Hai, 2/2 vừa qua tại tỉnh Ang Thong của Thái Lan. Theo đó, cảnh sát từ Đồn Cảnh sát Si Bua Thong đã nhận được tin báo về vụ việc tại Moo 6, phường Wang Nam Yen, huyện Sawaeng Ha, nơi thi thể đứa trẻ 1 tuổi 4 tháng được phát hiện nổi trong mương tưới tiêu phía sau một khu dân cư.

Khu vực này, được sử dụng để trồng rau và cây lương thực, cách nhà chính khoảng 100 mét. Cảnh sát đã đến hiện trường cùng với các bác sĩ pháp y, tình nguyện viên cứu hộ địa phương và nhân viên bệnh viện. Nạn nhân mặc áo sơ mi đen dài tay, quần short màu xanh lá cây in hình hoạt hình và giày kín mũi. Nhân viên cứu hộ xác nhận đứa trẻ đã tử vong được một thời gian trước khi được tìm thấy.

Đứa trẻ xấu số tử vong ở ao bèo sau khi không có ai trông coi.

Theo lời dì của cậu bé, đứa trẻ được để ở nhà vào khoảng 8 giờ 15 phút sáng trong khi cô mặc quần áo và đưa con mình đến ngôi trường gần đó. Đài CH7 đưa tin rằng bà nội của cậu bé, sống cạnh nhà, đã đến để trông nom cháu, nhưng đứa trẻ được cho là đã tự đi ra khỏi nhà khi không ai để ý. Sau khi trở về và thấy cậu bé mất tích, người dì đã gọi cho cha của cậu bé, và họ đã tìm kiếm xung quanh khu vực.

Cuối cùng, cha cậu bé đã tìm thấy cậu bé ở dưới mương phía sau nhà. Cảnh sát đang điều tra vụ việc như một tai nạn và nghi ngờ cậu bé đã bị đuối nước. Thi thể của đứa trẻ đã được gửi đến Viện Khoa học Pháp y Trung ương Thái Lan thuộc Bộ Tư pháp để khám nghiệm tử thi nhằm xác định nguyên nhân tử vong chính xác.

Gia Linh (Theo The Thaiger)