Không dễ "bẫy" Trấn Thành

Tối 20/1, trước thềm trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc, Trấn Thành đã đăng tải status cổ vũ tinh thần các cầu thủ, mong đội nhà thi đấu hết mình. Cụ thể, Trấn Thành viết: "Việt Nam ơi, quyết thắng đêm nay nha. Chung kết thẳng tiến nào". Bài viết nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả.

Trấn Thành đăng status cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam (ảnh: FBNV)

Ngay sau đó, bên dưới phần bình luận xuất hiện một câu hỏi ẩn ý: "Ủa em người Trung mà Thành?". Trong tình huống này, Trấn Thành đã chọn cách đáp trả nhẹ nhàng và "thoát pressing" cực khéo léo. Trấn Thành đáp: "Không, em người Nam. Em sinh ở Sài Gòn chứ không phải ở miền Trung!".

Màn đáp trả khéo léo của Trấn Thành khi bị hỏi khó (Ảnh: FBNV)

Màn đáp trả của Trấn Thành nhanh chóng được chia sẻ khắp MXH, nhận được lời khen ngợi của cộng đồng mạng. Cách trả lời cho thấy sự điềm tĩnh và kinh nghiệm ứng xử của một nghệ sĩ hoạt động lâu năm. Với nhiều khán giả, đây không chỉ là một câu trả lời khéo, mà còn là cách giữ gìn tinh thần văn minh khi bàn về những chủ đề dễ nhạy cảm trên mạng xã hội.

Nhiều ý kiến cho rằng nam MC đã xử lý tình huống thông minh, tinh tế, giữ được tinh thần tích cực của một bài đăng cổ vũ thể thao. Trái lại, không ít người bày tỏ sự khó chịu, bức xúc trước bình luận của cư dân mạng kia vì cho rằng việc "hỏi bẫy", gán ghép như vậy là không cần thiết và dễ gây hiểu lầm.

Câu trả lời chuyển hướng của Trấn Thành khiến anh "thoát" việc dính vào những tranh cãi không đáng có (Ảnh: FBNV)

Thực tế, Trấn Thành từng nhiều lần chia sẻ rõ ràng về xuất thân của mình. Anh sinh ra và lớn lên tại Việt Nam, trong một gia đình có bố là người gốc Hoa và mẹ là người Việt. Bản thân Trấn Thành cũng khẳng định từ nhỏ đã sống, học tập và làm việc tại Việt Nam.

Hari Won cũng từng tiết lộ gia đình chồng mang màu sắc đa văn hóa. Mỗi lần các thành viên quây quần là mỗi lần có rất nhiều câu chuyện thú vị để chia sẻ, tạo nên không khí gần gũi, cởi mở. Hari Won từng chia sẻ: "Với tôi, gia đình là nơi khiến tôi có nhiều cảm xúc. Tôi muốn dành cho họ mọi thứ mà không tiếc bất kì điều gì. Tôi nghĩ, gia đình là biểu hiện của tình yêu tuyệt đối. Chúng tôi có một gia đình đa văn hoá, tôi là người Hàn Quốc, chồng của tôi là người Việt Nam. Gia đình anh ấy là người Việt Nam nhưng bố là người gốc Hoa, em gái anh ấy kết hôn với một người đàn ông đến từ Hong Kong (Trung Quốc). Vì thế, mỗi khi tụ họp vào những dịp lễ hội thì chúng tôi nói tiếng Hàn Quốc, tiếng Việt, tiếng Quảng Đông và tiếng Anh. Điều này thật sự rất vui".