Không dám tin đây là ngọc nữ showbiz sau khi giải nghệ để cưới cháu trai "ông trùm xe đạp"

Ngoại hình hiện tại của ngọc nữ showbiz sau khi cưới cháu trai "ông trùm xe đạp" đã khiến cho công chúng không khỏi ngỡ ngàng.

Nữ ca sĩ Hầu Tương Đình sinh năm 1982, từng được xem là ngọc nữ của làng nhạc Đài Loan (Trung Quốc) với hàng loạt bản hit gây tiếng vang lớn như Đừng Để Mùa Thu Tới hay Những Giọt Lệ Vì Anh. Đáng tiếc, người đẹp bất ngờ rời khỏi làng giải trí hồi năm 2007 để sang Mỹ du học. Sau đó, cô kết hôn với doanh nhân Dương Mạnh Học - cháu ngoại nhà sáng lập thương hiệu xe đạp Giant. Sau đám cưới linhp đình, Hầu Tương Đình bỗng mất hút hoàn toàn khỏi showbiz để dành toàn bộ thời gian chăm sóc cho tổ ấm của mình.

Tới nay, Hầu Tương Đình đã làm mẹ của 2 đứa con. Nguồn tin cho biết thêm, cô đã trúng cử chức Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh tại trường tiểu học của con mình hồi năm ngoái. Nhân dịp khai giảng mới đây, Hầu Tương Đình đã xuất hiện ở cổng trường tiểu học Nam Đồn, Đài Loan (Trung Quốc) để làm tình nguyện viên điều phối giao thông, cùng cảnh sát giữ an toàn cho các em học sinh tới trường nhập học.

Theo ký giả Setn, Hầu Tương Đình hiện vẫn giữ được vóc dáng như hồi còn hoạt động trong làng giải trí. Dù làm dâu nhà giàu nhưng trong màn lộ diện mới đây, cô diện trang phục giản dị, khoác lên mình chiếc áo T-shirt nữ phối cùng quần dài màu trắng. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ còn ghi điểm với thái độ thân thiện khi vui vẻ tương tác với các em học sinh ngay trước cổng trường, mang đến hình ảnh vô cùng bình dị và gần gũi.

Hầu Tương Đình xuất hiện với hình ảnh giản dị bên ngoài 1 ngôi trường tiểu học khi đang làm tình nguyện viên giúp đỡ các em học sinh. Ảnh: Setn

Cô hiện tích cực tham gia vào các hoạt động của hội phụ huynh nhà trường sau khi trúng cử chức hội trưởng. Ảnh: Setn

Không chỉ thường xuyên xuất hiện với hình ảnh giản dị, trong những năm qua, Hầu Tương Đình còn gần như giấu nhẹm thân phận người nổi tiếng của mình với 2 con. Trong mắt con trai, Hầu Tương Đình là 1 bà mẹ nội trợ bận rộn giống như bao bà mẹ khác khi ngày ngày đưa đón con đi học, nấu cơm, họp phụ huynh. Thỉnh thoảng nghe ai đó nhắc chuyện mẹ mình là người nổi tiếng, cậu bé chỉ nghĩ đó là lời khen kiểu xã giao.

Mãi cho đến khi báo chí đăng ảnh Hầu Tương Đình tham dự sự kiện ở trường học với tư cách tân Hội trưởng phụ huynh cùng đoạn video cô cất giọng hát lại ca khúc nổi tiếng, con trai nữ ca sĩ mới tỏ vẻ sửng sốt: “Mẹ ơi… mẹ hát hay quá vậy”. Tới tận lúc này, cậu bé mới biết hóa ra mẹ mình là 1 danh ca nức tiếng xứ Đài.

Nhan sắc Hầu Tương Đình không thay đổi nhiều so với hồi còn hoạt động ở showbiz (ảnh phải). Ảnh: Yahoo News

Trong 1 cuộc phỏng vấn với truyền thông, Hầu Tương Đình cho biết, việc cô rời showbiz là 1 sự lựa chọn có chủ đích. Được biết, chính mẹ ruột là người có tầm ảnh hưởng lớn tới quyết định rút lui khỏi làng giải trí của Hầu Tương Đình. Nữ ca sĩ họ Hầu lớn lên trong gia đình có mẹ là người toàn tâm toàn ý nuôi con, điều đó tạo cho cô cảm giác an toàn và 1 nền tảng giá trị rõ ràng. Khi lập gia đình, 2 vợ chồng cô thống nhất: những năm con nhỏ, cha mẹ phải dành thời gian hiện diện nhiều nhất bên con có thể. Nữ nghệ sĩ nhấn mạnh, chính cách giáo dục của mẹ đã giữ cô khỏi những cám dỗ trong giới showbiz: “Mẹ cho tôi giá trị sống đúng, nên dù ở đâu tôi cũng biết mình phải đi con đường nào”.

Sau khi cùng gia đình trở lại Đài Loan (Trung Quốc), Hầu Tương Đình cho con học trường công, âm thầm tham gia các hoạt động trường lớp. Cô tích cực tham gia vào các hoạt động của hội phụ huynh, dần trở thành gương mặt quen thuộc trong công tác hỗ trợ nhà trường, thậm chí vận động tài trợ xe đạp cho học sinh mầm non, chuẩn bị quà tri ân giáo viên, kết nối với phụ huynh trong các hoạt động cộng đồng.

Không ít cư dân mạng trìu mến gọi Hầu Tương Đình là “hội trưởng đẹp nhất Đài Loan (Trung Quốc)”, nhưng đối với nữ ca sĩ, vị trí hội trưởng hội phụ huynh học sinh thực chất chỉ là 1 vai trò mới để bản thân tiếp tục được cống hiến.