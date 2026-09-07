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Không dám tin đây chính là con gái của Triệu Vy sau khi bước sang tuổi 16

Vy Anh
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Hình ảnh mới nhất của con gái Triệu Vy đang nhận được sự chú ý lớn.

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Ngày 7/9, tờ QQ đưa tin Tiểu Tứ Nguyệt - con gái Triệu Vy - vừa đã trở lại mạng xã hội sau một khoảng thời gian dài tạm khóa trang cá nhân. Trong hình ảnh mới nhất, ái nữ nhà minh tinh Hoàn Châu Cách Cách gây ấn tượng với gương mặt hài hòa, thần thái nhẹ nhàng, tươi tắn. Cư dân mạng khen ngợi Tiểu Tứ Nguyệt càng lớn càng xinh đẹp. Ở tuổi 16, con gái Triệu Vy trổ mã, sở hữu thần thái cuốn hút chẳng kém gì mẹ ngôi sao và có chiều cao ấn tượng hơn 1,70 m.

Khán giả Trung Quốc cho rằng Tiểu Tứ Nguyệt có tố chất để bước chân vào showbiz, nối gót con đường làm sao hạng A của mẹ. Thiếu nữ tuổi trăng tròn có phong thái rất tự tin, dạn dĩ, biết cách tạo dáng và biểu cảm chuyên nghiệp khi đứng trước ống kính. Hiện tại, Tiểu Tứ Nguyệt theo đuổi phong cách của các influencer, thường xuyên đăng tải clip nhảy múa lên MXH.

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Con gái Triệu Vy được khen ngày càng lớn càng xinh xắn. Ảnh: Weibo.

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Tiểu Tứ Nguyệt rất dạn dĩ trước ống kính, biết cách tạo dáng, biểu cảm tự tin khi chụp ảnh. Ảnh: Weibo.

Tiểu Tứ Nguyệt đang theo học tại Aiglon College - một trường nội trú nằm ở khu vực dãy Alps của Thụy Sĩ. Học phí và chi phí nội trú dành cho học sinh cấp trung học niên khóa 2026-2027 của trường này là 1,2 triệu NDT (khoảng 4,5 tỷ đồng).

Trước đây, Tiểu Tứ Nguyệt có cuộc sống rất kín tiếng. Ngoài những hình ảnh thời bé 6-7 tuổi, truyền thông gần như không có thêm bất kỳ thông tin nào về quá trình trưởng thành của Tiểu Tứ Nguyệt. Triệu Vy và doanh nhân Huỳnh Hữu Long cũng không đăng ảnh hay nhắc đến con gái quá nhiều trên truyền thông. Đến năm tháng 5/2025, Triệu Vy chính thức để con gái lộ diện. Việc công khai hình ảnh của Tiểu Tứ Nguyệt giúp Triệu Vy lấy lại phần nào thiện cảm từ công chúng sau vụ bị phong sát. Kể từ đó trở đi, Tiểu Tứ Nguyệt thường xuyên chia sẻ cuộc sống du học nước ngoài của mình lên MXH.

Ái nữ nhà Triệu Vy nhận được nhiều sự chú ý mỗi khi xuất hiện trên mạng xã hội. Clip: Weibo.

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Tiểu Tứ Nguyệt đang du học tại Thụy Sĩ. Cô bé học trường nội trú Aiglon College, với mức học phí 4,5 tỷ đồng/năm. Ảnh: Weibo.

Con gái Triệu Vy và chồng cũ doanh nhân Huỳnh Hữu Long sinh năm 2010, tại Singapore. Đến tuổi đi học, Tiểu Tứ Nguyệt được bố mẹ đưa về Hong Kong (Trung Quốc) sinh sống và học tập. Triệu Vy đã chọn 1 ngôi trường có chất lượng giảng dạy và học phí thuộc hàng top thượng lưu ở xứ Hương Cảng để cho con gái theo học. Không chỉ vậy, Tiểu Tứ Nguyệt cũng được học nghệ thuật, luyện viết thư pháp từ nhỏ.

Triệu Vy từng tự hào khoe rằng con gái cô được bạn bè khen ngợi là "tiểu tài nữ", có tính cách độc lập, mạnh mẽ, giản dị và hiểu chuyện. Ngoài ra, nữ diễn viên Hoàn Châu Cách Cách cũng không muốn con gái bước chân vào showbiz, hay lộ mặt trước truyền thông quá sớm vì sợ sự soi mói của dư luận sẽ ảnh hưởng đến quá trình phát triển của Tiểu Tứ Nguyệt.

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Tiểu Tứ Nguyệt được bố mẹ nuôi dưỡng, giáo dục trong môi trường tốt nhất ngay từ bé. Ảnh: Weibo.

Nguồn: QQ

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Tags

Tiểu Tứ Nguyệt

Triệu Vy -

Huỳnh Hữu Long

college

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