Không cứu nổi 'Hộ linh tráng sĩ'

TPO - Sau nghỉ lễ, “Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh” vẫn hụt hơi trong cuộc đua phòng vé. “Nghỉ hè sợ nghỉ hưu” tiến sát 200 tỷ đồng, “Quý tử vượt giàu” vượt 50 tỷ đồng, phim của Nguyễn Phan Quang Bình chưa có cú bứt phá và bị đối thủ Hàn Quốc áp sát.

Phim Huỳnh Lập tiến sát 200 tỷ đồng

Phòng vé Việt cuối tuần đầu tiên sau lễ 2/9 ghi nhận ưu thế của tác phẩm nội địa. Theo số liệu Box Office Vietnam cập nhật khuya 6/9, doanh thu toàn thị trường trong ngày đạt khoảng 20 tỷ đồng. Ba vị trí đầu bảng lần lượt thuộc về Nghỉ hè sợ nghỉ hưu, Quý tử vượt giàu và Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh.

Ba phim Việt đóng góp tổng cộng hơn 11,9 tỷ đồng, tương đương khoảng 60% doanh thu ngày. Tuy nhiên, kết quả bán vé cho thấy khoảng cách đáng kể cả về doanh thu lẫn suất chiếu.

Nghỉ hè sợ nghỉ hưu tiến sát 200 tỷ đồng.

Nghỉ hè sợ nghỉ hưu giữ ngôi đầu với hơn 5,5 tỷ đồng, bán 60.232 vé/2.257 suất chiếu. Phim của Huỳnh Lập dẫn đầu doanh thu, lượng vé và suất chiếu, chiếm hơn một phần tư doanh thu toàn thị trường cuối tuần. Sáng 7/9, tác phẩm đạt tổng doanh thu gần 193 tỷ đồng, còn cách mốc 200 tỷ đồng khoảng 7 tỷ đồng.

Nghỉ hè sợ nghỉ hưu giữ chuỗi có 4 tuần liên tiếp dẫn đầu phòng vé. Lần gần nhất có phim dẫn đầu 4 tuần là Mưa đỏ, cũng vào dịp Quốc khánh. Phim của Huỳnh Lập nhiều khả năng tiếp tục dẫn đầu đến ngày 11/9 khi Lên hương ra mắt.

Quý tử vượt giàu đứng thứ hai phòng vé, thu hơn 4,05 tỷ đồng trong ngày 6/9, bán 44.143 vé/1.783 suất chiếu. Đến sáng 7/9, Quý tử vượt giàu đạt tổng doanh thu khoảng 50,77 tỷ đồng.

Hộ linh tráng sĩ chưa có bước ngoặt

Ở vị trí thứ ba, Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh thu khoảng 2,35 tỷ đồng trong ngày 6/9, bán 23.672 vé/1.145 suất chiếu. Doanh thu ngày của phim Nguyễn Phan Quang Bình thấp hơn khoảng 1,7 tỷ đồng so với Quý tử vượt giàu và chưa bằng một nửa Nghỉ hè sợ nghỉ hưu. Tính đến sáng 7/9, tổng doanh thu tác phẩm đạt khoảng 32,78 tỷ đồng.

Sau kỳ nghỉ lễ và cuối tuần tiếp theo, Hộ linh tráng sĩ vẫn chưa thay đổi vị trí trong nhóm ba phim Việt dẫn đầu. Kết quả ngày 6/9 chưa tạo được bứt phá so với hai đối thủ.

Trước đó, ê-kíp thực hiện bản dựng rút gọn, cắt 20 phút với kỳ vọng giúp câu chuyện cô đọng, cải thiện nhịp kể. Johnny Trí Nguyễn kêu gọi khán giả ủng hộ phim đề tài lịch sử. Dù vậy, những điều chỉnh chưa đi cùng bước ngoặt về thứ hạng phòng vé.

Ngay phía sau, Hope: Vùng tử địa đứng thứ tư với hơn 2,21 tỷ đồng trong ngày 6/9, chỉ thấp hơn Hộ linh tráng sĩ khoảng 134 triệu đồng. Phim của Hàn Quốc bán 19.775 vé/1.044 suất chiếu, ít hơn phim Việt 101 suất nhưng doanh thu gần tương đương. Tổng doanh thu Hope: Vùng tử địa đạt khoảng 13,16 tỷ đồng vào sáng 7/9.

Hộ linh tráng sĩ chưa có thêm thành tích bứt phá phòng vé.

Bước sang tuần 7-13/9, phòng vé có thêm lựa chọn mới. Ba tác phẩm dự kiến cùng khởi chiếu ngày 11/9 gồm Bùa yêu: Bí mật gia tộc, Bát tiên truy tìm Lưu Ly Đăng và Mãi nợ một lời tạm biệt.

Từ nửa cuối tháng 9 đến hết tháng 10, lịch chiếu tiếp tục dày lên với nhiều phim mới ra mắt hằng tuần. Lên hương, Bóng ma nhà hát dự kiến khởi chiếu ngày 18/9, tiếp đến là Út Lan 2 ngày 25/9.

Sang tháng 10, phòng vé đón Án mạng karaoke (2/10), Một giữa vạn người, Án mạng xém hoàn hảo (9/10) và Chị chị em em 3 (16/10). Những tuần cuối tháng có thêm Mẹ mìn, Clayface (23/10), Công nữ Ngọc Hoa, Trấn yểm, Huyết thống (30/10).