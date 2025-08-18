Không còn úp mở: Tăng Duy Tân - Bích Phương bị "tóm dính" kè kè bên nhau ở sân bay?

Ca sĩ Bích Phương và Tăng Duy Tân hiện đang là cặp đôi rơi vào tầm ngắm của netizen Việt. Cả hai đang trong mối quan hệ tình cảm "không công khai nhưng cũng không giấu diếm". Trong sinh nhật tuổi 30 vừa qua, Bích Phương cùng FC của mình còn làm clip chúc mừng tới nam ca sĩ sinh năm 1995.

Mới đây, một tài khoản trên Threads đăng tải bức hình 2 người được cho là Tăng Duy Tân và Bích Phương xuất hiện tại sân bay. Cả hai đi sát bên cạnh nhau chứ không giữ khoảng cách hay cố giấu diếm mối quan hệ. Đây không phải lần đầu tiên cặp đôi này bị tóm dính xuất hiện chung. Vào tháng 2/2025, Tăng Duy Tân và Bích Phương từng sánh đôi đi du Xuân đầu năm.

Tăng Duy Tân và Bích Phương gây xôn xao khi được cho là cùng xuất hiện ở sân bay

6 tháng trước, cặp đôi này từng bị "team qua đường" phát hiện cùng đi du Xuân đầu năm

Đầu năm 2024, Tăng Duy Tân và Bích Phương vướng nghi vấn hẹn hò. Cả hai bị soi nhiều bằng chứng như dùng đồ đôi, sống chung một nhà. Cặp đôi này hiện đang theo dõi nhau trên mạng xã hội, Tăng Duy Tân gây chú ý khi gia nhập họi "follow chỉ mình em". Khi cùng tham gia chương trình Em xinh say hi, cả hai cũng được Trấn Thành cùng dàn sao trêu đùa và đẩy thuyền nhiệt tình.

Vào năm 2020, Bích Phương từng chia sẻ về quan điểm tình cảm trong cuộc phỏng vấn với chúng tôi. "Tình yêu đúng nghĩa là tình yêu không có chữ trách nhiệm. Mình tự cảm thấy có trách nhiệm với người ta thì mình làm như thế. Khi hai người đứng đối diện với nhau và nói cô phải có trách nhiệm với tôi, anh phải có trách nhiệm với tôi thì tình yêu ấy bị biến chất chữ tình yêu đi.

Tôi nghĩ tình yêu không phải một danh từ, nó chỉ là một tính từ nói lên trạng thái cảm xúc của mình. Chúng ta không nên quàng trách nhiệm lên nó. Trách nhiệm trong tình yêu là tự nguyện từ cả hai người, chứ không phải là cả hai ra điều kiện với nhau", cô cho hay.

Tăng Duy Tân và Bích Phương bị soi nhiều bằng chứng hẹn hò từ đầu năm 2024

Nam ca sĩ 9x cũng công khai thể hiện tình cảm với nửa kia bằng cách chỉ theo dõi duy nhất tài khoản của Bích Phương trên Instagram

Bích Phương cùng FC của mình còn làm clip gửi lời chúc mừng sinh nhật tới Tăng Duy Tân

Tăng Duy Tân sinh ra trong gia đình gốc làm nông ở Quảng Trị. Anh là cháu của nhạc sĩ Trần Hoàn - em họ ca sĩ Tùng Dương. Nam ca sĩ được nhớ đến qua các ca khúc như Tình đầu, Ngây thơ, Dạ vũ, Bên trên tầng lầu, Cắt đôi nỗi sầu...

Bích Phương tốt nghiệp Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long. Cô từng tham gia chương trình Vietnam Idol 2010 và lọt vào top 7. Trong thời gian hoạt động nghệ thuật, Bích Phương sở hữu không ít những ca khúc hit như Có khi nào rời xa, Rằng em mãi ở bên, Mình yêu nhau đi, Gửi anh xa nhớ, Bùa yêu...

Mối quan hệ giữa Tăng Duy Tân và Bích Phương đang được đông đảo netizen quan tâm hiện nay