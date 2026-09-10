Không còn "tiền rẻ", làm thế nào để tài chính không bị bào mòn?

Có nhiều giải pháp để kiểm soát dòng tiền.

Trong bối cảnh các thị trường tài chính toàn cầu bước vào một giai đoạn mới với dòng vốn không còn rẻ như giai đoạn trước. Các ngân hàng trung ương cũng đang thực hiện tăng lãi suất để đối phó với mức lạm phát gia tăng… đã khiến chi phí dòng vốn lên cao.

Tại Việt Nam, nền kinh tế vẫn đang tăng trưởng tích cực, tuy nhiên lãi suất cũng không còn thấp như giai đoạn trước, nên nhiều người ngày càng quan tâm đến quản lý tài sản, tài chính để tài sản không bị bào mòn cũng như kiểm soát được dòng tiền trong bối cảnh các loại chi phí gia tăng hơn trước đây.

Vậy làm thế nào để quản lý tài sản tài chính một cách an toàn và hiệu quả hơn trong bối cảnh hiện nay?

Trao đổi về vấn đề này, trong chương trình Hộp Tài sản (The Wealth Box Talk) trên VTV8, ông Lương Duy Phước, Giám đốc Nghiên cứu Thị trường, Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi, cho biết, mỗi người cần sớm trang bị cho mình các kiến thức về quản lý tài sản tài chính càng sớm càng tốt và để từ đó xây dựng cho mình một cấu trúc tài chính phù hợp với khả năng chịu rủi ro của bản thân, đủ thanh khoản, đủ đa dạng và hiệu quả, hoặc có thể tìm đến các tổ chức uy tín để được tư vấn.

Với người dân bình thường, khi chi phí vốn tăng thì cả "chi phí sống" lẫn "chi phí tài chính" đều tăng theo. Tiền mặt để trong túi thì bị lạm phát bào mòn sức mua, còn các khoản vay mua nhà, vay tiêu dùng hay vay kinh doanh thì phải chịu lãi suất cao hơn, tạo áp lực lớn hơn lên dòng tiền mỗi tháng.

"Theo đánh giá của chúng tôi, việc gửi tiết kiệm vẫn là cách bảo toàn vốn tốt, nhưng nếu lãi suất tiền gửi thấp hơn tốc độ tăng giá của những khoản chi tiêu thiết yếu, thì giá trị thực của tài sản vẫn có thể bị hao hụt.

Còn với những người vay mua nhà hay vay tiêu dùng, rủi ro lớn nhất là thu nhập không tăng kịp với nghĩa vụ trả nợ. Một khoản vay tưởng chừng phù hợp khi lãi suất còn thấp, có thể trở thành gánh nặng thực sự khi lãi suất tăng lên hoặc thu nhập bị giảm", ông cho biết.

Với nhà đầu tư thì khác, chi phí margin hay vốn vay cao hơn có nghĩa là tài sản phải sinh lời cao hơn trước mới hòa vốn được. Ông phân tích, tài sản chỉ sinh lời khoảng 8% mà chi phí vay đã 7 - 8% rồi, thì coi như nhà đầu tư đang gánh rủi ro mà chẳng được trả công xứng đáng.

Khi thị trường đi xuống, đòn bẩy sẽ khuếch đại tổn thất theo cả hai chiều, giá trị tài sản giảm nhưng nghĩa vụ nợ thì không giảm, thậm chí nhà đầu tư còn có thể bị buộc phải bán tài sản đúng lúc bất lợi nhất để trả nợ hoặc đáp ứng margin call.

Bàn về việc người dân và nhà đầu tư làm thế nào để không bị thiếu hụt dòng tiền và tài sản, tài chính không bị bào mòn… trong môi trường lãi suất không còn thấp, ông Lương Duy Phước đưa ra 4 giải pháp.

Thứ nhất là nên ưu tiên những tài sản có dòng tiền, tức là tập trung vào những tài sản có khả năng tạo thu nhập hoặc dòng tiền tương đối ổn định, thay vì chỉ trông chờ vào việc tăng giá.

Thứ hai là phải duy trì khả năng thanh khoản, tức là luôn có một khoản dự phòng và tiết kiệm đủ để lo chi tiêu, các nghĩa vụ tài chính và những tình huống bất ngờ.

Thứ ba là mọi người cần chủ động quản lý nợ, rà soát lại các khoản vay của mình và ưu tiên trả trước những khoản có lãi suất cao, để tránh chi phí lãi vay bào mòn tài sản.

Và cuối cùng, sử dụng đòn bẩy phải có kỷ luật, không nên dùng vốn vay ngắn hạn để đầu tư vào những tài sản cần thời gian dài mới thu hồi được, và chỉ nên vay ở mức phù hợp với khả năng tài chính của mình thôi.

"Nhưng quan trọng nhất, mỗi người cần xây dựng cho mình một cấu trúc tài chính đủ thanh khoản, đủ đa dạng và phù hợp với khả năng chịu rủi ro của bản thân. Như vậy, dù thị trường có diễn biến bất lợi, mình vẫn có thể duy trì cuộc sống, đáp ứng các nghĩa vụ tài chính và tài sản vẫn có khả năng phục hồi về lâu dài", ông nhấn mạnh.