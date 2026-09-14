Không còn nhận ra "nam thần" giờ vàng VTV, từng lên phim cùng Bảo Thanh, Tiểu Vy, Minh Hằng

Nam nghệ sĩ này là ai, hình ảnh mới đây có gì mà gây chú ý?

Một đoạn video về Quốc Trường được Viettel Media đăng tải đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Trong bộ quân phục, nam diễn viên xuất hiện với mái tóc cắt ngắn, làn da sạm đi, gương mặt gầy và phong trần hơn hẳn hình ảnh khán giả vốn quen thuộc.

Bên dưới video, nhiều người bày tỏ sự bất ngờ, cho rằng phải nhìn kỹ mới nhận ra Quốc Trường. Sự khác biệt càng rõ khi trước đây, nam diễn viên thường gắn với hình ảnh chỉn chu, lịch lãm trên màn ảnh lẫn tại các sự kiện.

Quốc Trường là gương mặt quen thuộc của phim Việt, đặc biệt từng tạo dấu ấn mạnh với vai Vũ trong Về nhà đi con, đóng cặp cùng Bảo Thanh. Bộ phim phát sóng khung 21h trên VTV1 và từng trở thành một trong những tác phẩm truyền hình được chú ý nhất năm 2019.

Những năm gần đây, anh tiếp tục xuất hiện trên màn ảnh rộng. Quốc Trường và Hoa hậu Tiểu Vy đảm nhận hai nhân vật chính có mối quan hệ phức tạp trong Ốc mượn hồn. Trước đó, anh cũng góp mặt cùng Minh Hằng trong Bẫy ngọt ngào, bộ phim từng cán mốc một triệu vé bán ra.

Thế nhưng Quốc Trường đang xuất hiện trong Sao Nhập Ngũ 2026 lại là một phiên bản rất khác.

Đến người quen cũng có lúc không nhận ra Quốc Trường

Quốc Trường là một trong 8 nghệ sĩ tham gia Sao Nhập Ngũ 2026 - Tổ quốc nơi đầu sóng, cùng Phan Mạnh Quỳnh, Văn Mai Hương, Thúy Ngân, Châu Bùi, Erik, Minh Trang và Tuấn Dương. Theo VOV, đây là lần đầu các nghệ sĩ này tham gia chương trình.

Ngay những ngày đầu, ngoại hình Quốc Trường đã bắt đầu thay đổi. Dù chủ động cắt tóc trước khi nhập ngũ, anh vẫn phải tiếp tục cắt ngắn để phù hợp với môi trường quân đội.

Sau nhiều ngày liên tục sinh hoạt và huấn luyện ngoài trời, sự khác biệt càng rõ hơn. Thúy Ngân từng mô tả người đồng nghiệp "vừa đen, vừa ốm, vừa nổi mụn", thậm chí có thời điểm cô gần như không còn nhận ra Quốc Trường của những ngày đầu. Theo nữ diễn viên, không chỉ ngoại hình, tác phong của anh cũng nhanh nhẹn và ra dáng một quân nhân hơn.

Bản thân Quốc Trường cũng từng kể một tình huống tương tự. Khi đứng trong hội trường cùng hàng trăm chiến sĩ, có người đi xin chữ ký các nghệ sĩ nhưng lại lướt qua anh vì không nhận ra. Chỉ khi nhìn kỹ khuôn mặt, một chiến sĩ mới phát hiện người đứng trước mặt mình chính là nam diễn viên nổi tiếng.

Quốc Trường thậm chí từng nói vui rằng khi những tập tiếp theo lên sóng, khán giả có thể "tá hỏa" bởi diện mạo của anh thay đổi quá nhiều.

Vì sao "nam thần màn ảnh" thay đổi nhanh đến vậy?

Sự thay đổi của Quốc Trường càng gây chú ý bởi trong khoảng 10 năm trở lại đây, anh thường đảm nhận những vai công tử, doanh nhân hoặc người đàn ông có điều kiện. Chính nam diễn viên cũng từng nhắc tới việc mình quen xuất hiện trên màn ảnh với hình ảnh khá bóng bẩy.

Trong Sao Nhập Ngũ, lớp hình ảnh ấy gần như biến mất.

Mùa 2026 có chủ đề Tổ quốc nơi đầu sóng và đánh dấu lần đầu tiên sau 16 mùa chương trình đưa hành trình trải nghiệm tới Trường Sa. Điểm xuất phát huấn luyện của các nghệ sĩ là Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 101, Vùng 4 Hải quân. Họ phải sống theo nền nếp quân đội, tham gia rèn luyện thể lực và thích nghi với điều kiện sinh hoạt, huấn luyện trong môi trường biển đảo.

Trong chương trình, Quốc Trường phải trải qua nhiều hoạt động ngoài trời, từ chèo thuyền, chạy, vượt chướng ngại vật đến những nội dung huấn luyện của bộ đội Hải quân. Việc tiếp xúc thường xuyên với nắng, gió, cùng cường độ vận động và nếp sống khác hẳn thường ngày khiến làn da sạm hơn, cơ thể gầy đi cũng là điều dễ hiểu.

Nam diễn viên từng chia sẻ quãng thời gian này giống như một cơ hội được "bắt đầu lại". Anh tạm rời công việc, kinh doanh và những mối bận tâm thường ngày để cuộc sống chỉ còn xoay quanh luyện tập, ăn uống và sinh hoạt cùng đồng đội.

Quốc Trường cũng cho rằng ở chương trình, anh được sống gần với con người thật hơn và không còn quá chú trọng chuyện giữ hình ảnh như khi xuất hiện trước công chúng.

Bởi vậy, phía sau diện mạo khiến nhiều người phải nhìn hai lần mới nhận ra không đơn thuần là mái tóc ngắn hay làn da rám nắng. Sao Nhập Ngũ đang cho khán giả thấy một Quốc Trường khác hẳn "nam thần" từng xuất hiện bên Bảo Thanh, Tiểu Vy hay Minh Hằng trên màn ảnh: bớt hào nhoáng, phong trần hơn và gần với đời sống thường ngày hơn.