“Không còn gì cả”: Người dân Hong Kong (Trung Quốc) khốn khổ vì hỏa hoạn, hàng ngàn người lâm vào cảnh màn trời chiếu đất

Hỏa hoạn lớn tại cụm chung cư Wang Fuk Court vào chiều ngày 26/11 đã cướp đi mạng sống của ít nhất 55 người. Với những người may mắn còn sống, tương lai khó khăn cũng đang đợi họ phía trước.

Việc các tòa nhà bị cháy rụi đồng nghĩa với việc gần 4.700 người sinh sống trong gần 2.000 căn hộ đã mất đi nhà cửa, tài sản của mình. Theo thống kê, 1 phần 3 cư dân nơi đây là người trung niên, cao tuổi.

Bà Wan đã sống trong căn hộ của mình hơn 20 năm, nhưng hiện tại bà cho biết mình chẳng còn gì sau khi trận hỏa hoạn kinh hoàng thiêu rụi tòa nhà vào ngày 26/11.

"Tất cả đồ đạc của chúng tôi đều ở trong căn hộ này, giờ nó đã cháy rụi như thế này, còn lại gì? Chẳng còn gì cả. Chúng tôi phải làm sao đây?" Wan, người chỉ cho biết họ, nói với hãng tin Reuters.

Bà Wan, 51 tuổi, sống tại Khu 1 ở góc cực đông của Tòa nhà Wang Fuk, một trong những khu nhà cuối cùng bị cháy.

“Nhìn cảnh tượng như thế này mà không thể giúp được gì thì chúng ta có thể làm gì?” Wan nói với Reuters từ bên ngoài khu phức hợp, quấn mình trong chăn.

Hàng ngàn người vừa mất nhà cửa, tài sản và đối mặt với tương lai bất định

Một gia đình ngủ lại ven đường

Mọi người đi nhận quần áo quyên góp

Đêm qua, hàng ngàn người đã tá túc ngoài đường hoặc ở nơi sơ tán

Một người phụ nữ khác cũng nghẹn ngào không nói thành lời khi chứng kiến ​​ngôi nhà mình đã sống 20 năm “cháy thành tro bụi”.

Bà Dang cho biết Wang Fuk Court là nơi lý tưởng để nuôi dạy gia đình 4 người đang ngày càng lớn của bà, sau khi chồng bà thắng cuộc bỏ phiếu bầu nhà ở xã hội cho phép họ mua một căn hộ trong khu phức hợp.

Chuyện đó đã xảy ra hơn 20 năm trước, và các con bà đã kết hôn và chuyển đi nơi khác. Nhưng bà vẫn sống tại căn hộ ở Khu 4.

Bà Dang, 68 tuổi, cho biết bà trở về từ lớp học khiêu vũ vào chiều thứ Tư và thấy tòa nhà Block 6 bị thiêu rụi trong biển lửa.

"Sau vài giờ, các tòa nhà khác bắt đầu bốc cháy. Quần áo của tôi đều đen kịt vì ngọn lửa phun ra." Bà nói thêm: "Tất cả những gì tôi làm là nhìn ngôi nhà của mình bị thiêu rụi".

Cư dân cho biết, do mới cải tạo nên nhiều cửa sổ bên ngoài căn hộ được ốp bằng nhựa hoặc xốp và giàn giáo.

Bà nói: "Tôi thậm chí còn không thể biết được trời đang nắng hay mưa cho đến khi tôi rời khỏi tòa nhà".

“Thật khó tưởng tượng việc quay lại sống ở khu này ngay cả khi việc sửa chữa lại hoàn tất. Mọi thứ dường như đều hư hỏng.”