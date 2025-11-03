Không có phương tiện đi lại, người đàn ông đi trộm xe máy: Đoạn clip tố cáo hành vi

Đoạn camera an ninh ghi lại hành vi trộm cắp xe máy của một người đàn ông đang nhận được chú ý sau khi chia sẻ lên mạng xã hội. Theo nội dung đoạn clip thì sự việc xảy ra vào khoảng 19h15 ngày 26/10 tại căn nhà không số thuộc ấp 37, xã Tân Vĩnh Lộc (TP.HCM).

Thời điểm này một chiếc xe máy hiệu Wave để trước nhà và vẫn cắm chìa khóa. Người đàn ông đi bộ phát hiện sở hở của chủ xe, liền nảy sinh lòng tham trộm cắp tài sản.





Sau khi tiếp nhận tin báo về vụ trộm cắp xe máy, công an xã Tân Vĩnh Lộc phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM nhanh chóng xác minh, truy xét. Đến tối cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ người đàn ông cùng tang vật là chiếc xe máy bị trộm.

Người này được xác định là Trần Thanh Tâm (37 tuổi, ngụ ấp 39, xã Vĩnh Lộc). Tại cơ quan công an, Tâm khai do không có phương tiện đi lại nên nảy sinh ý định trộm xe. Khi đi ngang căn nhà ở ấp 37, thấy chiếc xe có cắm sẵn chìa khóa, không có người trông coi, Tâm liền tiếp cận, lấy xe rồi bỏ trốn.

Theo Công an xã Tân Vĩnh Lộc, Tâm có năm lần thụ án tù về các tội trộm cắp và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.