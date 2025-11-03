CSGT chạy bộ đuổi theo, tài xế lùi ô tô xuống ruộng: Câu chuyện phía sau đoạn clip 23 giây

Từ tối ngày hôm qua (2/11), trên mạng xã hội chia sẽ đoạn clip dài khoảng 23 giây ghi lại cảnh một bán bộ CSGT chạy đuổi theo một chiếc xe tải đang lùi trên đường. Tình huống khiến dư luận không khỏi tò mò, thắc mắc.





Đến hôm nay (3/11), Cục Cảnh sát Giao thông đã có những thông tin chi tiết liên quan vụ việc trong đoạn clip gây xôn xao. Theo đó, vào Khoảng 20h46' ngày 2/11, tổ công tác thuộc Phòng CSGT CAT Thái Nguyên phối hợp Công an xã Thành Công, tỉnh Thái Nguyên tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm chuyên đề nồng độ cồn theo mệnh lệnh của đồng chí Cục trưởng Cục CSGT.

Tại tuyến đường ĐT274, địa phận xóm Bãi Chẩu, xã Thành Công, tổ công tác phát hiện có 1 xe ô tô mang BKS:20B-112.xx. đang đi hướng phường Phổ Yên đi xã Thành Công. Khi cách vị trí tổ công tác khoảng 100m, bất ngờ chiếc xe đó lùi lại với tốc độ cao.

Nhận thấy đây là tình huống nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông, đồng chí Ma Ngọc Anh (cán bộ Phòng CSGT) đã chạy bộ đuổi theo chiếc xe đang lùi. Trong quá trình lùi, chiếc xe đã lùi xuống ruộng phía bên trái đường theo chiều đi của xe.

Thời điểm kiểm tra, trên xe chỉ có 1 người là anh Dương Văn C. (SN 1982, cư trú tại xã Thành Công). Sau sự việc, anh C. không gặp thương tích gì. Qua kiểm tra nồng độ cồn phát hiện anh C. vi phạm: 0,737 miligam/1 lít khí thở.

Khi làm việc với lực lượng chức năng, anh C. khai nhận vì đã uống nhiều rượu trước khi điều khiển xe ô tô, khi thấy chốt kiểm tra nồng độ cồn đã lùi xe để tránh dẫn đến lùi xe xuống ruộng.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với C về hành vi điều khiển phương tiện trong hơi thở có nồng độ cồn và tạm giữ phương tiện theo quy định. Theo Nghị định 168/NĐ-CP, anh C bị xử phạt từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng.