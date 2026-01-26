Không có bằng đại học, shipper vẫn "đánh bại" thạc sĩ trường top 1 rồi trở thành giáo viên

Khởi đầu là một nhân viên giao đồ ăn, Lei Haiwei đã gây chú ý tại Trung Quốc khi vượt qua một thạc sĩ văn học tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh tại một cuộc thi thơ ca quốc gia danh giá. Chiến thắng ấy đã mở ra bước ngoặt lớn trong cuộc đời anh, giúp người đàn ông không có bằng đại học trở thành giáo viên dạy thơ cổ.

Sinh năm 1981 tại huyện Đông Khẩu, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc), tuổi thơ của Lei Haiwei gắn liền với cuộc sống nghèo khó. Gia đình không khá giả nhưng cha anh, một trong số ít người có học trong làng đã truyền cho hai anh em tình yêu với thơ ca cổ điển Trung Hoa.

Dẫu cuộc sống bấp bênh, niềm đam mê thơ ca trong anh chưa từng tắt (Ảnh: SCMP)

Dù khi còn nhỏ chưa thực sự hiểu hết ý nghĩa của những bài thơ học thuộc, Lei Haiwei sớm bị cuốn hút bởi nhịp điệu và vẻ đẹp trong từng câu chữ. Tuy nhiên, con đường học tập của anh không mấy nổi bật. Ngoài môn Ngữ văn, anh gặp nhiều khó khăn với các môn khác và cuối cùng theo học ngành điện tại một trường nghề.

Sau khi tốt nghiệp, Lei Haiwei rời quê lên Thượng Hải với mong muốn tìm cơ hội đổi đời. Thực tế lại không dễ dàng. Anh lần lượt làm công nhân xây dựng, bồi bàn, thợ rửa xe rồi nhân viên bán hàng, liên tục đổi việc nhưng không công việc nào mang lại sự ổn định lâu dài.

Dẫu cuộc sống bấp bênh, niềm đam mê thơ ca trong anh chưa từng tắt. Những lúc rảnh hiếm hoi, anh thường ghé hiệu sách hoặc đứng đọc sách ven đường, miệt mài học thuộc từng câu thơ. Chính những khoảnh khắc lặng lẽ ấy đã âm thầm đặt nền móng cho vốn hiểu biết sâu sắc về thơ cổ của anh.

Năm 2015, Lei Haiwei chuyển đến Hàng Châu và gia nhập ngành giao đồ ăn đang phát triển mạnh mẽ. Công việc vất vả, thu nhập không cao nhưng anh vẫn kiên trì duy trì thói quen đọc và ngâm thơ mỗi ngày.

Công việc giao hàng với thu nhập không cao nhưng anh vẫn kiên trì duy trì thói quen đọc và ngâm thơ mỗi ngày (Ảnh: SCMP)

Trong khi nhiều đồng nghiệp giải trí bằng cách xem livestream hay chơi game trên điện thoại, Lôi Hải Vi lại tranh thủ mọi khoảng thời gian rảnh, lúc chờ đơn hàng, đứng chờ đèn đỏ để đọc thơ trong đầu và ghi nhớ từng câu chữ.

Bước ngoặt lớn đến vào năm 2017 khi anh đăng ký tham gia chương trình truyền hình nổi tiếng Cuộc Thi Thơ Ca Trung Hoa. Hai lần nộp hồ sơ đầu tiên của Lei Haiwei đều không nhận được phản hồi. Mãi đến cuối năm đó, Lei Haiwei mới được mời tham gia vòng tuyển chọn trực tiếp, xuất hiện tại cuộc thi trong chính bộ đồng phục shipper quen thuộc.

Trong hơn 100.000 thí sinh trên toàn quốc, khả năng ghi nhớ xuất sắc cùng vốn hiểu biết sâu rộng đã giúp anh lọt vào top 100. Tại chung kết phát sóng tháng 11/2018, Lei Haiwei đối đầu với Peng Min - thạc sĩ văn học Đại học Bắc Kinh, người từng được xem là "thiên tài học thuật".

Bất chấp sự chênh lệch lớn về học vấn, người giao hàng đã giành chiến thắng (Ảnh: Sohu)

Bất chấp sự chênh lệch lớn về học vấn, anh shipper giản dị đã giành chiến thắng thạc sĩ trường top 1 Trung Quốc nhờ phản xạ nhanh và nền tảng thơ ca vững chắc. Khi kết quả được công bố, cả khán phòng bùng nổ trong tiếng vỗ tay. Lei Haiwei chỉ mỉm cười và nói: "Giữa vô vàn hạt cát, vàng rồi cũng sẽ lộ diện khi lớp bụi được phủi đi".

Câu chuyện của anh nhanh chóng lan truyền, truyền cảm hứng cho hàng triệu người Trung Quốc. Sau chiến thắng, Lei Haiwei nhận được nhiều lời mời tham gia sự kiện văn hóa và diễn thuyết. Một học viện đã mời anh đảm nhiệm vị trí giáo viên thơ cổ điển toàn thời gian, dù anh không có bằng đại học.

Từ một shipper mưu sinh nơi phố thị đến người đứng trên bục giảng, hành trình của Lei Haiwei trở thành minh chứng rằng đam mê, sự bền bỉ và tinh thần tự học đôi khi có thể vượt qua mọi rào cản bằng cấp.