Doanh nghiệp nợ tiền BHXH khiến người lao động không thể chốt sổ khi nghỉ việc. Trong trường hợp này, người lao động cần làm gì để bảo đảm quyền lợi?

Một người lao động phản ánh đã đóng BHXH 10 tháng tại công ty A nhưng khi nghỉ việc không thể chốt sổ do doanh nghiệp nợ tiền BHXH. Sau đó, giữa năm 2025, người này làm việc tại công ty B và tiếp tục đóng BHXH 6 tháng nhưng cũng chưa thể hoàn tất thủ tục chốt sổ vì vướng mắc từ công ty cũ.

Doanh nghiệp chậm đóng BHXH có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động. Ảnh minh họa

Trả lời vấn đề trên, BHXH TP Hà Nội cho biết theo Quyết định 505/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam, đối với đơn vị chậm đóng BHXH, khi người lao động nghỉ việc hoặc đủ điều kiện hưởng chế độ, doanh nghiệp có trách nhiệm đóng đủ số tiền BHXH còn thiếu và tiền lãi chậm đóng theo quy định để cơ quan BHXH xác nhận sổ.

Trường hợp doanh nghiệp chưa đóng đủ, cơ quan BHXH sẽ xác nhận quá trình tham gia đến thời điểm đơn vị đã hoàn thành nghĩa vụ đóng. Sau khi thu hồi được khoản tiền nợ, cơ quan BHXH sẽ xác nhận bổ sung thời gian còn thiếu trên sổ BHXH của người lao động.

Theo BHXH TP Hà Nội, công ty nợ BHXH phải ưu tiên hoàn tất nghĩa vụ đóng đối với người lao động đã nghỉ việc và thực hiện thủ tục chốt sổ để bảo đảm quyền lợi cho họ.

Người lao động có thể đề nghị doanh nghiệp xác nhận sổ BHXH đến thời điểm đã đóng đủ tiền BHXH. Đối với các tháng doanh nghiệp còn nợ, cơ quan BHXH tạm thời chưa ghi nhận quá trình đóng tương ứng.

Cơ quan này cũng cho biết, khi chuyển sang làm việc tại công ty mới, quá trình tham gia BHXH của người lao động vẫn được tiếp tục ghi nhận và chốt tờ rời sổ BHXH bình thường, độc lập với nghĩa vụ đóng BHXH còn tồn đọng của doanh nghiệp cũ.

Tuy nhiên, việc doanh nghiệp nợ BHXH kéo dài có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động khi giải quyết các chế độ như ốm đau, thai sản hoặc trợ cấp thất nghiệp.

BHXH TP Hà Nội nhấn mạnh hiện Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn chưa có quy định cho phép người lao động cắt bỏ hoặc hủy thời gian tham gia BHXH đã phát sinh. Vì vậy, người lao động không thể đề nghị coi như chưa từng tham gia BHXH tại doanh nghiệp cũ để xử lý vướng mắc về chốt sổ.