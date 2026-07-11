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Không chịu nổi nhan sắc của Lee Min Ho

Thu Phong
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Sự trở lại của Lee Min Ho gây chú ý.

Bộ phim điện ảnh Assassins vừa tung loạt poster nhân vật mới, hé lộ thêm nhiều chi tiết về ba nhân vật trung tâm trong câu chuyện điều tra vụ ám sát gây chấn động Hàn Quốc. Tác phẩm xoay quanh quá trình truy tìm sự thật đằng sau vụ nổ súng nhằm vào Đệ nhất phu nhân trong sự kiện ngày 15/8, đồng thời phơi bày những thế lực bí ẩn đứng sau biến cố lịch sử này.

Bộ phim Assassins vừa tung loạt poster nhân vật mới.

Loạt poster mới tập trung khắc họa ba nhân vật với những biểu cảm đầy căng thẳng và ánh mắt quyết liệt, thể hiện hành trình theo đuổi sự thật theo những cách khác nhau. Qua đó, bộ phim tiếp tục khơi gợi sự tò mò của khán giả về những bí mật sẽ được hé lộ.

Trong phim, Yoo Hae Jin vào vai Cheol Gu, một thanh tra kỳ cựu sắc sảo và kiên định. Gương mặt trầm tư của nhân vật khi quan sát hiện trường vụ ám sát cho thấy những giằng xé nội tâm, trong khi dòng chữ "Người truy tìm sự thật" khiến khán giả tò mò về vai trò của ông trong hành trình phá án.

Park Hae Il đảm nhận vai Jae Hwan, biên tập viên mảng xã hội của một tờ báo. Ánh mắt sắc bén cùng vẻ cương nghị của nhân vật phản ánh sự chính trực và quyết tâm đưa sự thật ra ánh sáng bất chấp mọi áp lực. Poster của anh mang thông điệp "Người tìm cách phơi bày sự thật", hứa hẹn một cuộc chiến không khoan nhượng giữa báo chí và những thế lực muốn che giấu sự thật.

Trong khi đó, Lee Min Ho hóa thân thành Young Il, một phóng viên trẻ đầy tham vọng. Sau khi tận mắt chứng kiến vụ nổ súng, Young Il lập tức sử dụng điện thoại công cộng để báo tin về tòa soạn. Dòng chữ "Người đào sâu sự thật" trên poster cũng hé lộ hành trình ngày càng lún sâu vào bí ẩn của nhân vật, khi anh không ngừng lần theo những manh mối để tìm ra bản chất của vụ việc.

Lee Min Ho tăng cân cũng đẹp trai, nhưng khi gầy càng phong thần hơn.

Nhan sắc tuổi 39 của Lee Min Ho thực sự là tuyệt đối điện ảnh.

Đáng chú ý, bên cạnh nội dung hấp dẫn, Lee Min Ho còn nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý nhờ tạo hình đẹp đậm chất điện ảnh. Nam tài tử đã gây ấn tượng bằng gương mặt góc cạnh, ánh mắt biểu cảm hoàn toàn nhập tâm vào nhân vật, cho thấy khí chất của một ngôi sao màn bạc. Có thể thấy phong độ nhan sắc của Lee Min Ho đã trở lại mạnh mẽ nếu so sánh với quãng thời gian tăng cân khiến ngoại hình bị ảnh hưởng.

Không ít bình luận cho rằng Lee Min Ho sở hữu nhan sắc cực kỳ "ảo diệu", càng có tuổi càng cuốn hút hơn cả thời trẻ, 39 tuổi mới là đỉnh cao visual, đẹp hơn cả hồi khuynh đảo cả châu Á qua những bộ phim như Vườn Sao Băng (Boys Over Flowers) hay City Hunter. Nếu như thời trẻ, Lee Min Ho chinh phục khán giả bằng vẻ đẹp của một nam thần thế hệ mới, thì giờ đây nam diễn viên sở hữu thêm phong thái chững chạc, bản lĩnh và khí chất của một ngôi sao hàng đầu sau gần hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật.

nguồn: Soompi

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