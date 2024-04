Không chịu đo nồng độ cồn, người đàn ông bị phạt hơn 46 triệu đồng

Ngày 10/4, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An, ông Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 46,6 triệu đồng đối với ông N.V.T (SN 1987), trú phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An vì không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn của người thi hành công vụ.

Trước đó, tối 8/2, ông T. điều khiển ô tô BKS 37H.065.xx lưu thông trên tuyến đường Trần Thánh Tông, phường Quỳnh Phương. Tổ công tác Công an thị xã Hoàng Mai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn đã ra hiệu lệnh dừng xe, yêu cầu ông T. đo nồng độ cồn nhưng tài xế này không chấp hành .

Lực lượng CSGT Nghệ An kiểm tra nồng độ cồn

Tại thời điểm kiểm tra, ông T. không xuất trình được giấy phép lái xe , không mang theo giấy đăng ký xe và giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Với hành vi không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ, ông T. bị phạt 35 triệu đồng; lỗi điều khiển ô tô không có giấy phép lái xe phạt 11 triệu đồng; các lỗi không mang theo giấy đăng ký xe và giấy đăng kiểm, bị phạt 300 nghìn đồng/lỗi. Tổng số tiền nộp phạt là 46,6 triệu đồng.