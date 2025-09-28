Không chỉ Việt Nam, bóng đá Trung Quốc hưởng lợi lớn khi Malaysia bị xử phạt nặng?

Ngày 27/9, trang 163 của Trung Quốc đăng bài viết cho rằng cả tuyển Trung Quốc lẫn một số CLB ở Super League đều “đón tin vui” và “hưởng lợi” khi FIFA ra án phạt với bóng đá Malaysia.

Theo 163, tuyển Malaysia có thể là thách thức lớn cho tuyển Trung Quốc nếu 2 đội phải chạm trán ở giải châu Á. Ngoài ra, các đội ở Malaysia cũng sẽ chạm trán các CLB ở Cúp C1 và Cúp C2 châu Á. Tuy nhiên, việc chịu án phạt nặng sẽ khiến ĐTQG và các CLB Malaysia không thể cạnh tranh với các đội ở Trung Quốc.

Trang 163 phân tích: “FIFA gần đây thông báo Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã bị phạt vì những vi phạm nghiêm trọng liên quan đến bảy cầu thủ nhập tịch.

Malaysia được kỳ vọng sẽ lọt vào chung kết Asian Cup và là đối thủ tiềm năng trong tương lai của ĐTQG Trung Quốc. Hơn nữa, đội bóng Johor DT của Malaysia sẽ gặp Chengdu Rongcheng, Shenhua và Shanghai SIPG tại AFC Champions League Elite League. Selangor nhiều khả năng sẽ gặp Beijing Guoan ở giải hạng Nhì AFC Champions League. Bất kỳ án phạt nào cũng sẽ có lợi cho cả Chinese Super League và ĐTQG Trung Quốc”.

Trang 163 cho rằng việc Malaysia bị phạt nặng khiến bóng đá Trung Quốc cũng "hưởng lợi".

Trang 163 cũng cho rằng không chỉ ĐTQG, bóng đá Malaysia có thể chịu án phạt quy mô lớn. Thậm chí, các tuyển trẻ, bóng đá futsal, hay thậm chí bóng đá bãi biển của Malaysia cũng chịu ảnh hưởng.

“Trước đó, chúng tôi đã đưa tin Malaysia bất ngờ sử dụng bảy cầu thủ nhập tịch trong chiến thắng 4-0 trước tuyển Việt Nam. Truyền thông phát hiện giấy tờ của những cầu thủ này không đầy đủ, một số hoặc tất cả đều bị làm giả. Dường như tất cả giấy tờ của các cầu thủ nhập tịch đều không đạt tiêu chuẩn.

Dự kiến, sau khi FIFA hoàn tất án phạt, sẽ đến lượt AFC đưa ra án phạt.

Vì AFC Champions League Elite và AFC Champions League II không có hạn chế nào đối với cầu thủ nước ngoài, nên các đội như Johor DT khó có thể phải chịu hình phạt trực tiếp. Tuy nhiên, Malaysia có thể sẽ phải đối mặt với một hình phạt quy mô lớn. Ngoài việc bị phạt xử thua 0-3 vì sử dụng cầu thủ nhập tịch bất hợp pháp, các đội có thể bị treo giò. Trong trường hợp nghiêm trọng, các đội U20, U23, U17, và thậm chí cả các đội futsal và bóng đá bãi biển cũng có thể bị ảnh hưởng”.

Trang 163 cho rằng sau khi Malaysia bị phạt, những trường hợp nhập tịch của bóng đá Indonesia cũng sẽ bị "soi" bởi truyền thông quốc tế trong thời gian tới.

Trong phần tiếp theo, trang 163 cũng cho rằng án phạt với bóng đá Malaysia cũng có thể gây ảnh hưởng lớn tới những kế hoạch nhập tịch ở một quốc gia khác thuộc khu vực Đông Nam Á khác, đó là Indonesia.

“Đây là tin vui cho ĐTQG Trung Quốc. Thứ nhất, ĐTQG Malaysia có thể sẽ bị suy yếu nghiêm trọng, và trong nhiều năm tới, họ sẽ không thể sở hữu một lực lượng cầu thủ nhập tịch sánh ngang với Indonesia.

Thứ hai, sau khi Malaysia bị phạt, các cơ quan truyền thông Đông Nam Á khác chắc chắn sẽ tập trung vào các cầu thủ nhập tịch của Indonesia. Hiện tại, cựu chủ sở hữu Inter Milan, Thohir, đang chi một khoản tiền lớn để trang trải các vấn đề liên quan đến CAS của các cầu thủ Indonesia. Nếu được giám sát chặt chẽ, giá cả trong tương lai chắc chắn sẽ tăng lên, có khả năng tạo ra một đội tuyển Malaysia khác.

Giấc mơ xây dựng một lực lượng cầu thủ nhập tịch sánh ngang với Nhật Bản và Hàn Quốc của các cựu chủ sở hữu Inter Milan thường dễ dàng tan vỡ”.