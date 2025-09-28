Bộ trưởng Malaysia: “Tôi rất buồn và tức giận vì quyết định của FIFA”

Sau khi FIFA ra thông báo xử phạt LĐBĐ Malaysia (FAM) và cấm thi đấu với 7 cầu thủ được làm giả giấy tờ để nhập tịch, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia Hannah Yeoh đã lên tiếng.

Trong bài đăng trên trang Instagram, bà Hannah cũng nhấn mạnh rằng Bộ Thanh niên và Thể thao (KBS) xem xét nghiêm túc quyết định của FIFA và quyền kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM).

"Ưu tiên hiện nay của FAM là hoàn tất quá trình kháng cáo pháp lý lên FIFA và quốc tế cho đến khi hoàn tất.

"Tác động của vấn đề này không chỉ liên quan đến bảy cầu thủ mà còn đến toàn bộ đội tuyển quốc gia của chúng tôi. Do đó, tất cả các bên cần đảm bảo rằng quá trình này được thực hiện với sự chính trực và minh bạch hoàn toàn vì danh tiếng của Malaysia”.

Người đứng đầu ngành thể thao Malaysia cũng lên tiếng bảo vệ nhóm cầu thủ nhập tịch bị cấm thi đấu: "Với tư cách là Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao, tôi vẫn cam kết bảo vệ quyền lợi và phúc lợi của tất cả các vận động viên Malaysia bất kể tên của họ là gì, cho dù là Azizul, Pearly, Thinaah, Pandelela, Gabriel hoặc Rodrigo”.

Bộ trưởng Hannah hy vọng rằng tất cả các bên sẽ giữ bình tĩnh với quyết định trừng phạt FAM và đình chỉ bảy cầu thủ nhập tịch của FIFA.

Bộ trưởng Hannah Yeoh cũng bày tỏ sự buồn bã về hành động mà FIFA công bố, nhưng hy vọng rằng tất cả các bên có thể giữ bình tĩnh để đảm bảo quá trình kháng cáo có thể được thực hiện suôn sẻ.

"Cũng giống như hàng ngàn người hâm mộ Harimau Malaya ngoài kia, tôi cũng rất buồn và tức giận khi đọc quyết định của FIFA.

"Đừng vội vàng, hãy hoàn tất quá trình kháng cáo và chúng tôi sẽ xử lý từ đó", bà Hannah nói.

Trước đó, FAM và bảy cầu thủ quốc gia đã bị FIFA xử lý sau khi bị phát hiện vi phạm luật FIFA về hành vi làm giả tài liệu.

Trong tuyên bố của mình, FIFA cho biết FAM đã bị phát hiện đã nộp các tài liệu giả mạo liên quan đến tính hợp lệ của trình độ cầu thủ để họ có thể ra sân trong các trận đấu chính thức.

Bảy cầu thủ tham gia là Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel, những người đã chơi cho đội tuyển quốc gia trong hai trận đấu vòng loại Cúp bóng đá châu Á 2027.

Tất cả họ đều đã chơi trong trận đấu vòng loại Asian Cup 2027 với Việt Nam vào ngày 10/6, sau đó đã có khiếu nại chính thức lên FIFA về tình trạng đủ điều kiện của một số cầu thủ.

Theo các phương tiện truyền thông, dù FAM sẽ tiến hành kháng cáo, nhưng khả năng để họ được giảm mức phạt sẽ là rất thấp.



