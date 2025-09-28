Tuyển Malaysia bị cầu thủ Philippines chế giễu vì gian lận ở trận gặp tuyển Việt Nam

Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) vừa bị FIFA phạt vì nhập tịch trái phép cho bảy cầu thủ nước ngoài. FAM bị kết luận làm giả hồ sơ, thao túng tài liệu để nhóm cầu thủ này kịp thi đấu trận gặp tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027 (trận đấu Malaysia thắng Việt Nam 4-0 hồi tháng 6/2025).

7 cầu thủ nhập tịch Malaysia cũng bị cấm thi đấu 1 năm bao gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Sau khi FIFA ra thông báo về án phạt, tiền đạo thuộc ĐTQG Philippines Patrick Reichelt đã bất ngờ đưa ra phát biểu nhằm chế giễu FAM cũng như ĐTQG Malaysia.

“Thật đáng ngạc nhiên khi họ bị phát hiện, nhưng cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi họ không phải là người Malaysia.

Sau khi sống ở Malaysia vài năm và yêu mến đất nước này, tôi cảm thấy thật đáng buồn khi họ phải làm những việc như thế này. Có rất nhiều tài năng bóng đá Malaysia thực thụ ngoài kia" - Patrick Reichelt phát biểu.

Patrick Reichelt chế giễu tuyển Malaysia.

Patrick Reichelt từng có 86 trận khoác áo ĐTQG Philippines, ghi được 14 bàn thắng và có bảy pha kiến tạo. Anh sinh ra ở Đức, từng thi đấu tại Malaysia trong 3 năm kể từ năm 2019 nhưng sau đó chọn khoác áo tuyển Philippines.

Trong khi đó, một cầu thủ nhập tịch Malaysia Liridon Krasniqi cũng đã lên tiếng sau khi FAM nhận án phạt từ FIFA. Cầu thủ này bày tỏ hy vọng rằng mọi thứ sẽ ổn và tuyển Malaysia vẫn sẽ thi đấu tốt ở các trận sắp tới.

"Nếu Chúa muốn, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Dù sao thì chúng tôi vẫn đang thi đấu rất tốt”.

Được biết, FAM sẽ tiến hành kháng cáo sau thông báo từ FIFA. Tuy nhiên, khả năng thành công của FAM là không cao. Bên cạnh đó, LĐBĐ châu Á (AFC) khả năng cũng sẽ thông báo án phạt dành cho FAM và ĐTQG Malaysia trong những ngày tới.