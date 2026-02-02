Không chỉ Trung Quốc hay Ấn Độ, một khách hàng khác thuộc BRICS cũng khó cưỡng lại dầu giá rẻ của Nga: Giảm mạnh mua từ Mỹ, tăng nhập từ Moscow gấp 3 lần

Brazil đang quay trở lại nhập khẩu khối lượng lớn dầu diesel giá rẻ từ Nga trong khi giảm mua hàng Mỹ.

Sản lượng tại các nhà máy lọc dầu của Nga phục hồi nhanh chóng sau khi vượt qua các đợt tấn công dữ dội từ Ukraine. Trong bối cảnh các lệnh trừng phạt siết chặt, Brazil hiện là một trong số ít thị trường còn tiếp nhận nhiên liệu Nga.

Theo dữ liệu của Vortexa, lượng diesel Nga xuất sang Brazil trong tháng 1 đạt trung bình 151.000 thùng/ngày. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 6 năm ngoái và gấp gần 3 lần so với khoảng 58.000 thùng/ngày của tháng 12.

Ngược lại, nhập khẩu từ Mỹ giảm khoảng 20.000 thùng/ngày so với tháng trước, tạo thêm áp lực cho các nhà máy lọc dầu Mỹ trong bối cảnh kiến xuất khẩu sang Mexico suy yếu.

“Nguồn cung từ Nga cực kỳ rẻ”, Samantha Hartke, trưởng bộ phận phân tích thị trường tại Vortexa, nhận định. “Giá phải chiết khấu sâu mới đủ bù cho hành trình vận chuyển dài”.

Trong 1 năm qua, Brazil phải cân nhắc giữa lợi ích kinh tế từ dầu giá rẻ của Nga và rủi ro chính trị, đặc biệt trong bối cảnh quan hệ thương mại căng thẳng với Mỹ.

Brazil bắt đầu mua nhiều nhiên liệu Nga từ năm 2023, khi phần lớn các lô hàng châu Âu tẩy chay. Tuy nhiên, mùa hè năm ngoái, căng thẳng với Washington leo thang khi Tổng thống Donald Trump áp thuế 50% lên hàng hóa Brazil, trước khi công bố danh sách dài các mặt hàng được miễn trừ. Sau đó, Mỹ cũng tăng gấp đôi thuế đối với hàng hóa Ấn Độ nhằm trừng phạt nước này vì mua năng lượng Nga, khiến ngành dầu khí Brazil phải xem xét lại chuỗi cung ứng. Brazil, Ấn Độ và Nga đều là thành viên sáng lập nhóm các nền kinh tế lớn mới nổi BRICS.

Cùng thời điểm, các cuộc tấn công của Ukraine vào nhà máy lọc dầu Nga tác động tới sản xuất diesel, trong khi các nhà máy lọc dầu Mỹ tăng công suất nhờ biên lợi nhuận thuận lợi, James Noel-Beswick, trưởng bộ phận hàng hóa tại Sparta, cho biết.

Thị phần diesel Nga trong tổng nhập khẩu của Brazil, từng chiếm khoảng 70% vào tháng 6, rồi giảm xuống chỉ còn 19% vào tháng 11. Trong khi đó, thị phần của Mỹ tăng từ 20% lên hơn 50%. Tuy nhiên, xu hướng này nhanh chóng đảo chiều.

Sau khi EU áp lệnh cấm mới đối với sản phẩm tinh chế từ dầu thô Nga, các nhà máy lọc dầu Nga chạy hết công suất, trong khi thị trường xuất khẩu ngày càng hạn chế, chủ yếu còn Thổ Nhĩ Kỳ và một số nước Bắc Phi. Mức chiết khấu sâu vì thế trở nên hấp dẫn với các nhà nhập khẩu Brazil, nhất là khi nước này bước vào mùa thu hoạch đậu tương, nhu cầu nhiên liệu tăng cao.

“EU đang tránh xa diesel Nga”, Gary Simmons, Giám đốc điều hành mảng vận hành của Valero Energy, cho biết. “Chúng tôi thấy những thùng dầu này đang đổ về nhiều nhất là Nam Mỹ”.

Sau khi Mỹ tiếp tục nới lỏng thuế quan đối với Brazil vào tháng 11, con đường phía trước của quốc gia Nam Mỹ này vẫn đầy bất định.

“Brazil đang đi trên một lằn ranh rất mong manh”, bà Hartke nhận định. “Họ muốn tận dụng nguồn cung giá rẻ nhưng cũng không muốn phát đi quá nhiều tín hiệu khiến Washington khó chịu”.

Tham khảo: Yahoo Finance﻿