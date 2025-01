Không chỉ Thiên An, có 1 sao nữ Vbiz phải lên tiếng vội khi bị kéo vào ồn ào tình ái với Jack

Những ngày cuối năm, Thiên An - Jack lại dính vào liên hoàn thị phi, sóng gió. Trong khi Jack giữ im lặng, không có bất kỳ phản hồi nào trong mấy ngày qua thì Thiên An liên tục đăng đàn lên tiếng, tiết lộ nhiều thông tin gây sốc. Đây không phải lần đầu Thiên An có phản ứng "xù lông" khi dính vào lùm xùm. Vào năm 2021, cô cũng đăng tải nhiều tâm thư "phốt" cực căng.

Tuy nhiên, ngoài Jack và Thiên An thì thời điểm đó 1 nhân vật cũng bị gọi tên chính là ca sĩ Thiên An. Nguyên nhân xuất phát từ việc vào năm 2021, độ nhận diện của diễn viên Thiên An chưa cao, công chúng khó nhận ra, trong khi ca sĩ Thiên An thì có hàng triệu người theo dõi. Chính vì lý do này, nhiều người cứ ngỡ Thiên An được nhắc đến trong những ồn ào khi đó là ca sĩ Thiên An.

Ngay thời điểm đồn ào đang diễn ra, ca sĩ Thiên An đã lên tiếng bức xúc. Cô đăng tải hình ảnh bản thân được ghép với Jack và phản hồi: "Dạ em năn nỉ làm ơn tìm đúng người, đừng có lôi tôi vào drama này nữa. Tôi liên quan gì mà cứ cap hình tôi vậy?".

Vào năm 2022, ca sĩ Thiên An lên tiếng khi dính "tai bay vạ gió"

Cô gái tên Thiên An có quan hệ tình cảm với Jack sinh năm 1998, là diễn viên còn Thiên An nhắc đến bên trên là ca sĩ Thiên An, sinh năm 1988. Ca sĩ Thiên An được biết đến là "Thánh nữ nhạc chế", cô từng được Google công bố là một trong top 10 nhà sáng tạo Youtube nổi bật của Việt Nam 2020. Ca sĩ Thiên An nổi tiếng với MV Độ Ta Không Độ Nàng hút hơn hàng trăm triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội. Cô sở hữu những kênh Youtube, TikTok có hàng triệu người theo dõi. Và trong suốt hành trình sự nghiệp, ca sĩ Thiên An và Jack không có hợp tác hay liên quan đến nhau.

Ca sĩ Thiên An không liên quan đến ồn ào của Jack

Người thừa nhận từng hẹn hò, có con với Jack là diễn viên Thiên An

Vào đầu tháng 8/2021, trên mạng xã hội xuất hiện bài viết cô gái tên T.V tố Jack "bắt cá hai tay". Trong bài đăng khi đó, cô này cho biết đã bắt đầu quan hệ yêu đương với nam ca sĩ từ tháng 3/2020. Vì cả hai dùng chung icould nên T.V vô tình thấy số điện thoại lạ, tra cứu trên Zalo thì phát hiện đó là thông tin của diễn viên Thiên An. Sau đó, cô nhiều lần hỏi Jack nhưng đều nhận được lời phản hồi khẳng định anh và Thiên An không có mối quan hệ gì đặc biệt. Tuy nhiên, thông qua cuộc trò chuyện riêng, T.V biết Jack và Thiên An đã có một cô con gái chung.

Chưa dùng lại ở đó, trên mạng xã hội tiếp tục xuất hiện thêm một cô gái có tài khoản tên Q cho biết cũng qua lại với Jack. Thời điểm đó, Q cho biết bị kiểm soát tin nhắn vì đối phương cho rằng chuyện tình cảm bị lọt ra ngoài sẽ không tốt. Điều khiến dân mạng bàn tán là nghi vấn Jack đã gặp Q. trong khoảng thời gian nam ca sĩ vẫn duy trì mối quan hệ với cả Thiên An và T.V.

Giữa lúc câu chuyện ngày càng căng thẳng, Thiên An chọn cách lên tiếng phản hồi. Trong bài đăng dài vào trưa ngày 8/8, Thiên An thừa nhận đã có con với Jack. Cụ thể, Thiên An tiết lộ mối quan hệ của cô và Jack được gia đình 2 bên ủng hộ, kéo dài tầm 2 năm. Tuy nhiên, chỉ sau tầm 20 ngày Thiên An sinh con đầu lòng thì cả hai quyết định đường ai nấy đi do bất đồng quan điểm sống.

4 năm trước, cái tên Thiên An mới vào nghề, được biết đến khi đóng MV của Jack, vì vậy độ nhận diện của cô với công chúng chưa cao nên bị nhầm lẫn

Trong bài đăng vào ngày 10/8/2021, Jack thừa nhận gặp Thiên An vào năm 2019 sau đó phát sinh quan hệ tình cảm. Nam ca sĩ cho biết nguyên nhân chia tay là do chuyện yêu đương không như ý muốn. Khi nhắc đến con gái, 4 năm trước, Jack nói: "Trong thời gian qua, Jack cùng gia đình đã rất cố gắng hỗ trợ Thiên An từ lúc mang thai cho đến bây giờ, như thế nào chắc An rõ nhất. Dù đã chia tay, Jack vẫn mong muốn có cơ hội tiếp tục được thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm làm cha trọn vẹn hơn trong khả năng của mình đến khi con trưởng thành".

Đến mới đây, sau 4 năm thì vụ ồn ào này lần nữa bị khơi lại. Nguồn cơn từ việc một cô gái tên T.V tự nhận là người từng đăng bài "phốt" Jack lên tiếng tiết lộ thông tin sốc. Cụ thể, nhân vật T.V này viết trên mạng xã hội: "Mình suy nghĩ đến lúc đưa câu chuyện về đúng sự thật của nó, ai sai thì nhận hậu quả, ai tốt thì được phước và mong rằng mọi người cũng từng toxic em. Em cũng im lặng 3-4 năm qua rồi, hôm nay em kể ra để sau này trong lòng em không thấy khó chịu nữa". Trong clip hơn 10 phút, cô này cho rằng đã bị "T.A" thúc giục đăng tải những thông tin "phốt", giả mạo cuộc gọi... và cô thấy áy náy vì khiến Jack bị ảnh hưởng nặng nề.