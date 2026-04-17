Không chỉ GDP, Việt Nam còn lọt top 32 thế giới về một chỉ số quan trọng khác

Sáng 16/4, tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức lễ khai mạc Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026 và Diễn đàn Thương hiệu quốc gia với chủ đề “Thương hiệu quốc gia Việt Nam trong kỷ nguyên mới”, với sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân - Phó Chủ tịch Hội đồng Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh năm 2026 được xác định là năm bản lề triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030, khi yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng dựa trên năng suất, chất lượng và tính tự chủ ngày càng trở nên cấp thiết.

Thương hiệu quốc gia không còn chỉ là câu chuyện quảng bá hình ảnh hay xúc tiến thương mại﻿

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh, năm 2026 là năm bản lề triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030. Yêu cầu đặt ra là chuyển mạnh sang mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất, chất lượng và tính tự chủ của nền kinh tế; lấy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững làm động lực chủ yếu.

“Trong tầm nhìn đó, Thương hiệu quốc gia không còn chỉ là câu chuyện quảng bá hình ảnh hay xúc tiến thương mại theo nghĩa truyền thống, mà phải được xác định là tài sản chiến lược, phản ánh năng lực cạnh tranh tổng thể và uy tín của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Xây dựng Thương hiệu quốc gia trong kỷ nguyên mới không chỉ là hình ảnh hàng hóa “Made in Vietnam”, mà còn là xây dựng uy tín quốc gia và sức mạnh mềm trên trường quốc tế” - Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu khai mạc. Ảnh: Nam Nguyễn (Bộ Công Thương)

Nhìn lại hành trình hơn hai thập kỷ triển khai Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam, kể từ khi Chính phủ quyết định lấy ngày 20/4 hằng năm là Ngày Thương hiệu Việt Nam, Chương trình Thương hiệu quốc gia ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và phát triển thương hiệu mạnh. Số lượng sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia tăng đều qua các kỳ xét chọn cho thấy nỗ lực bền bỉ của doanh nghiệp trong việc cải tiến công nghệ và khẳng định chất lượng. Vị thế Thương hiệu quốc gia Việt Nam đã không ngừng được củng cố, gắn liền với hình ảnh một Việt Nam năng động, đổi mới và hội nhập.

Ông Hoàng Minh Chiến - Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) thông tin, sau hơn 20 năm triển khai, Chương trình Thương hiệu quốc gia đã đạt được những kết quả ấn tượng cả về quy mô và vị thế.

Nếu như năm 2003, Chương trình chỉ có 30 doanh nghiệp tham gia thì đến năm 2026 đã có 190 doanh nghiệp được công nhận. Đây là bước tiến rất lớn, phản ánh sự trưởng thành của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Ông Hoàng Minh Chiến phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Nam Nguyễn (Bộ Công Thương)

Không chỉ dừng ở số lượng doanh nghiệp, giá trị Thương hiệu quốc gia Việt Nam cũng tăng trưởng mạnh mẽ. Năm 2025, giá trị này đạt 519,6 tỷ USD, xếp thứ 32 trong tổng số 193 nền kinh tế, tăng hơn 200 tỷ USD so với năm 2020. Cùng với đó, sức mạnh mềm quốc gia và trụ cột kinh doanh - thương mại đều có sự cải thiện đáng kể về thứ hạng. Hiện nay, Việt Nam cũng đứng thứ 32 thế giới về quy mô kinh tế GDP.

Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp Việt đã từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ thương hiệu toàn cầu. Các ngân hàng như Vietcombank, BIDV, VietinBank lọt Top 500 thương hiệu ngân hàng giá trị nhất thế giới; Vinamilk vào Top 50 thương hiệu sữa hàng đầu; Viettel trở thành doanh nghiệp viễn thông dẫn đầu khu vực Đông Nam Á.

“Những thành công này là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của Chương trình Thương hiệu quốc gia trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh doanh nghiệp”, ông Chiến nhấn mạnh.

Dù đã đạt được nhiều kết quả tích cực, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân chỉ rõ, chúng ta đang đối mặt với những tiêu chuẩn mới khắt khe về kinh tế xanh, kinh tế số và trách nhiệm xã hội. Điều đó đặt ra yêu cầu Việt Nam cần thoát khỏi vị thế gia công giá trị thấp để chuyển sang làm chủ công nghệ và thương hiệu. Đây cũng chính là thông điệp cốt lõi của chủ đề “Thương hiệu quốc gia Việt Nam trong Kỷ nguyên mới”. Thương hiệu quốc gia Việt Nam trong giai đoạn tới cần được xây dựng trên nền tảng chất lượng, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và bản sắc văn hóa Việt Nam, phù hợp với hệ thống tiêu chí mới mà Bộ Công Thương vừa ban hành cho Chương trình.

Để thương hiệu quốc gia thực sự trở thành một động lực quan trọng trong nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân đề xuất một số định hướng trọng tâm.

Thứ nhất, đẩy mạnh chuyển đổi xanh và chuyển đổi số, coi đây là yêu cầu tất yếu để nâng cao chất lượng tăng trưởng và khả năng cạnh tranh. Doanh nghiệp cần chủ động ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn vào quản trị và sản xuất, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn môi trường và phát triển bền vững.

Thứ hai, xây dựng chiến lược phát triển thị trường quốc tế một cách chủ động, bài bản và dài hạn, gắn với chiến lược xây dựng và bảo vệ thương hiệu. Tận dụng hiệu quả các FTA gắn liền với bảo vệ tài sản trí tuệ và đẩy mạnh thương mại điện tử xuyên biên giới để nâng cao giá trị thương hiệu trên thị trường toàn cầu.

Thứ ba, phát huy giá trị văn hóa nội sinh: Khai thác bản sắc văn hóa và giá trị nhân văn của con người Việt Nam để tạo ra sự khác biệt bền vững cho sản phẩm, dịch vụ.

“Với tinh thần Chính phủ kiến tạo, hành động và phục vụ, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình xây dựng, phát triển và nâng tầm thương hiệu Việt Nam” - Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân nêu rõ.

Vươn ra thị trường quốc tế﻿

Một điểm mới quan trọng của chương trình Thương hiệu quốc gia giai đoạn tới là sự ra đời của Chương trình “Vươn ra thị trường quốc tế” (Go Global) giai đoạn 2026-2030 theo Quyết định 626/QĐ-TTg. Chương trình Go Global đặt ra nhiều mục tiêu cụ thể như đào tạo 10.000 lượt doanh nghiệp, hỗ trợ 1.000 doanh nghiệp xây dựng kế hoạch quốc tế hóa, hỗ trợ 100 doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Trên cơ sở phân tích bối cảnh và yêu cầu mới, ông Hoàng Minh Chiến đề xuất xây dựng Chiến lược Thương hiệu quốc gia Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn 2045 theo ba giai đoạn rõ ràng.

Cụ thể, giai đoạn 2026-2030 được xác định là giai đoạn “đặt nền tảng - chuyển đổi căn bản”. Trọng tâm là hoàn thiện hệ thống tiêu chí Thương hiệu quốc gia theo hướng thực chất hơn, hướng tới 1.000 sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia, đồng thời đẩy mạnh số hóa, đưa gian hàng Thương hiệu quốc gia lên các nền tảng số toàn cầu và tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại trực tuyến quy mô lớn.

Giai đoạn 2030-2035 sẽ tập trung hình thành đội ngũ doanh nghiệp có thương hiệu mạnh ở cấp khu vực và quốc tế. Mục tiêu là có từ 5-10 thương hiệu doanh nghiệp Việt lọt Top 500 thế giới, đồng thời nâng giá trị Thương hiệu quốc gia Việt Nam lên Top 25 toàn cầu.

Ở tầm nhìn xa hơn đến năm 2045, Thương hiệu quốc gia Việt Nam cần phản ánh rõ hình ảnh một nền kinh tế hiện đại, sáng tạo và có trách nhiệm. Khi đó, sản phẩm Việt Nam không chỉ xuất khẩu về mặt thương mại mà còn xuất khẩu giá trị, tư duy thiết kế và chuẩn mực phát triển bền vững.

Giai đoạn 2027-2030 sẽ tập trung hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng thương hiệu theo ngành, thúc đẩy sản phẩm giá trị gia tăng cao và đẩy mạnh số hóa hoạt động xúc tiến thương mại. Sau năm 2030, trọng tâm sẽ là nâng tầm và khẳng định vị thế thương hiệu Việt trên trường quốc tế.