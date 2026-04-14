Không chỉ du lịch, nhiều du khách đến Việt Nam để hoàn thiện một thứ đặc biệt cho ngày quan trọng này

Không chỉ du lịch, nhiều du khách đến Việt Nam để hoàn thiện một thứ đặc biệt này

Du lịch hiện nay không còn chỉ là chuyện đi đâu, ở đâu, mà ngày càng gắn với những trải nghiệm mang dấu ấn cá nhân. Booking.com trong dự báo xu hướng du lịch 2025 cho biết du khách đang ưu tiên nhiều hơn cho các hành trình có ý nghĩa, giàu kết nối và mang lại cảm giác "đúng với mình", thay vì chỉ bám vào những khuôn mẫu nghỉ dưỡng quen thuộc.

Ở Việt Nam, nhu cầu ấy lại gặp đúng một lợi thế sẵn có: nền thủ công may đo đã hiện diện từ lâu trong đời sống đô thị và du lịch. Trên trang Vietnam.travel, Hà Nội được giới thiệu là điểm mua sắm giàu bản sắc, trong đó phố Hàng Gai vẫn nổi tiếng là "phố lụa", tập trung nhiều cửa hiệu tơ lụa, may đo và boutique. Cũng theo nguồn này, chợ Đồng Xuân tiếp tục là nơi bán phong phú các loại vải vóc, quần áo và hàng thủ công giữa lòng khu phố cổ.

Từ một chuyến đi tưởng chỉ để tham quan, nhiều du khách lại tìm thấy ở Việt Nam điều họ cần cho ngày trọng đại như sự chỉn chu, khéo léo và cảm giác được chăm chút đến từng chi tiết. (Ảnh: Sovaba Travel)

Trong khi đó, Vietnam Airlines gọi Hội An là "thủ phủ may đo" của Việt Nam, nhấn mạnh thế mạnh về truyền thống thủ công lâu năm, nguồn vải đa dạng và tốc độ hoàn thiện nhanh. Cẩm nang du lịch của hãng cho biết nhiều cửa hàng tại Hội An có thể hoàn tất đồ may đo trong 24-48 giờ, thậm chí có nơi nhận đơn gấp trong ngày; riêng bài giới thiệu 13 tiệm may tiêu biểu cũng nhiều lần nhắc đến khả năng hoàn thiện nhanh, chỉnh sửa nhiều lần và hỗ trợ vận chuyển quốc tế.

Chính tổ hợp này lý giải vì sao Việt Nam ngày càng hấp dẫn với các cô dâu ngoại. Họ không chỉ nhìn thấy giá rẻ hơn, mà còn thấy một hệ sinh thái đủ mạnh để biến ý tưởng thành sản phẩm thật: có vải, có thợ, có kỹ thuật dựng phom, có đính kết thủ công, có chỉnh sửa theo số đo và có tốc độ đáp ứng nhanh. Với một món đồ dành cho ngày cưới, đó là những yếu tố rất khó bỏ qua.

Từ cú "đánh cược" online tới lời khen 100/10

Một trong những câu chuyện được chia sẻ nhiều gần đây là trường hợp của Nzuzi, cô dâu sống tại Chicago, Mỹ. Theo bài viết trên Vietnam.vn, chị đặt may váy cưới trực tuyến từ một cửa hàng ở Hà Nội sau khi nhìn thấy mẫu trên mạng xã hội. Toàn bộ quy trình, từ tư vấn, lấy số đo tới chỉnh sửa thiết kế, đều diễn ra online. Điều khiến nhiều người bất ngờ là chiếc váy được hoàn thiện chỉ trong khoảng 4 tuần, sau đó gửi sang Mỹ trong khoảng một tuần. Tổng chi phí là 42 triệu đồng, tương đương gần 1.600 USD, và chính cô dâu này đã chấm trải nghiệm của mình "100/10 điểm".

Điều quan trọng ở đây không chỉ là giá. Nếu chỉ rẻ hơn, chưa chắc Việt Nam đã tạo thành sức hút. Điều khiến nhiều du khách bị thuyết phục là cảm giác nhận được thứ vượt kỳ vọng: một chiếc váy may riêng, ôm dáng, có độ tinh xảo cao, lại được hoàn thiện trong thời gian ngắn. Dưới bài đăng của Nzuzi, nhiều người dùng quốc tế cũng nhấn mạnh đúng những điểm đó khi khen tay nghề thợ Việt "ở một đẳng cấp khác" và cho rằng chọn thợ may Việt Nam là một quyết định đáng tin.

Kênh YouTube của Tina Yong giới thiệu video đi thử váy cưới tại Việt Nam để kiểm chứng xem chất lượng có đúng như lời đồn hay không. (Ảnh: Vietnam)

Không chỉ những cô dâu bình thường, các nhà sáng tạo nội dung trong lĩnh vực làm đẹp cũng bày tỏ sự ngạc nhiên tương tự. Kênh YouTube của Tina Yong giới thiệu video đi thử váy cưới tại Việt Nam để kiểm chứng xem chất lượng có đúng như lời đồn hay không; trong một số clip ngắn và bài đăng liên quan, cô nhận xét “váy cưới Việt Nam thực sự ở một đẳng cấp khác”, đồng thời nhấn mạnh đây là các thiết kế couture, custom made, được làm theo số đo với tay nghề rất ấn tượng. Một bài đăng khác của Tina Yong còn so sánh rằng ở phương Tây, một mẫu couture gown có thể lên tới 10.000-20.000 USD trước cả phí chỉnh sửa và phí làm gấp.

Nhìn từ những trải nghiệm ấy, lý do du khách chọn Việt Nam để may váy cưới đã hiện ra khá rõ. Họ đến đây vì bài toán chi phí hợp lý hơn, nhưng ở lại với sự hài lòng nhờ tay nghề thủ công, độ linh hoạt trong tư vấn và tốc độ hoàn thiện nhanh hơn nhiều nơi khác. Nói cách khác, Việt Nam không chỉ bán một chiếc váy; Việt Nam đang bán cảm giác yên tâm cho một ngày rất quan trọng.

Một lợi thế mềm đang biến thành sức hút du lịch

Từ câu chuyện váy cưới, có thể thấy Việt Nam đang dần hình thành một dạng "du lịch dịch vụ" rất riêng. Du khách đến không chỉ để tham quan, mà còn để làm tóc, may đo, mua đồ thiết kế, đặt áo dài, chọn lụa hay hoàn thiện một món đồ cá nhân mang dấu ấn riêng. Những trải nghiệm tưởng nhỏ ấy lại chạm rất đúng nhu cầu của du khách hiện đại: muốn mang về thứ gì đó không chỉ đẹp, mà còn gắn với hành trình của chính mình.

Từ câu chuyện váy cưới, có thể thấy Việt Nam đang dần hình thành một dạng "du lịch dịch vụ" rất riêng. (Ảnh: A Dong Silk)

Sức hút này diễn ra trong bối cảnh lượng khách quốc tế tới Việt Nam tiếp tục tăng. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, quý I/2026 cả nước đón 6,76 triệu lượt khách quốc tế, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước; riêng tháng 3 đạt gần 2,1 triệu lượt. Khi cảnh đẹp, ẩm thực và chi phí cạnh tranh vốn đã là lợi thế quen thuộc, những dịch vụ tinh tế như may đo hay hoàn thiện váy cưới rất có thể sẽ trở thành một "điểm cộng" mới, khiến du khách nhớ Việt Nam lâu hơn sau chuyến đi.

Theo Vietnam, Vietnam Tourism, Youtube