Không chỉ có Lý Tiến, vị tướng này có thể đánh bại Lữ Bố trong Tam quốc diễn nghĩa

Đồng Uyên, biệt hiệu “Đệ nhất thương vương” trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, là sư phụ của Triệu Vân và được đánh giá có khả năng cao nhất đánh bại Lữ Bố ngoài Lý Tiến. Ba đệ tử của ông – Triệu Vân, Trương Tú, Trương Nhậm – đều là danh tướng bậc nhất. Triệu Vân từng một mình cứu A Đẩu, giết 56 tướng Tào trong chớp mắt. Đồng Uyên truyền thụ toàn bộ tinh túy thương pháp, bao gồm “Bách Điểu Triều Phượng Thương”, và binh thư chiến lược. Với trình độ sư phụ vượt trội và khả năng huấn luyện cao đồ, Đồng Uyên hoàn toàn có thể chiếm thượng phong nếu đối đầu Lữ Bố.

Hỏi 1: Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, ngoài Lý Tiến, vị tướng nào được đánh giá có khả năng cao nhất đánh bại Lữ Bố?

Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, Lý Tiến và Lữ Bố từng giao chiến trực tiếp. Kết quả, Lữ Bố bị đánh bại, phải bỏ chạy và mất luôn Đô Thành Hàm Đan. Nếu không có ngựa Xích Thố, Lữ Bố có thể đã chết dưới tay Lý Tiến. Ngoài ra, Lý Tiến từng đại chiến hàng trăm hiệp với Đồng Uyên – “Đệ nhất thương vương” – mà bất phân thắng bại. Hai chiến tích này chứng minh Lý Tiến sở hữu võ nghệ đủ để khắc chế Lữ Bố, dù ít được nhắc đến trong các phiên bản phổ thông.

Đáp án đúng là: B. Lữ Bố thua, bỏ chạy và mất thành Hàm Đan vào tay Lý Tiến

Hai bên hòa sau hơn trăm hiệp, không phân thắng bại

A Lữ Bố thắng dễ dàng nhờ Xích Thố và Phương Thiên Kích B Lữ Bố thua, bỏ chạy và mất thành Hàm Đan vào tay Lý Tiến C Hai bên hòa sau hơn trăm hiệp, không phân thắng bại D Lữ Bố thắng nhờ Xích Thố mã, Lý Tiến bị thương nặng

Hỏi 2: Lý Tiến từng giao đấu với Lữ Bố và kết quả ra sao?

Câu hỏi 3/3

Hỏi 3: Vì sao Đồng Uyên được xem là “núi cao hơn” Lữ Bố dù ít xuất hiện trong truyện?

A Ông là sư phụ của Tào Tháo và sáng lập Hổ Báo Kỵ B Ông từng đánh bại Quan Vũ và Trương Phi cùng lúc C Ông huấn luyện ra ba danh tướng bậc nhất và bất bại trước Lý Tiến D Ông sở hữu Xích Thố mã và Phương Thiên Họa Kích