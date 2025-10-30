Không chỉ có Lý Tiến, vị tướng này có thể đánh bại Lữ Bố trong Tam quốc diễn nghĩa

Đáp án đúng là: C. Đồng Uyên – sư phụ Triệu Vân, Đệ nhất thương vương
Đồng Uyên, biệt hiệu “Đệ nhất thương vương” trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, là sư phụ của Triệu Vân và được đánh giá có khả năng cao nhất đánh bại Lữ Bố ngoài Lý Tiến. Ba đệ tử của ông – Triệu Vân, Trương Tú, Trương Nhậm – đều là danh tướng bậc nhất. Triệu Vân từng một mình cứu A Đẩu, giết 56 tướng Tào trong chớp mắt. Đồng Uyên truyền thụ toàn bộ tinh túy thương pháp, bao gồm “Bách Điểu Triều Phượng Thương”, và binh thư chiến lược. Với trình độ sư phụ vượt trội và khả năng huấn luyện cao đồ, Đồng Uyên hoàn toàn có thể chiếm thượng phong nếu đối đầu Lữ Bố.
Đáp án đúng là: B. Lữ Bố thua, bỏ chạy và mất thành Hàm Đan vào tay Lý Tiến
Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, Lý Tiến và Lữ Bố từng giao chiến trực tiếp. Kết quả, Lữ Bố bị đánh bại, phải bỏ chạy và mất luôn Đô Thành Hàm Đan. Nếu không có ngựa Xích Thố, Lữ Bố có thể đã chết dưới tay Lý Tiến. Ngoài ra, Lý Tiến từng đại chiến hàng trăm hiệp với Đồng Uyên – “Đệ nhất thương vương” – mà bất phân thắng bại. Hai chiến tích này chứng minh Lý Tiến sở hữu võ nghệ đủ để khắc chế Lữ Bố, dù ít được nhắc đến trong các phiên bản phổ thông.
Đáp án đúng là: C. Ông huấn luyện ra ba danh tướng bậc nhất và bất bại trước Lý Tiến
Đồng Uyên hiếm xuất hiện nhưng được đánh giá vượt trội nhờ hai bằng chứng khoa học võ học: (1) Ông là sư phụ của Triệu Vân (gần như bất bại), Trương Tú (suýt giết Tào Tháo), Trương Nhậm (thủ Ích Châu vững vàng); (2) Ông đại chiến hàng trăm hiệp với Lý Tiến – người từng đánh bại Lữ Bố – mà bất phân thắng bại. Tục ngữ “danh sư xuất cao đồ” xác nhận: trình độ sư phụ phải cao hơn đệ tử. Do đó, Đồng Uyên là “núi cao hơn” Lữ Bố dù không trực tiếp giao đấu.