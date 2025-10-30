HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Không chỉ có Lý Tiến, vị tướng này có thể đánh bại Lữ Bố trong Tam quốc diễn nghĩa

Nguyệt Phạm |

Trong Tam Quốc, ngoài Lý Tiến thì vị tướng nào có thể địch lại Lữ Bố?

Quizz Trung Quốc tăng gom vàng, nhưng chỉ số của Nga còn 'khủng' hơn nữa! – 3 câu hỏi có giải thích
Câu hỏi 1/3
Hỏi 1: Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, ngoài Lý Tiến, vị tướng nào được đánh giá có khả năng cao nhất đánh bại Lữ Bố?

Đáp án đúng là: C. Đồng Uyên – sư phụ Triệu Vân, Đệ nhất thương vương

Đồng Uyên, biệt hiệu “Đệ nhất thương vương” trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, là sư phụ của Triệu Vân và được đánh giá có khả năng cao nhất đánh bại Lữ Bố ngoài Lý Tiến. Ba đệ tử của ông – Triệu Vân, Trương Tú, Trương Nhậm – đều là danh tướng bậc nhất. Triệu Vân từng một mình cứu A Đẩu, giết 56 tướng Tào trong chớp mắt. Đồng Uyên truyền thụ toàn bộ tinh túy thương pháp, bao gồm “Bách Điểu Triều Phượng Thương”, và binh thư chiến lược. Với trình độ sư phụ vượt trội và khả năng huấn luyện cao đồ, Đồng Uyên hoàn toàn có thể chiếm thượng phong nếu đối đầu Lữ Bố.

Không chỉ có Lý Tiến, vị tướng này có thể đánh bại Lữ Bố trong Tam quốc diễn nghĩa- Ảnh 1.

Lữ Bố. (Ảnh: Sohu)

 

Câu hỏi 2/3
Hỏi 2: Lý Tiến từng giao đấu với Lữ Bố và kết quả ra sao?

Đáp án đúng là: B. Lữ Bố thua, bỏ chạy và mất thành Hàm Đan vào tay Lý Tiến

Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, Lý Tiến và Lữ Bố từng giao chiến trực tiếp. Kết quả, Lữ Bố bị đánh bại, phải bỏ chạy và mất luôn Đô Thành Hàm Đan. Nếu không có ngựa Xích Thố, Lữ Bố có thể đã chết dưới tay Lý Tiến. Ngoài ra, Lý Tiến từng đại chiến hàng trăm hiệp với Đồng Uyên – “Đệ nhất thương vương” – mà bất phân thắng bại. Hai chiến tích này chứng minh Lý Tiến sở hữu võ nghệ đủ để khắc chế Lữ Bố, dù ít được nhắc đến trong các phiên bản phổ thông.

Câu hỏi 3/3
Hỏi 3: Vì sao Đồng Uyên được xem là “núi cao hơn” Lữ Bố dù ít xuất hiện trong truyện?

Đáp án đúng là: C. Ông huấn luyện ra ba danh tướng bậc nhất và bất bại trước Lý Tiến

Đồng Uyên hiếm xuất hiện nhưng được đánh giá vượt trội nhờ hai bằng chứng khoa học võ học: (1) Ông là sư phụ của Triệu Vân (gần như bất bại), Trương Tú (suýt giết Tào Tháo), Trương Nhậm (thủ Ích Châu vững vàng); (2) Ông đại chiến hàng trăm hiệp với Lý Tiến – người từng đánh bại Lữ Bố – mà bất phân thắng bại. Tục ngữ “danh sư xuất cao đồ” xác nhận: trình độ sư phụ phải cao hơn đệ tử. Do đó, Đồng Uyên là “núi cao hơn” Lữ Bố dù không trực tiếp giao đấu.

KHÁM PHÁ QUIZ KHÁC
Tags

Tin ngắn

báo mới

triệu vân

lưu bị

Tam Quốc

Tam Quốc Diễn Nghĩa

lữ bố

vị tướng

Quizz Soha

Đồng Uyên

Lý Tiến

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại