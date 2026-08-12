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Khống chế đối tượng chém người, đe doạ lực lượng công an

Tiền Lê
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Phạm Văn Dũng dùng dao cán dài chém vào người ông Thành. Khi Công an xã Xuân An (tỉnh Gia Lai) đến hiện trường, đối tượng không chấp hành, tiếp tục cầm dao đe dọa lực lượng công an.

Ngày 12/8, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Công an xã Xuân An đã kịp thời khống chế đối tượng dùng phảng chém người, chống đối lực lượng làm nhiệm vụ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h46 ngày 11/8, tại khu vực trước cửa hàng phế liệu của bà Phạm Thị Loan (thuộc thôn Chánh Mân, xã Xuân An), do mâu thuẫn từ trước, Phạm Văn Dũng (SN 1984, trú cùng thôn) dùng một con dao cán dài dùng để phát cây bổ vào người ông Nguyễn Kế Thành (SN 1962, trú cùng thôn), gây thương tích tại nhiều vị trí trên cơ thể.

- Ảnh 1.

Đối tượng Phạm Văn Dũng và hung khí gây án.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Xuân An nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường, yêu cầu Dũng về trụ sở làm việc. Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành, tiếp tục cầm dao đe dọa lực lượng Công an và có hành vi chống đối.

Trước tình hình đối tượng có biểu hiện manh động, nguy hiểm, tổ công tác Công an xã Xuân An chủ động triển khai phương án tiếp cận, vận động và khống chế, bảo đảm an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ và người dân.

- Ảnh 2.

Ông Thành bị vết thương khá nặng phần cánh tay.

Đến khoảng 20h cùng ngày, Công an xã Xuân An đã khống chế thành công Phạm Văn Dũng, đưa về trụ sở làm việc.

Sau khi được người dân can ngăn, ông Thành được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai cấp cứu. Tuy nhiên, vết thương ở tay ông Thành khá nặng, đang được theo dõi, điều trị.

Hiện Công an xã Xuân An đang xác minh, làm rõ vụ việc và các tình tiết liên quan để xử lý.

Tags

Phạm Thị Loan

công an tỉnh Gia Lai

Công an xã

đe doạ lực lượng công an

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