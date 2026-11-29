Năm 2001, Balenciaga chỉ dám sản xuất 25 chiếc Le City cho lô đầu tiên vì không chắc có bán được. 25 năm sau, chiếc túi ấy có triển lãm riêng ở Paris, New York, Tokyo, Thượng Hải và Bắc Kinh. Giữa lúc nhà mốt đang chuyển giao đầy chông chênh, nó còn được giao một nhiệm vụ lớn hơn nhiều so với một món phụ kiện.

Ngày 10/11/2026, Balenciaga khai mạc Le City House, triển lãm dành riêng cho chiếc túi Le City nhân dịp tròn 25 năm ra đời, tại số 10 đại lộ George V, Paris. Đây cũng là địa chỉ nơi nhà sáng lập Cristóbal Balenciaga từng mở salon may đo cao cấp. Theo Jing Daily, triển lãm trưng bày hiện vật từ kho lưu trữ của nhà mốt, những chiếc túi hiếm từ bộ sưu tập tư nhân và loạt túi phiên bản giới hạn hợp tác với nghệ sĩ Damien Hirst.

Cửa hàng Balenciaga tại Paris trong dịp kỷ niệm 25 năm túi Le City. Ảnh: Balenciaga

Sự kiện lần lượt đến các thành phố khác chứ không mở cùng lúc. New York và Tokyo khai màn ngày 18/11, Thượng Hải tiếp theo, Bắc Kinh lên lịch vào tháng 12, còn New York kéo dài hoạt động đến tháng 1. Nhờ lịch rải như vậy, chiếc túi được nhắc đến liên tục suốt hai tháng.

Ở Thượng Hải, ngoài 16 chiếc Le City từ kho lưu trữ, Balenciaga dựng thêm khu Le City Closet trưng bày túi riêng của các nữ diễn viên Tống Nghiên Phi, Dương Siêu Việt, Mã Tư Thuần và blogger thời trang Bao Tiên Sinh, kèm câu chuyện của từng chiếc. Chiếc Le City đen của Bao Tiên Sinh là món đồ hiệu đầu tiên anh sở hữu: năm 2010 anh lỡ dịp mua ở Hong Kong (Trung Quốc), mãi đến thời đại học mới có được và ngày nào cũng đeo đến lớp. Theo Jing Daily, ba video có Tống Nghiên Phi trên tài khoản Douyin chính thức của Balenciaga thu về hơn 150.000 lượt tương tác, còn hashtag "túi motor Balenciaga" trên Weibo đạt 23 triệu lượt xem.

Những chiếc Le City được trưng bày kèm câu chuyện của chủ nhân tại triển lãm Le City House. Ảnh: Balenciaga

Chiếc "túi chống It bag" trở thành It bag

Để hiểu vì sao Le City được tôn vinh như vậy, cần quay về đầu những năm 2000, thời hoàng kim của "It bag". It bag là cách giới thời trang gọi những mẫu túi hiệu gây sốt trong một mùa: được người nổi tiếng đeo khắp nơi, xuất hiện dày đặc trên tạp chí, có danh sách chờ mua dài dằng dặc, và thường được nhận ra ngay nhờ logo hoặc họa tiết thương hiệu in to. Sở hữu một chiếc It bag khi đó là cách nhanh nhất để cho người khác thấy mình theo kịp mốt.

Le City ra đời năm 2001 dưới tay Nicolas Ghesquière, giám đốc sáng tạo của Balenciaga khi ấy, và đi ngược hẳn công thức đó. Ông lấy cảm hứng từ áo khoác da của dân đi motor, dùng da cừu mềm, phom túi thả lỏng, khóa kim loại, đinh tán và dây da buộc, gần như không phô tên thương hiệu. Vì vậy báo chí thời trang gọi nó là "Anti-It Bag", tức chiếc túi chống lại trào lưu It bag: không cần logo để được nhận ra.

Le City lấy cảm hứng từ áo khoác da của dân đi motor. Ảnh: Balenciaga

Lúc đầu Balenciaga không chắc túi có bán được, nên lô đầu tiên chỉ làm 25 chiếc. Trớ trêu là chiếc túi "chống It bag" lại trở thành một trong những It bag đầu tiên và tiêu biểu nhất của thiên niên kỷ mới. Theo Jing Daily, siêu mẫu Kate Moss để ý đến nó từ trước khi túi vào sản xuất đại trà, và Le City xuất hiện trong ảnh đường phố trước cả khi có chiến dịch quảng cáo chính thức.

Năm 2024, Balenciaga chính thức đưa Le City trở lại với chiến dịch có Kate Moss và Dương Siêu Việt. Khi Pierpaolo Piccioli về làm giám đốc sáng tạo, ông làm lại chiếc túi trong bộ sưu tập đầu tay Xuân Hè 2026 cho nhẹ hơn, đưa trở lại chiếc gương có viền da của bản gốc, rồi đưa nó lên cả sàn diễn may đo cao cấp Thu Đông 2026 trong phiên bản kim loại bạc đính 40.000 viên pha lê.

Vì sao Balenciaga cần Le City lúc này

Quy mô lễ kỷ niệm không chỉ để tri ân lịch sử. Theo báo cáo công bố ngày 22/10/2026 của Kering, tập đoàn mẹ của Balenciaga, doanh thu quý III/2026 đạt 3,35 tỷ euro, gần như đi ngang so với quý III/2025. Mảng Thời trang và Đồ da, nơi Balenciaga trực thuộc, đạt 2,74 tỷ euro, giảm 1% so với cùng kỳ năm trước. Nếu loại bỏ tác động của tỷ giá và thay đổi danh mục (cách tính các hãng xa xỉ gọi là "so sánh", phản ánh sức mua thật), mức giảm là 3%.

Theo The Impression và Journal du Luxe, riêng Balenciaga có kết quả không đồng đều: đồ da vẫn trụ vững, trong khi quần áo và giày dép gặp khó khi nhà mốt đang chuyển giao sang thời Piccioli. Túi xách vốn là "con bò sữa" của các nhà mốt xa xỉ. Khi quần áo và giày còn phải tìm hướng mới, một chiếc túi được nhận ra chỉ qua dáng và phụ kiện kim loại là chỗ dựa an toàn để khách hàng không quên Balenciaga.

Cách khai thác chiếc túi lần này cũng không chỉ nhằm bán thêm túi. Tại Paris và Thượng Hải, khách xem lịch sử chiếc túi, mua hàng và gửi túi cũ vào salon phục hồi ở cùng một nơi, qua đó giữ những chiếc Le City bán ra từ 10, 20 năm trước vẫn còn được dùng và kéo người mua cũ quay lại cửa hàng. Màn hợp tác với Damien Hirst phủ chấm bi, cánh bướm lên phom túi gốc và mở rộng sang ví, móc treo túi mini, biến Le City từ một mẫu túi thành cả một dòng sản phẩm, có thêm những món dễ tiếp cận hơn cho người chưa mua nổi túi.

Le City phiên bản hợp tác với nghệ sĩ Damien Hirst. Ảnh: Balenciaga

Chiến dịch quảng cáo thì được bản địa hóa: chụp ở Paris, Los Angeles và Thượng Hải với gương mặt địa phương, từ diễn viên, nhà thiết kế đến cầu thủ, DJ, dân trượt ván. Nhờ vậy một chiếc túi kéo được cả người hâm mộ điện ảnh, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật đến với Balenciaga.

Họa tiết chấm bi đặc trưng của Damien Hirst phủ lên phom túi gốc. Ảnh: Balenciaga

Khi một danh từ chung thuộc về một thương hiệu

Chi tiết đáng giá nhất có lẽ nằm ở một ô tìm kiếm. Theo Jing Daily, khi gõ "túi motor" trên Weibo, phần tóm tắt do AI của nền tảng tạo ra viết rằng cụm từ này thường dùng để chỉ dòng Le City của Balenciaga. Khi một danh từ chung trở thành tên gọi của một sản phẩm, thương hiệu gần như đã chiếm trọn ngách đó trong đầu người tiêu dùng.

Le City với nhiều màu sắc qua các thời kỳ. Ảnh: Balenciaga

Phần còn lại là cộng đồng. Vì logo kín đáo, người đeo Le City ngầm báo cho nhau biết mình cùng một gu. Tống Nghiên Phi mua chiếc túi hiệu đầu tiên năm 19 tuổi, chính là một chiếc Le City. Ở Mỹ, Nicole Richie từng là một trong những người đeo Le City sớm nhất, nay đến lượt con gái cô.

Không gian trưng bày tại triển lãm Le City House. Ảnh: Balenciaga

Dù vậy, chính Jing Daily cũng lưu ý: lục kho lưu trữ để làm lại túi kinh điển đã thành bài quen của cả ngành. Lợi thế không nằm ở việc có một chiếc túi huyền thoại, mà ở chỗ nó còn nói được bản sắc thương hiệu hôm nay hay không. Với Balenciaga, những mẫu túi mới của Piccioli vẫn đang phải tự gây dựng tên tuổi. Nếu một chiếc túi 25 tuổi phải gánh quá nhiều, nỗi nhớ quá khứ có thể trở thành vùng an toàn mà nhà mốt không dám bước ra.

Hiện tại, Le City vẫn là thứ Balenciaga ít phải lo nhất. Từ 25 chiếc làm thử vì sợ ế, chiếc túi đã đi qua bốn đời giám đốc sáng tạo và vẫn được người ta đeo đến lớp, mang đi Paris, giữ lại như một phần ký ức.