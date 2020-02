Không cần hô hào, cộng đồng giúp đỡ nhau cùng vượt qua dịch virus Corona chỉ bằng những hành động nhỏ nhất

Tính đến 18h00 ngày 7/2, Việt Nam chính thức ghi nhận 12 trường hợp nhiễm dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona . Giữa tình hình này, Bộ Y tế khuyến cáo người dân rửa tay thường xuyên và đeo khẩu trang những lúc cần thiết.

Trong lúc nhiều nhà thuốc ở Hà Nội bắt đầu găm hàng, tăng giá bán khẩu trang gấp 6 - 7 lần giữa tâm thế hoang mang của người dân, thì nhiều cá nhân, tổ chức đã tình nguyện phát khẩu trang, nước diệt khuẩn miễn phí góp phần "xoa dịu" những hình ảnh xấu xí, tiêu cực trước đó.

Một cửa hàng thời trang nhỏ có tên "Xinh Xinh" ở Hải Phòng đã chuẩn bị 2.500 khẩu trang y tế 4 lớp, phát miễn phí cho người dân từ sáng 1/2.

"Thực sự số lượng về được ít quá so với lượng đặt. Mong là hành động nhỏ này có thể giảm bớt áp lực về nhu cầu khẩu trang y tế thời gian qua. Chúng mình buôn bán cũng nhiều năm rồi và mình luôn phải đối kiểu làm ăn trục lợi dựa trên sự sợ hãi của người khác. Hy vọng ngày càng có nhiều điểm phát khẩu trang trong thành phố. Ngay từ lúc đầu đặt hàng, mình đã quyết tâm chỉ để dành tặng mọi người nên mong anh em bạn bè thông cảm, xin đừng hỏi mua làm mình khó xử", chủ shop viết.

Trong khi đó, một tổ chức khác ở TPHCM cũng đã phát động phong trào, chuẩn bị 50.000 khẩu trang y tế sẵn sàng gửi đến tay bà con. Chương trình được phát động từ 9h sáng 3/2, dự kiến kéo dài cho đến khi hết số lượng.

"Một hoạt động nhỏ nhưng thiết thực nhằm chung tay với cộng đồng, phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp hiện nay. Mỗi người dân được nhận 5 khẩu trang y tế", đại diện tổ chức này cho biết.

"Khi cộng đồng khoẻ mạnh, họ đã cho ta sự giàu có. Vậy nên khi cộng đồng có vấn đề, ta phải có trách nhiệm chia sẻ" - đây là lời chia sẻ của người đứng đầu một doanh nghiệp nhỏ, sau quyết định tặng 1.000 chai nước rửa tay khô diệt khuẩn cho người dân.

Theo lời chia sẻ, dòng sản phẩm này được bào chế bởi các tiến sĩ của Viện Hoá học - Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam. Các thành viên của doanh nghiệp sẽ chuyển một phần trong tổng số 1.000 chai đến các bệnh viện, hỗ trợ gia đình các bệnh nhân khó khăn. Phần còn lại sẽ được gửi tặng người thân, bạn bè, và cả "những người chưa từng gặp mặt".

Cỏ Mềm HomeLab - một thương hiệu Mỹ phẩm Thiên nhiên An toàn, đã phát động chương trình "Chung tay chống dịch cùng cộng đồng" bằng việc tặng 1 tấn Gel rửa tay khô IpCo sát khẩun an toàn. Đây là dạng gel pha chế lâu và phức tạp nhưng an toàn với cháy nổ và mềm mại cho da tay hơn so với cồn xịt và tiện dụng cho trẻ nhỏ, số lượng mỗi ngày 300-500 chai tại mỗi điểm phát tặng và sẽ bổ sung mỗi ngày đến khi hết quà (1 tấn ~ 10.000 chai)

Từ 10h ngày 6/2, tại các cửa hàng của Cỏ Mềm ở Hà Nội và TPHCM, người dân có thể tới nhận mỗi người 1 chai gel 100ml, giúp làm sạch hiệu quả vi khuẩn và virus khi rửa tay khô.

Cỏ Mềm HomeLab tổ chức phát 1.000 chai gel rửa tay khô cho người dân. Ảnh: Cỏ Mềm HomeLab.

Cùng lúc đó, bạn Vũ Tấn Phát (25 tuổi, trợ lý sinh viên Khoa Hóa học, Chủ nhiệm CLB Sáng tạo khởi nghiệp Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM) cùng các thành viên trong CLB của mình đã sản xuất và tặng hơn 9.000 chai nước rửa tay sát khuẩn do nhóm tự chế tạo và được kiểm định từ năm 2017.



"Dung dịch rửa tay khô sát khuẩn với công nghệ nano bạc diệt được vi khuẩn và các vết dơ, mùi hôi bám trên bàn tay, giúp bảo vệ sức khỏe của mọi người, đặc biệt là trong mùa dịch. Với sản phẩm, tụi mình mong muốn sẽ đồng hành để cùng người dân vượt qua được cơn dịch này", Phát chia sẻ.

Không chỉ phát nước rửa tay miễn phí, nhóm còn chuyển giao công thức pha chế nước rửa tay và tài trợ nano bạc cho nhiều đơn vị có nhu cầu phục vụ cộng đồng. Cũng như hỗ trợ pha hàng trăm lít sản phẩm cho nhà trường.

Hành động nỗ lực đồng hành cùng cộng đồng phòng chống dịch bệnh của các cá nhân, tổ chức, hay thậm chí là những shop thời trang nhỏ lẻ, đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân. Không cần hô hào hay những khẩu hiệu to lớn, mỗi việc làm tuy nhỏ, nhưng góp phần to lớn trong chiến dịch đẩy lùi virus Corona.

