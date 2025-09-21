Không cần chen chúc xếp hàng, người Trung Quốc mua iPhone 17 nhanh như đặt đồ ăn

Ngày 19/9, dòng sản phẩm iPhone 17 đã chính thức được mở bán ở nhiều thị trường trên toàn cầu. Tại Trung Quốc, ngày mở bán iPhone 17 năm nay chứng kiến một nghịch lý thú vị: các cửa hàng vật lý vắng vẻ hơn hẳn so với mọi năm, nhưng cuộc đua trên các nền tảng trực tuyến lại bùng nổ với tốc độ chóng mặt, định hình lại hoàn toàn cách người tiêu dùng mua sắm các sản phẩm công nghệ cao cấp.

iPhone 17 Pro và Pro Max màu Cam Vũ Trụ là 2 phiên bản hot nhất tại Trung Quốc

Cảnh tượng "hạ nhiệt" tại cửa hàng và sức nóng của Pro Max

Sáng ngày 19/9, bên ngoài các Apple Store lớn ở Bắc Kinh hay Thượng Hải, lượng người xếp hàng chỉ đông bằng một nửa so với những năm trước. "Vào giờ này năm ngoái, hàng người xếp hàng dài ngoằn ngoèo, nhưng năm nay chỉ khoảng một trăm người", anh Liu, người đầu tiên trong hàng, chia sẻ.

Tuy nhiên, sự "hạ nhiệt" này không đồng nghĩa với việc iPhone hết hot. Gần như tất cả những người có mặt đều chỉ đến để mua iPhone 17 Pro Max, đặc biệt là phiên bản màu cam vũ trụ. Mẫu máy này vẫn là một "đồng tiền mạnh" trên thị trường chợ đen, với những kẻ đầu cơ sẵn sàng tăng giá thêm 1.200 nhân dân tệ (khoảng 4,2 triệu đồng) cho phiên bản cao cấp nhất. Trong khi đó, các phiên bản tiêu chuẩn và Air ít được khách đến mua trực tiếp quan tâm.

Cảnh xếp hàng tại Apple Store ngày mở bán vẫn khá nhộn nhịp, tuy nhiên còn kém xa so với các năm trước

Mua iPhone 17 nhanh như đặt đồ ăn

Sự vắng vẻ tại các cửa hàng vật lý được bù lại bằng sự bùng nổ trên không gian mạng, nơi các "ông lớn" giao hàng tức thời đang cạnh tranh khốc liệt để giành lấy khách hàng. Thay vì xếp hàng, người tiêu dùng Trung Quốc giờ đây có thể ngồi nhà và nhận iPhone mới nhanh như đặt một bữa ăn.

Taobao Flash Sales - tính năng giao hàng nhanh hỏa tốc của sàn TMĐT Taobao đã có một màn ra mắt ấn tượng với iPhone 17. Vào 8 giờ sáng ngày 19/9, lượng tìm kiếm iPhone 17 trên nền tảng này đã tăng vọt hơn 1.000 lần chỉ trong một giờ. Đến 11 giờ sáng, người dùng tại hơn 300 thành phố đã nhận được máy. Đáng kinh ngạc nhất, một khách hàng tại Trịnh Châu đã nhận được iPhone mới chỉ sau 11 phút kể từ lúc đặt hàng.

Shipper của Taobao Flash Sales xếp hàng nhận máy giao cho khách hàng

Được biết, đây là năm đầu tiên toàn bộ dòng sản phẩm iPhone 17 được ra mắt trên nền tảng Giao Hỏa Tốc của Taobao. Sức nóng đã được thể hiện ngay từ đợt đặt hàng trước vào tối ngày 12/9, khi doanh thu trong chưa đầy một phút đã vượt qua tổng doanh thu cả ngày của dịch vụ này vào năm ngoái. iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max là những model bán chạy nhất, và màu mới "Cam Vũ Trụ" được săn lùng ráo riết.

Không chịu thua kém, Meituan Flash Sales của JD.com - sàn TMĐT số 2 của Trung Quốc cũng triển khai chương trình giao hàng trong 30 phút trên toàn quốc, kết hợp với các chương trình trợ giá hấp dẫn. JD.com cũng ghi nhận kỷ lục khi doanh số đặt trước trong một phút đầu tiên đã vượt qua cả ngày mở bán của năm ngoái.

Khách mua nhận máy tại nhà nhanh chóng mà không cần phải tốn nhiều thời gian xếp hàng đợi mua

Để thực hiện điều này, các nền tảng đã hợp tác với hơn 4.000 cửa hàng ủy quyền của Apple trên toàn Trung Quốc, biến chúng thành các kho hàng mini để có thể giao sản phẩm đến tay người dùng trong thời gian ngắn nhất.

Các nền tảng mua sắm khác cũng tham gia trong cuộc đua mua sắm và giao hàng iPhone 17 đến tay người dùng. Douyin (TikTok Trung Quốc) đã tham gia bán hàng nhưng chưa mạnh về mảng giao hàng tức thì. Dù có bán sản phẩm, thời gian giao hàng dự kiến của họ lên tới 48 giờ và các cửa hàng đối tác giao nhanh trên nền tảng này chưa cập nhật iPhone 17 trong ngày đầu.

Ngược lại, các nền tảng chuyên về giao hàng tức thời như Meituan Flash Sales lại chiếm ưu thế hoàn toàn. Họ hợp tác với các cửa hàng Apple ủy quyền để cam kết giao hàng trong 30 phút, đồng thời sử dụng cả livestream để bán sản phẩm trực tiếp, biến việc mua iPhone mới nhanh như đặt đồ ăn.

Ship nhanh gọn, nhận máy sớm và nhiều chính sách khuyến mãi, trợ giá... cũng khiến nhiều người sẵn sàng mua iPhone online

Sự tham gia của các nền tảng giao hàng tức thời đang tạo ra một cuộc cách mạng trong ngành bán lẻ đồ điện tử cao cấp. Thói quen mua sắm của người dùng thay đổi khi thời gian chờ đợi một sản phẩm "hot" đã giảm từ hàng tuần xuống chỉ còn 30 phút. Điều này vừa nâng cao trải nghiệm khách hàng, vừa mở ra một kênh bán hàng mới cực kỳ hiệu quả cho các thương hiệu.

Theo các chuyên gia, đây được xem là xu hướng tất yếu và sẽ trở thành tiêu chuẩn mới cho các lần ra mắt sản phẩm công nghệ trong tương lai. Cuộc chiến giao hàng iPhone 17 chỉ là phát súng khởi đầu cho một cuộc cạnh tranh khốc liệt hơn giữa các nền tảng, hứa hẹn sẽ thay đổi toàn bộ cục diện ngành bán lẻ và thương mại điện tử tại Trung Quốc.