Trước khi tới một quán, ai cũng có thể lướt qua vài lượt đánh giá hay ngắm ảnh món ăn trên mạng. Nhưng để biết một quán có thực sự ngon hay không, người sành ăn Hà Nội còn có cách xác minh riêng, bằng chính những tiểu tiết ngay tại hàng quán. Nhiều khi, chỉ cần dừng chân vài phút trước cửa và để ý đúng chỗ là đã nhận ra một quán ngon.

Vậy thì thử đi theo đúng thứ tự bước chân của một người tới quán, từ đầu ngõ vào tới bàn ăn, để xem một quán ngon "lộ tẩy" bằng những dấu hiệu nào.

Chặng 1: Từ đầu ngõ nhìn lượng khách vãng lai chứ đừng lóa mắt vì đám đông

Thói quen của nhiều người khi đi ăn là thấy quán nào đông thì vào. Nhưng một quán chỉ đông trong dăm ba hôm thì chưa đủ để nói lên điều gì, bởi có khi quán đang được nhắc đến nhiều nhờ một trào lưu hay một đoạn clip lan truyền. Còn quán đông từ ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng nọ mới thực sự là quán đã được thực khách kiểm chứng.

Bên cạnh đó, thứ đáng để ý hơn là quán có đông đều hay không. Giờ trưa đông đã đành, nhưng cái tầm ba bốn giờ chiều dở dang mà vẫn có khách rỉ rả ghé ăn, ngày thường cũng như cuối tuần nhịp độ luôn nhộn nhịp mới là bảo chứng uy tín. Một quán giữ được lượng khách đều đặn như thế thường đã đủ quen tay để biết mỗi ngày cần chuẩn bị bao nhiêu nguyên liệu. Đồ vì thế luôn tươi, món ra đúng nhịp, khách quen ghé lúc nào cũng không phải chờ. Đứng ở đầu ngõ, chỉ cần để ý xem có ai đang ăn vào những giờ "lệch" hay không, thế đã là dấu hiệu đầu tiên.

Chặng 2: Trước cửa quán chảo mỡ xèo xèo đặt ngay mặt tiền

Một quán giữ được khách đều đặn như thế thường để lộ dấu hiệu tiếp theo ngay trước cửa, và bún đậu Cô Tuyến ở ngõ 31 Hàng Khay - một trong những địa điểm có trên bản đồ https://foodmarks.coca-cola.com/ - là một ví dụ dễ thấy. Con ngõ nhỏ đến mức chỉ vừa hai chiếc xe máy tránh nhau. Đi vào vài bước, thứ đập vào mắt đầu tiên ở quán không phải tấm biển mà là chảo rán đậu đặt ngay cửa. Dầu lúc nào cũng nóng, những miếng đậu vàng ruộm phồng rộp được vớt ra liên tục. Nhìn là biết đậu ở đây rán mới làm tới đâu bán tới đó, chứ không phải rán sẵn từ sáng rồi để nguội trong rổ.

Quán đã có tuổi đời hơn 20 năm. Những ngày đầu, cô Tuyến cùng người em họ chỉ gánh hàng đi bán rong trong phố cổ, sau mới thuê nhà trong ngõ để có một chỗ ngồi cố định. Thực đơn đến giờ vẫn xoay quanh mẹt bún đậu bún lá ép chặt, đậu rán giòn, chả cốm hạt xanh dẻo, nem rán, chân giò, dồi, lòng, thêm bát mắm tôm dậy mùi. Hôm nào đông, khách sẵn sàng ngồi chờ trong không gian chật chội, mồ hôi lấm tấm mà vẫn không bỏ đi.

Một quán dám đặt bếp ngay trước mắt người qua đường là quán tự tin vào độ sạch và độ tươi của mình. Chảo dầu đỏ lửa ở cửa cũng là lời cam kết đanh thép nhất cất lên bằng tiếng xèo xèo vui tai món ở đây ăn lúc nào cũng là món vừa mới vớt ra.

Chặng 3: Nhìn thẳng vào bếp thấy đôi tay người thợ lành nghề thoăn thoắt ngay trước mắt

Ở quán bánh cuốn Thanh Vân trên phố Lê Văn Hưu, khách vừa bước vào đã thấy nồi hấp nghi ngút hơi nước và đôi tay tráng bánh thoăn thoắt. Từng lá bánh được tráng ngay tại chỗ, mỏng tang mướt mát, gỡ ra còn nóng hổi rồi mới cuộn nhân. Đây là một trong những cơ sở do con cháu bà Trần Thị Vân trông coi, minh chứng cho một gia đình đã truyền tay nhau nghề làm bánh cuốn qua bốn đời.

Bà Vân từng chia sẻ rằng muốn bánh cuốn ngon thì phải chọn đúng loại gạo để bánh dẻo, mềm và không bị dính. Gạo được ngâm nhiều giờ rồi mới xay thành bột. Nhưng theo bà, thứ quyết định sau cùng vẫn là người thợ "Bột giống nhau nhưng người làm khác nhau thì bánh sẽ khác nhau." Cái khéo của người Hà Nội nằm gọn trong đôi tay ấy lượng bột trên khuôn, độ nóng của hơi, thời gian hấp đều được căn ke nhịp nhàng.

Nhìn thấy người làm món là nhìn thấy sự đều tay. Lá bánh hôm nay có mỏng như hôm qua không, nhân có đầy đặn không, mọi thứ diễn ra ngay trước mắt thực khách như một màn trình diễn đầy tự hào chứ không hề giấu giếm khuất lấp sau cánh cửa bếp.

Chặng 4: Ngó sang hai bên thấy quán vẫn giữ chân được khách dù cả ngõ bán chung một món

Ngõ Tạm Thương nằm giữa phố cổ, dài chỉ chừng 10m. Hơn mười năm trước, con ngõ đã có 6 đến 7 hàng nem chua rán, đến nay đã lên hơn chục hàng nối nhau. Bàn ghế kê sát, mẹt nem bày ra liên tục, mùi dầu nóng và tương ớt lan khắp con ngõ. Ở số 36, nem được rán mới khi khách gọi, chờ chừng mươi phút là có đĩa nem vàng giòn ăn kèm củ đậu, xoài xanh, chấm tương ớt. Ai đi đông thường gọi thêm đĩa khoai tây chiên bơ tỏi cho đủ "bộ".

Một con ngõ mà nhà nào cũng bán cùng một món là bài kiểm tra khắc nghiệt nhất. Khách chẳng cần đi đâu xa, chỉ cần thấy không hợp vị là có thể bước ngay sang hàng bên cạnh. Quán nào trụ lại được lâu năm giữa những người hàng xóm cạnh tranh sát vách như thế, quán đó đã tự chứng minh được chất lượng đáng gờm của mình.

Giữa con ngõ chật kín người, đĩa nem vừa vớt khỏi chảo còn nóng giòn được đặt cạnh lon Coca-Cola mát lạnh. Vị béo ngậy của nem, chút cay xé của tương ớt quyện cùng bọt ga nổ bôm bốp trong khoang miệng tạo nên một dư vị tuổi trẻ khó quên. Ở Tạm Thương, đây là cảnh quen thuộc trên hầu hết các bàn, bởi Coca-Cola vốn là chất xúc tác không thể thiếu trong thực đơn của quán.

Chặng 5: Ngước lên biển hiệu tên quán chính là số nhà gốc

Ở Hà Nội, có những quán không cần một cái tên thật kêu, chỉ cần đúng một số nhà. Phở cuốn 16 Ngũ Xã là một quán như vậy. Dù đã mở thêm cơ sở khang trang ở Long Biên bên kia sông Hồng, quán vẫn giữ nguyên tên con phố và số nhà gốc trên tấm biển, giống cách Nem chua rán 36 Tạm Thương vẫn làm.

Phố Ngũ Xã từ lâu đã gắn với món phở cuốn, dọc phố có không ít hàng bán phở cuốn, phở chiên phồng nối nhau. Tấm biển mang chữ "16 Ngũ Xã" vì thế không chỉ là một địa chỉ, mà là chiếc tem bảo hành vững chắc cho món ăn bên trong lá bánh phở cuốn chặt tay cùng thịt bò xào và rau thơm, chấm bát nước chấm chua ngọt.

Khi một số nhà đủ uy tín để trở thành thương hiệu, địa chỉ ấy đã làm thay việc quảng cáo. Quán mạnh dạn mang số nhà cũ sang tận nơi mới là quán tin mãnh liệt rằng hương vị của mình đã ghim sâu vào trí nhớ khách hàng, dù đi đâu họ vẫn sẽ tìm về.

Giữa vô vàn quán xá ở Hà Nội, mỗi nơi lại có một cách riêng để chào đón thực khách: có quán gây ấn tượng bằng biển hiệu bắt mắt, có quán bằng thực đơn phong phú hay những bức ảnh món ăn hấp dẫn, cũng có quán bỗng được nhiều người biết đến nhờ một đoạn clip. Mỗi kiểu đều mang lại một trải nghiệm thú vị riêng. Nhưng với nhiều người sành ăn, điều khiến một địa chỉ thực sự đáng nhớ vẫn là hương vị đủ chân thật, sự chỉn chu qua từng món và cảm giác thân quen mỗi lần ghé lại.

Cẩm nang bỏ túi cho 4 tọa độ quán ngon:

Bún đậu Cô Tuyến ngõ 31 Hàng Khay

Món ngon nên gọi Mẹt đầy đủ có chả cốm, nem rán, chân giò, dồi

Mức giá: 45.000 - 65.000

Góc lưu ý: Tránh giờ trưa khi quán đông và chỗ ngồi khá chật chội

Bánh cuốn Thanh Vân 81 Lê Văn Hưu

Món ngon nên gọi Bánh cuốn nhân thịt hoặc tôm ăn thêm chả quế

Mức giá: 30.000 - 65.000 (tuỳ món gọi thêm)

Nem chua rán 36 Tạm Thương Hàng Gai

Món ngon nên gọi Nem chua rán, khoai tây chiên bơ tỏi và một chai Coca Cola mát lạnh

Mức giá: Nem chua rán truyền thống: Khoảng 60.000đ – 65.000đ cho một phần 10 chiếc, hoặc các gói sơ chế (20 chiếc - 120k, 30 chiếc - 180k, 50 chiếc - 300k); Nem tẩm bột rán: Khoảng 65.000đ – 69.000đ / phần.

Giờ hoạt động: 8h30 đến 23h, nhận khách cuối lúc 22h. Nem rán mới nên chờ khoảng 10 đến 15 phút.

Phở cuốn 16 Ngũ Xã cơ sở 2 ngõ 390 Nguyễn Văn Cừ

Món ngon nên gọi phở cuốn, phở chiên, phở rán trứng

Mức giá: 30.000 - 65.000

Giờ hoạt động 9h đến 21h

Bộ lọc ẩm thực địa phương và chiếc la bàn Coca-Cola Foodmarks

Năm chặng quan sát ấy không phải công thức tuyệt đối. Chúng chỉ là một bộ lọc nhỏ để lần sau khi đứng trước một quán lạ, người đi ăn biết mình nên chú ý điều gì: quán có giữ được lượng khách ổn định không, bếp có mở ngay trước mắt thực khách không, xung quanh đang tụ họp kiểu hàng quán nào, và tấm biển đang kể câu chuyện gì. Sau cùng, quán ngon nhất vẫn là quán khiến người ta quay lại thêm lần nữa.

Nhưng giữa guồng quay hối hả của đô thị, không phải ai cũng có thời gian dừng lại để quan sát từng chi tiết. Coca-Cola Foodmarks ra đời như một chiếc la bàn ẩm thực, quy tụ những quán ăn ngon, an toàn và mang đậm dấu ấn địa phương và câu chuyện văn hóa riêng, giúp mọi người dễ dàng tìm thấy một địa chỉ hợp gu ngay gần mình.

Và dù đang ngồi trong một con ngõ nhỏ hay bên mặt phố nhộn nhịp, một lon Coca-Cola mát lạnh luôn là mảnh ghép hoàn thiện trải nghiệm,nơi vị ngon quen thuộc khiến mỗi cuộc hẹn quanh bàn ăn trở nên đáng nhớ hơn.