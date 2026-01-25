Không cần bằng A2 vẫn "chất" như mô tô: Lộ diện 6 mẫu xe số 125cc khuấy đảo năm 2026

Ở thời điểm hiện tại, những chiếc xe số đã không còn đơn thuần là công cụ đi lại, thay vào đó, nhiều mẫu xe đã trở thành những chiếc "Fun Bike" (xe chơi) thể hiện gu thẩm mỹ cá nhân. Loại xe này cho phép bạn giữ lại linh hồn của việc sang số bằng chân, trong khi tay trái có thể thảnh thơi nắm tay lái, hoàn toàn không phải lo lắng về việc mỏi tay khi tắc đường hay chết máy khi côn ga không đều.

Gần đây, truyền thông Nhật Bản đã tổng hợp 6 chiếc "xe chơi cỡ nhỏ không cần bóp côn" đáng chú ý nhất năm 2026! Và dưới đây là thông tin chi tiết.

1. Honda CT125 Hunter Cub: Ông vua dã ngoại

Là tâm điểm của dòng Classic Wing, CT125 Hunter Cub trong năm 2026 vẫn là cái tên "hot" trên thị trường. Chiếc xe này thừa hưởng tính thẩm mỹ hoang dã của CT110 năm xưa, với cửa hút gió đặt cao và ống xả vắt lên không chỉ để trang trí mà còn mang lại khả năng lội nước nhất định.

Động cơ đời mới được nâng cấp mô-men xoắn ở dải tua trung và thấp, kết hợp với tấm ốp gầm tiêu chuẩn và baga sau khổng lồ. Dù là chở đồ cắm trại lên núi hay luồn lách trong thành phố, khí chất sẵn sàng lên đường phiêu lưu bất cứ lúc nào của nó thực sự khiến các đối thủ khó lòng chống đỡ.

2. Honda Dax 125: Chú chó lạp xưởng tinh nghịch

Nếu bạn theo đuổi cá tính thị giác tột độ, chú chó lạp xưởng Dax 125 chắc chắn là lựa chọn hàng đầu. Điểm quyến rũ nhất của nó không gì khác ngoài bộ khung chữ T dập từ thép tấm, giấu kín bình xăng và lọc gió bên trong. Mẫu Dax 2026 đã được nâng cấp thêm về cài đặt giảm chấn của hệ thống treo, giải quyết cảm giác lái có phần quá cứng của đời trước.

Sử dụng lốp dày 12 inch kết hợp với phuộc trước hành trình ngược, thân xe nhỏ gọn giúp nó cực kỳ linh hoạt trong đô thị. Và cái khí chất tinh nghịch pha chút cổ điển đó khiến nó luôn thu hút nhiều ánh nhìn nhất trước cửa các quán cà phê.

3. Honda Super Cub C125: Tuyệt tác của sự tinh xảo

Đối với những tay lái chú trọng chi tiết, C125 không chỉ là một chiếc xe, mà là một món đồ hiệu di động. Nó sở hữu vành hợp kim nhôm đúc độc quyền và hệ thống khóa thông minh. Lớp sơn tinh tế toàn xe và các chi tiết mạ chrome thể hiện sự tôn trọng cao nhất của Honda đối với nguyên tác.

Mặc dù trái tim động cơ dùng chung với Dax, nhưng tỷ số truyền tổng thể thiên về sự mượt mà và tinh tế hơn, đồng thời được nâng cấp về độ tĩnh lặng. Xe phù hợp với những người sành điệu lâu năm, mặc âu phục chỉnh tề hoặc trang phục thường ngày, muốn lướt đi nhẹ nhàng và thanh lịch trên phố.

4. Honda Cross Cub 110: Kỵ binh hạng nhẹ

So với sự cứng rắn của CT125, Cross Cub 110 đi theo lộ trình du lịch nhẹ nhàng. Nó loại bỏ thiết kế yếm chắn bùn, thay bằng khung đèn tròn mang phong cách dã ngoại hơn và lốp gai lớn. Trọng lượng xe chỉ hơn 100kg một chút, mang lại cảm giác lái cực kỳ nhẹ nhàng.

Chiếc xe này trong năm 2026 vẫn là "con cưng" của nhiều tay lái và những người làm nghề giao hàng. Lý do không gì khác ngoài chiều cao yên xe thân thiện và mức tiêu hao nhiên liệu cực tốt, kết hợp với đồng hồ hiển thị số đã được nâng cấp, thỏa mãn cả tính thực dụng lẫn cảm giác chữa lành.

5. Honda Super Cub 110/Pro: Biểu tượng quốc dân

Quay trở lại với giá trị cốt lõi, Super Cub 110 phiên bản 2026 vẫn giữ nguyên sự đơn giản đã làm nên thương hiệu "xe giao hàng quốc dân". Tuy nhiên, Honda đã nâng cấp phanh đĩa trước và hệ thống ABS, biến nó thành chiếc Cub an toàn nhất từ trước đến nay.

Riêng phiên bản Pro với bánh nhỏ 14 inch và giỏ xe cỡ lớn là hình ảnh quen thuộc của các bác đưa thư hay giao báo tại Nhật. Tại Việt Nam, phiên bản này khá hiếm gặp, nhưng dòng Super Cub 110 thường (nhập Thái hoặc Nhật) vẫn luôn có chỗ đứng trang trọng trong gara của những người hoài cổ, bên cạnh những chiếc mô tô phân khối lớn đắt tiền.

6. Yamaha PG-1: Kẻ phản công ngoạn mục

Nếu 5 cái tên kể trên đều thuộc về Honda và phần lớn có mức giá khá cao tại Việt Nam, thì Yamaha PG-1 chính là "cú tát" mạnh mẽ làm thay đổi cục diện. Ra mắt vào cuối năm 2023 và bùng nổ trong suốt 2024-2025, đến năm 2026, PG-1 vẫn giữ nguyên sức nóng.

Khác biệt hoàn toàn với dàn chân 17 inch hay 12 inch của Honda, PG-1 sử dụng bánh 16 inch với lốp gai to bản, mang lại khả năng vận hành ổn định trên đường xấu. Thiết kế tay lái trần, phuộc dài và kiểu dáng lai giữa underbone và tracker khiến PG-1 trông cực kỳ "chiến".

Quan trọng nhất, với mức giá chính hãng chỉ hơn 30 triệu đồng tại Việt Nam, PG-1 đã hiện thực hóa giấc mơ "xe chơi" cho hàng ngàn bạn trẻ. Nó rẻ hơn nhiều lần so với CT125 hay Dax, nhưng vẫn mang lại cảm giác lái thú vị và khả năng tùy biến (độ xe) vô tận. Sự xuất hiện của PG-1 đã buộc nhiều người từng mơ về Hunter Cub phải "quay xe" vì tính kinh tế và hiệu quả mà nó mang lại.

Năm 2026 hứa hẹn sẽ tiếp tục là một năm sôi động. Bên cạnh sự thống trị của Yamaha PG-1 ở phân khúc giá rẻ và Honda CT125/Dax ở phân khúc cao cấp, người tiêu dùng Việt đang kỳ vọng Honda Việt Nam sẽ có những động thái tích cực hơn.

Tin đồn về việc Honda sẽ phân phối chính hãng các mẫu xe như CT125 hay Dax 125 vẫn luôn râm ran. Nếu điều này thành sự thật, mức giá sẽ dễ tiếp cận hơn nhiều, mở ra cơ hội cho nhiều người trẻ được trải nghiệm văn hóa "xe chơi" đúng nghĩa. Cho đến lúc đó, những chiếc xe số không côn vẫn sẽ là những "người bạn đường" tin cậy, phong cách và đầy cảm xúc giữa dòng chảy hối hả của thời đại số.



