Không bật 1 nút nhỏ trên điều hòa, bảo sao hóa đơn điện nhiều nhà tăng vọt

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 9/2026, nắng nóng được dự báo gia tăng cả về cường độ lẫn phạm vi trên cả nước. Thời tiết oi bức xuất hiện sớm từ tháng 4, sau đó lan rộng ra khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ từ cuối tháng 5. Đáng chú ý, trong các tháng 7 đến 9, số ngày nắng nóng có xu hướng nhiều hơn và mức độ gay gắt cũng cao hơn so với năm 2025.

Chuyên gia của EVNCPC nhận định, nhu cầu sử dụng điều hòa và các thiết bị làm mát tăng mạnh là nguyên nhân chính khiến hóa đơn tiền điện của nhiều hộ gia đình leo thang trong mùa hè.

Không chỉ do thời gian sử dụng kéo dài, việc vận hành thiết bị chưa hợp lý cũng góp phần làm tăng mức tiêu thụ điện. Những thói quen như cài đặt nhiệt độ quá thấp, sử dụng nhiều thiết bị công suất lớn cùng lúc hoặc để phòng không kín khiến điều hòa phải hoạt động liên tục ở công suất cao.

Một chế độ giúp phòng nhanh mát hơn mà không gây tốn điện quá nhiều

Trong những ngày nắng nóng, điều hòa gần như trở thành thiết bị không thể thiếu và thường được sử dụng với tần suất cao. Bên cạnh việc cài đặt nhiệt độ, chế độ quạt gió cũng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến khả năng làm mát.

Thông thường, mỗi chiếc điều hòa có từ 3-5 mức gió. Nhiều người chọn mức thấp hoặc trung bình để vận hành êm ái, trong khi không ít người lại ưu tiên mức gió mạnh với kỳ vọng làm mát nhanh hơn. Điều này đặt ra câu hỏi: sử dụng quạt gió ở mức cao có giúp giảm tiền điện hay sẽ làm tăng điện năng tiêu thụ?

Theo chia sẻ từ một thợ sửa chữa lâu năm, việc bật quạt gió trên điều hòa không những không gây tốn điện hơn mà trong nhiều trường hợp còn giúp tiết kiệm điện. Lý do là khi quạt hoạt động mạnh, luồng khí lạnh sẽ được phân tán nhanh và đều khắp căn phòng, giúp nhiệt độ nhanh chóng đạt mức cài đặt.

Khi phòng đã đủ mát, cảm biến của điều hòa sẽ tự động điều chỉnh, giảm công suất hoạt động của máy nén. Nhờ đó, thời gian thiết bị phải chạy ở mức công suất cao được rút ngắn, góp phần tiết kiệm điện năng.

Ngược lại, nếu chọn mức gió thấp ngay từ đầu, không khí lạnh lan tỏa chậm hơn, khiến điều hòa phải duy trì công suất lớn trong thời gian dài hơn để đạt được nhiệt độ mong muốn, từ đó có thể tiêu tốn điện nhiều hơn.

Vì vậy, người dùng có thể yên tâm sử dụng chế độ gió mạnh khi mới khởi động điều hòa để làm mát nhanh, sau đó điều chỉnh lại cho phù hợp nhằm đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm điện.

Một số lưu ý khi điều chỉnh quạt gió điều hòa

Theo các chuyên gia và đơn vị sản xuất, quạt gió không chỉ có nhiệm vụ phân tán khí lạnh mà còn giúp không khí trong phòng lưu thông tốt hơn, tạo cảm giác dễ chịu và thông thoáng khi sử dụng điều hòa.

Bên cạnh việc lựa chọn mức gió phù hợp, người dùng cũng cần chú ý đến cách điều chỉnh hướng quạt gió hợp lý để đạt hiệu quả, an toàn và tiết kiệm điện.

Khi sử dụng quạt gió ở mức mạnh, không nên để luồng khí lạnh thổi trực tiếp vào cơ thể. Điều này có thể gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, đặc biệt với trẻ nhỏ hoặc người có thể trạng yếu.

Thay vào đó, nên hướng gió lên trên hoặc ở mức trung bình, không quá cao cũng không quá thấp. Cách điều chỉnh này giúp luồng khí lạnh lan tỏa đều khắp không gian, tránh tập trung vào một vị trí cố định, từ đó nâng cao hiệu quả làm mát mà vẫn đảm bảo tiết kiệm điện năng.

Việc sử dụng đúng cách không chỉ giúp tăng trải nghiệm thoải mái mà còn góp phần kéo dài tuổi thọ của thiết bị.

Lời khuyên cho những nhà hay sử dụng điều hòa để tiết kiệm điện hơn

Để tiết kiệm điện, người dùng được khuyến nghị nên đặt nhiệt độ điều hòa trong khoảng 26–28°C và kết hợp sử dụng quạt để tăng hiệu quả làm mát. Đồng thời, hạn chế dùng nhiều thiết bị điện công suất lớn vào giờ cao điểm, tắt thiết bị khi không cần thiết và ưu tiên các sản phẩm có nhãn tiết kiệm năng lượng.

Ngoài ra, việc giữ phòng kín khi bật điều hòa, sử dụng rèm che nắng, vệ sinh thiết bị định kỳ và theo dõi lượng điện tiêu thụ mỗi ngày cũng là những giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả để giảm chi phí.

Trong bối cảnh thời tiết ngày càng cực đoan, nhu cầu điện tăng cao, việc sử dụng điện một cách hợp lý không chỉ giúp giảm chi tiêu sinh hoạt mà còn góp phần giảm tải cho hệ thống điện, đảm bảo cung ứng ổn định trong những đợt nắng nóng kéo dài.

(Tổng hợp)