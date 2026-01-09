Không bao giờ nghĩ cặp đôi này có thể yêu nhau: Người đẹp và quái vật, nụ hôn là kiếp nạn của nữ chính

Ngay lúc này, chấn động nhất làng giải trí không phải những tin tức xoay quanh drama của các nhân vật như Đàn Kiện Thứ, Lưu Nhất Nặc hay hot Douyin có biệt danh "Hồng tỷ", mà là việc Vu Chính sẽ không chỉ tham gia đóng phim Kim Ngô Bất Cấm mà còn có một couple của riêng mình. Cụ thể, người nên duyên cùng với nam biên kịch là nữ diễn viên Trương Tuệ Văn.

Thông tin Vu Chính và Trương Tuệ Văn nên duyên trong Kim Ngô Bất Cấm đang gây chấn động mạng xã hội.

Được biết, Trương Tuệ Văn là một nữ diễn viên không quá nổi tiếng tại Trung Quốc và sẽ đảm nhận vai nữ phụ ở dự án này. Cô đóng vai vợ chồng và thậm chí còn có cảnh hôn cùng Vu Chính - được cho là do đích thân nam biên kịch thiết kế. Đáng chú ý, cô nàng sinh năm 1993, tức là kém Vu Chính đến tận 15 tuổi. Trong khi đó, nam biên kịch vừa hơn nhà gái nhiều tuổi, chẳng phải mỹ nam nức tiếng, trái lại còn là nhân vật tai tiếng vì thường xuyên có những phát ngôn gây khó chịu trên mạng xã hội. Chính vì vậy, nhiều người hâm mộ đang cảm thấy thương thay cho Trương Tuệ Văn, ví von sự kết hợp này như là người đẹp và quái vật. Về phần cảnh hôn, dĩ nhiên ai cũng coi đây là một kiếp nạn của nữ chính trong chuyện oái oăm này.

Hai người vào vai vợ chồng và thậm chí còn có cảnh hôn với nhau.

Bình luận của netizen về việc Vu Chính và Trương Tuệ Văn nên duyên trong Kim Ngô Bất Cấm:

- Gì vậy trời? Phim của ông là ông muốn làm gì thì làm hả?

- Tui thực sự sẽ không thể tập trung xem Vu Chính diễn được, nhìn mặt ông này một phát đã thấy thoát vai.

- Đu Cbiz đủ lâu thì cái quái gì cũng có thể xảy ra.

- Bên Trung bảo đây là tai nạn lao động của Trương Tuệ Văn.

- Tuổi cũng không phải vấn đề lớn mà do đối phương là Vu Chính đó, chứ thử là kiểu như Lý Quang Khiết xem.

Nói thêm về Kim Ngô Bất Cấm, đây là dự án phim ngôn tình có kịch bản được cải biên từ tiểu thuyết của tác giả Y Nhân Khuê Khuê. Bộ phim này có sự tham gia của dàn diễn viên chính khá nổi tiếng gồm Triệu Tình, Châu Kha Vũ, Hạ Chi Quang và Mã Thu Nguyên. Tuy nhiên kể từ khi có những thông tin đầu tiên của dự án, sự góp mặt của Vu Chính mới là điều mà khán giả luôn dành nhiều sự quan tâm nhất.

Vu Chính tập gym để vào vai tướng quân. Dù bị chê cười nhưng rõ ràng Vu Chính đang giúp cho Kim Ngô Bất Cấm được quan tâm hơn rất nhiều.

Ngay từ ban đầu khi Vu Chính hé lộ sẽ đảm nhận vai tướng quân, cộng đồng mạng đã bàn tán về bộ phim một cách sôi nổi. Giờ đây, thông tin Vu Chính nên duyên cùng Trương Tuệ Văn càng làm dân tình dậy sóng. Tất nhiên, người ta sẽ không nhìn cặp đôi ngôn tình này theo cách thông thường. Dẫu vậy, đây cũng có thể là nước cờ hay giúp bộ phim "tạo nhiệt" một cách hiệu quả trong bối cảnh thị trường phim dài tập đang ngày một lạnh hơn.