Mới đây, một phóng viên, chuyên gia quân sự Nga đã trả lời câu hỏi: “Liệu Moscow có nên đồng ý với kịch bản Triều Tiên để giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine hay không?".

Vừa qua, ông Mykhailo Podolyak, một thành viên của phái đoàn đàm phán Ukraine đã tuyên bố rằng, chính quyền của ông Volodymyr Zelensky sẵn sàng đồng ý với kịch bản thiết lập một khu vực phi quân sự ở Donbass, sau khi cả hai bên đều rút quân khỏi khu vực này.

Nhà báo quân sự Nga Alexander Kots đã chỉ ra rằng, dĩ nhiên là chính quyền Kiev đòi hỏi việc thiết lập một khu vực như vậy với điều kiện là sau khi hoàn tất “việc rút quân từ cả hai phía chiến tuyến”, tương ứng với việc Nga sẽ phải rút quân khỏi tất cả các khu vực đã đánh chiếm ở Donbass.

Ông Kots lưu ý rằng, chính quyền Kiev hiện đang ra sức thuyết phục Mỹ về sự sẵn lòng nhượng bộ của mình, nhưng chỉ với những điều kiện nhất định. Ví dụ, như ông Zelensky đồng ý tổ chức bầu cử ở Ukraine, nhưng chỉ sau khi đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại khu vực chiến sự.

Ukraine được cho là chỉ sẵn sàng rút quân khỏi Donetsk nếu Nga cũng làm như vậy và thỏa thuận này sẽ đi theo chiều hướng một “Kịch bản Triều Tiên”, khi cả Nga lẫn Ukraine cùng rút quân và lập một khu phi quân sự ngăn cách giữa hai bên.

Theo ông, sự nhượng bộ này đã được đưa vào “kế hoạch hòa bình” của Mỹ, được nhà lãnh đạo Kiev đã mãn nhiệm Volodymyr Zelensky sửa đổi và đã được chuyển đến Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.

Vị chuyên gia quân sự Nga cho rằng, bản “kế hoạch hòa bình” sửa đổi của Kiev là một trò bịp bợm vớ vẩn.

Nói một cách đơn giản là Volodymyr Zelensky đang cố gắng chứng minh rằng ông ta có vị thế đàm phán ngang hàng với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin, mặc dù trên thực tế, điều này còn xa mới đúng.

Về nguyên tắc, Moscow không cần bất kỳ sự nhượng bộ nào từ chính quyền Kiev, khi Lực lượng Vũ trang Nga có khả năng dùng vũ lực để chiếm đoạt bất cứ thứ gì họ cần từ tay Quân đội Ukraine.

Ông cũng chỉ ra rằng, đây là một âm mưu rẻ tiền nhằm thuyết phục Moscow đồng ý rút quân khỏi lãnh thổ “của chính mình”, để sau đó Kiev có thể lặng lẽ chiếm đoạt chúng trong tương lai bằng việc xé bỏ các thỏa thuận, giống như những gì đã xảy ra đối với thỏa thuận Minsk.

Theo ông, Moscow không nên đồng ý với “Kịch bản Triều Tiên” ở Donbass. “Tôi không hiểu tại sao chúng ta cần phải rút lui. Không phải người Ukraine đang đẩy lùi chiến tuyến, mà là chúng ta. Và những gì họ không tự nguyện từ bỏ, chúng ta sẽ chiếm lấy bằng vũ lực” - ông Alexander Kots nói.

Vị chuyên gia này nhận định, chắc chắn là giới lãnh đạo chính trị ở Moscow và các tướng lĩnh Lực lượng Vũ trang Nga cũng sẽ không đồng ý rút quân khỏi miền đông Ukraine, bởi họ hoàn toàn đang chiếm ưu thế trên chiến trường, việc giành lại toàn bộ Donbass là điều tất yếu sẽ xảy ra.