Không ai tin Thủy Tiên kể cả người này

Từng bùng kèo trước đó, nay đến Đỗ Long cũng không đặt niềm tin vào sự xuất hiện Thủy Tiên.

Sau nhiều năm là ông hoàng của những chiếc váy dạ hội, ngày 13/8 sắp tới đây bridal show đầu tiên của NTK Đỗ Long sẽ chính thức sáng đèn. Trong không khí gấp rút, trang cá nhân của nam NTK đã và đang liên tục cập nhật hình ảnh dàn sao Việt đến thử trang phục. Giữa hàng loạt người đẹp, sự xuất hiện của ca sĩ Thủy Tiên - khách mời thường trực luôn hiện diện ở các mùa mốt của Đỗ Long - nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng.

Lần xuất hiện này, diện mạo của giọng ca Giấc Mơ Tuyết Trắng một lần nữa làm khán giả bất ngờ. Sau nhiều năm trung thành với mái tóc đen truyền thống, Thủy Tiên xuất hiện với màu tóc nhuộm nâu vàng sáng màu lạ lẫm. Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao nhất không nằm ở màu tóc hay nhan sắc, mà lại rơi vào một nỗi hoài nghi lớn: Liệu cô có thực sự xuất hiện trên thảm đỏ hay sẽ tiếp tục "bùng kèo" vào phút chót?

Mất hút suốt cả năm, Thủy Tiên vẫn luôn sẵn sàng lộ diện mỗi khi NTK Đỗ Long ngỏ lời mời.

Nỗi nghi ngại của khán giả hoàn toàn có lý do, nhìn lại show Thu Đông 2025 của Đỗ Long diễn ra vào tháng 12/2025 từng quy tụ hàng trăm mỹ nhân Vbiz. Thủy Tiên từng trở thành tâm điểm bàn tán từ buổi fitting với gương mặt khác lạ cùng nghi vấn can thiệp "dao kéo". Thế nhưng, đến đúng ngày diễn ra show, nữ ca sĩ lại hoàn toàn "biệt tăm".

Sự vắng mặt bất ngờ này từng khiến công chúng không khỏi hoang mang. Trước đó, Thủy Tiên từng trách nhẹ Đỗ Long không thông báo sớm, khiến thời gian diễn ra show rơi đúng vào chuyến hành hương ở nước ngoài, buộc cô phải cắt bớt lịch trình. Dù lý do đằng sau quyết định này của Thuỷ Tiên là đổi ý hay gặp sự cố bất khả kháng, dư âm từ sự thất vọng trước đó có vẻ vẫn còn đọng lại trong mắt khán giả.

Thuỷ Tiên được ông xã Công Vinh lái xế hộp Porsche hộ tống đến thử đồ cho show diễn của người anh thân thiết.

Dưới những video mới được đăng tải, nhiều bình luận bán tín bán nghi từ netizen nhanh chóng xuất hiện: "Chị Tiên sắp xếp đi nha, em thấy lần nào cũng bận không tham gia", "Sao tôi sợ bả bùng kèo nữa quá" ... Một khán giả thậm chí hỏi thẳng Đỗ Long: "Chị Tiên thử đồ xong có đi show không anh?", nam NTK cũng bất lực trả lời: "Chắc là không".

Khán giả hoài nghi về khả năng xuất hiện của Thủy Tiên, ngay cả suy nghĩ đó cũng xuất hiện ở Đỗ Long.

Duyên nợ giữa Thủy Tiên và các show diễn của Đỗ Long vốn chưa bao giờ thiếu những ồn ào. Năm 2020, Thủy Tiên từng là nhân vật chính trong ồn ào hàng ghế đầu khi cô được cho là đã đứng dậy bỏ đi sau khi bị một cô gái ngồi cạnh hất tóc trúng người.

Dù sau đó nữ ca sĩ đã lên tiếng giải thích thay đồng nghiệp, 2 năm sau, trong ngày fitting cho show mới, Thủy Tiên đã tự nhiên hỏi Đỗ Long về vị trí chỗ ngồi và người bên cạnh là ai? Câu hỏi thẳng thắn tới mức khiến nam NTK phải "đứng hình" trong phút chốc.

Bỏ qua những drama bên lề, mối quan hệ giữa Thủy Tiên và Đỗ Long lại có một sợi dây liên kết vô cùng đặc biệt. Cô chính là một trong những cô dâu đặc biệt nhất trong sự nghiệp của anh từ 12 năm trước.

Đỗ Long ôn lại kỷ niệm là người thực hiện đa số váy cưới của Thuỷ Tiên trong đám cưới 12 năm trước (Clip: Đỗ Long).

Với tư cách là người từng khoác lên mình chiếc áo cưới của Đỗ Long từ hơn một thập kỷ trước, Thủy Tiên lần này đã tự mình "phỏng vấn": Vì sao đến tận bây giờ Đỗ Long mới trình làng bridal show đầu tiên?

Câu hỏi khiến anh ngập ngừng suy nghĩ nhưng cũng khó đưa ra một lời đáp trọn vẹn. Thay vào đó, anh bồi hồi nhắc lại kỷ niệm từ ngày chung đôi của Thủy Tiên và Công Vinh. Thời điểm đó, nữ ca sĩ đã diện tổng cộng 6 chiếc váy cưới khác nhau, trong đó có 4 thiết kế do Đỗ Long thực hiện.

Thuỷ Tiên chọn váy cưới của NTK Việt.

Đặc biệt nhất là chiếc váy cưới sắc đỏ hoành tráng nặng tới 20kg, bộ trang phục mà Đỗ Long nhớ mãi cảm giác phải "lén lén lút lút" khi chụp ảnh và theo chân Thủy Tiên về tận quê nhà chuẩn bị cho đám cưới.

Chiếc váy cưới đỏ hoành tráng của Thuỷ Tiên bị khui bí mật từng phải lén lút chụp ảnh cưới.

Trở lại với bridal show The Prime, việc Thủy Tiên xuất hiện thử đồ và tương tác thân thiết bên Đỗ Long cho thấy mối quan hệ gắn bó nhiều năm giữa hai người vẫn không hề thay đổi. Dẫu vậy, trước lời đáp từ chính chủ cùng tiền lệ trước đó, có hay không sự xuất hiện của Thuỷ Tiên chỉ có thể chờ đến phút chót để có đáp án.

Ảnh: TikTok, Internet