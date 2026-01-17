Không ai tin đây là Lưu Diệc Phi

Mới đây, những tấm hình cũ từ thời sinh viên của Lưu Diệc Phi tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh bất ngờ được cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ trở lại. Dù đã hơn 2 thập kỷ trôi qua, nhan sắc "băng thanh ngọc khiết" của cô vẫn khiến người xem phải thốt lên kinh ngạc, minh chứng cho đẳng cấp của một tượng đài nhan sắc khó ai có thể xô đổ.

Trong loạt ảnh đang gây sốt, Lưu Diệc Phi không váy áo lộng lẫy, không trang điểm cầu kỳ, vẫn tỏa sáng rực rỡ nhờ những đường nét thanh tú tự nhiên. Làn da trắng sứ mịn màng, đôi mắt trong veo và khí chất thanh tao của cô ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Dù diện trang phục thường ngày hay để mặt mộc đến lớp, Lưu Diệc Phi vẫn toát lên vẻ đẹp "thoát tục", khác biệt hoàn toàn với số đông.

Bức ảnh thơi đi học của Lưu Diệc Phi khiến tất cả phải trầm trồ. Ảnh: Kbizoom

Không cần son phấn hay váy áo cầu kỳ, Lưu Diệc Phi vẫn đẹp tỏa sáng. Ảnh: Kbizoom

Cô luôn nổi bật trong đám đông. Ảnh: Weibo

Nhiều khán giả nhận xét, sau hơn 20 năm, gương mặt của cô dường như không hề thay đổi. Có chăng, "Thần tiên tỷ tỷ" của hiện tại chỉ thêm phần đằm thắm và quyền lực hơn, còn vẻ trong trẻo, thuần khiết vẫn vẹn nguyên như ngày đầu.

Nhìn lại những hình ảnh thời sinh viên của Lưu Diệc Phi, khán giả một lần nữa hiểu vì sao sau bao nhiêu năm, làng giải trí Hoa ngữ vẫn chưa tìm được người thứ hai xứng đáng với danh xưng "Thần tiên tỷ tỷ". Lưu Diệc Phi không chỉ đẹp ở gương mặt, mà còn ở cốt cách thanh cao, không vướng bụi trần, là một biểu tượng nhan sắc sống mãi với thời gian.

Ở tuổi 38, Lưu Diệc Phi vẫn đẹp kinh diễm. Ảnh: Weibo

Lưu Diệc Phi không chỉ sở hữu nhan sắc, mà còn có một bản lý lịch sự nghiệp khiến nhiều đồng nghiệp phải ngưỡng mộ. Lưu Diệc Phi sinh ra trong gia đình có nền tảng tốt: cha là giảng viên đại học, mẹ là nghệ sĩ múa. Năm 10 tuổi, cha mẹ ly hôn, cô theo mẹ sang Mỹ. Năm 15 tuổi trở về Trung Quốc, được cha nuôi Trần Kim Phi hỗ trợ, nhanh chóng bước vào làng giải trí. Cô còn tốt nghiệp hệ chính quy khoa Biểu diễn tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh năm 2002, là sinh viên nhỏ tuổi nhất lịch sử trường khi nhập học lúc mới 15 tuổi.

Lưu Diệc Phi ra mắt năm 2002 với phim truyền hình Kim Phấn Thế Gia khi mới 15 tuổi. Chỉ trong vài năm sau, cô liên tiếp gây bão với loạt vai kinh điển trong Thần Điêu Đại Hiệp, Thiên Long Bát Bộ, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp. Những vai diễn này giúp cô trở thành biểu tượng nhan sắc và tài năng của thế hệ 8X Trung Quốc. Sau đó, Lưu Diệc Phi mở rộng sang điện ảnh với các phim như Mulan (2020) của Disney – vai Hoa Mộc Lan, đánh dấu bước ngoặt sự nghiệp tại Hollywood. Gần đây, cô tiếp tục ghi dấu ấn qua Mộng hoa lục, Đến nơi có gió, Câu chuyện hoa hồng và nhiều dự án lớn khác.

Ảnh: Weibo

Ảnh: Weibo

Nhờ vẻ đẹp thoát tục, Lưu Diệc Phi được mệnh danh là "thần tiên tỷ tỷ". Ảnh: Weibo

Dù ít đóng phim hơn so với trước, Lưu Diệc Phi vẫn luôn nằm trong top diễn viên có sức ảnh hưởng lớn nhất Cbiz (thậm chí dẫn đầu bảng xếp hạng Baidu năm 2025 dù không có phim mới). Cô còn là đại sứ nhiều thương hiệu lớn, thường xuyên xuất hiện thảm đỏ với phong cách thanh lịch, sang trọng.

Lưu Diệc Phi nổi tiếng kín tiếng về đời tư. Trong suốt sự nghiệp, cô mới chỉ công khai hẹn hò với tài tử xứ Hàn Song Seung Hun. Hiện tại ở tuổi 38, Lưu Diệc Phi sống độc thân hạnh phúc trong biệt thự rộng hàng nghìn mét vuông, thường chia sẻ khoảnh khắc đời thường giản dị, yêu thiên nhiên, chăm sóc thú cưng. Cô duy trì lối sống lành mạnh và vẫn giữ được vẻ đẹp tự nhiên không cần "dao kéo".

Với nhan sắc trường tồn và sự nghiệp vững vàng, Lưu Diệc Phi thực sự là minh chứng sống cho câu nói: "Đẹp từ trong ra ngoài, thời gian chỉ làm cô thêm tỏa sáng". Loạt ảnh sinh viên hot trở lại lần này càng khiến fan thêm yêu mến "thần tiên tỷ tỷ" – biểu tượng nhan sắc bất diệt của showbiz Hoa ngữ!

Ảnh: Weibo

Lưu Diệc Phi là biểu tượng nhan sắc khó bị thay thế ở Cbiz. Ảnh: Weibo

Nguồn: Kbizoom